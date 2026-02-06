Ετεοκλής Παύλου: Με μπέρδεψαν με πρώην της Ελένης και με ρωτούσαν πράγματα που έκανε εκείνος
GALA
Ετεοκλής Παύλου Ελένη Χατζίδου Πρώην

Ετεοκλής Παύλου: Με μπέρδεψαν με πρώην της Ελένης και με ρωτούσαν πράγματα που έκανε εκείνος

Δεν θα σας πω ποιος ήταν ο πρώην, θα γίνει σκάνδαλο, σχολίασε ο παρουσιαστής

Ετεοκλής Παύλου: Με μπέρδεψαν με πρώην της Ελένης και με ρωτούσαν πράγματα που έκανε εκείνος
Ιωάννα Μαρίνου
8 ΣΧΟΛΙΑ
Μια άβολη στιγμή που είχε ζήσει στο παρελθόν περιέγραψε ο Ετεοκλής Παύλου, αναφέροντας ότι τον έχουν μπερδέψει με πρώην σύντροφο της Ελένης Χατζίδου, απευθύνοντάς του τον λόγο, σαν να επρόκειτο για το πρόσωπο από το παρελθόν της.

Ο παρουσιαστής μοιράστηκε το περιστατικό την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, στον αέρα του «Breakfast@Star» σε ερώτηση για το εάν τους έχουν μπερδέψει σαν ζευγάρι, με άλλο ανδρόγυνο. Τότε, ο Ετεοκλής Παύλου πήρε τον λόγο και δήλωσε ότι έχει ζήσει κάτι σχετικό, ωστόσο όπως είπε, η παρεξήγηση αφορούσε μόνο εκείνον.

Πιο αναλυτικά, ο παρουσιαστής εξήγησε πως κάποτε, τον είχαν περάσει για έναν πρώην σύντροφο της συζύγου του, κάνοντάς του ερωτήσεις, που δεν σχετίζονταν με τον εαυτό του: «Εγώ τρελαίνομαι με αυτό που μου θύμισες. Με έχουν μπερδέψει με πρώην της Ελένης. Με ρωτούσαν πράγματα που έκανε ο πρώην της Ελένης, σαν μην υπάρχω εγώ. Με ρωτούσαν πράγματα που έκανε ο πρώην της Ελένης, αλλά εγώ δεν έπεσα στην παγίδα, απαντούσα κανονικά. Δεν θα σας πω ποιος ήταν ο πρώην, θα γίνει σκάνδαλο».

Δείτε το βίντεο

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dg7pfv7lr7dt)
Ιωάννα Μαρίνου
8 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης