Ο Άρης Μουγκοπέτρος έπαιξε κλαρίνο με δύο δάχτυλα, δείτε βίντεο
Άρης Μουγκοπέτρος Κλαρίνο

Ο Άρης Μουγκοπέτρος έπαιξε κλαρίνο με δύο δάχτυλα, δείτε βίντεο

Ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου μετά τον ακρωτηριασμό του συνεχίζει να παίζει μουσική

Ο Άρης Μουγκοπέτρος έπαιξε κλαρίνο με δύο δάχτυλα, δείτε βίντεο
Ιωάννα Μαρίνου
Ένα βίντεο όπου παίζει κλαρίνο με δύο δάχτυλα ανέβασε στα social media του ο Άρης Μουγκοπέτρος.

Ο μουσικός, ο οποίος ακρωτηριάστηκε το περασμένο Πάσχα μετά από κροτίδα που έσκασε στα χέρια του, δημοσίευσε την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου ένα στιγμιότυπο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram δείχνοντας πως συνεχίζει να κάνει αυτό που αγαπά και στη λεζάντα της ανάρτησής του έγραψε: «Ακόμα και το παρελθόν δεν είναι πια, αυτό που ήταν κάποτε. Αν η ζωή είναι ένα λουλούδι, οι αναμνήσεις είναι το άρωμά του».

Δείτε το βίντεο


Ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου πριν από λίγο καιρό έβαλε τεχνητό μέλος στο χέρι του και το είχε δείξει στο «Πρωινό», λέγοντας: «Μου πέρασε ότι μπορεί να μην μπορέσω να ξανακάνω τη δουλειά μου, αλλά πλέον είμαι πολύ σίγουρος ότι θα την ξανακάνω και μάλιστα σύντομα. Θα μάθω και την κίνηση να είναι σιγά σιγά όπως ήταν και πρώτα, αλλά θα κάνω και μία μετατροπή στο κλαρίνο. Με το αριστερό χέρι παίζω όπως έπαιζα, με το δεξί μου χέρι τώρα θέλει πολλές ώρες εξάσκηση τώρα».

Ιωάννα Μαρίνου
