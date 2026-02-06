Ετεοκλής Παύλου: Με μπέρδεψαν με πρώην της Ελένης και με ρωτούσαν πράγματα που έκανε εκείνος
Ετεοκλής Παύλου: Με μπέρδεψαν με πρώην της Ελένης και με ρωτούσαν πράγματα που έκανε εκείνος
Δεν θα σας πω ποιος ήταν ο πρώην, θα γίνει σκάνδαλο, σχολίασε ο παρουσιαστής
Μια άβολη στιγμή που είχε ζήσει στο παρελθόν περιέγραψε ο Ετεοκλής Παύλου, αναφέροντας ότι τον έχουν μπερδέψει με πρώην σύντροφο της Ελένης Χατζίδου, απευθύνοντάς του τον λόγο, σαν να επρόκειτο για το πρόσωπο από το παρελθόν της.
Ο παρουσιαστής μοιράστηκε το περιστατικό την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, στον αέρα του «Breakfast@Star» σε ερώτηση για το εάν τους έχουν μπερδέψει σαν ζευγάρι, με άλλο ανδρόγυνο. Τότε, ο Ετεοκλής Παύλου πήρε τον λόγο και δήλωσε ότι έχει ζήσει κάτι σχετικό, ωστόσο όπως είπε, η παρεξήγηση αφορούσε μόνο εκείνον.
Πιο αναλυτικά, ο παρουσιαστής εξήγησε πως κάποτε, τον είχαν περάσει για έναν πρώην σύντροφο της συζύγου του, κάνοντάς του ερωτήσεις, που δεν σχετίζονταν με τον εαυτό του: «Εγώ τρελαίνομαι με αυτό που μου θύμισες. Με έχουν μπερδέψει με πρώην της Ελένης. Με ρωτούσαν πράγματα που έκανε ο πρώην της Ελένης, σαν μην υπάρχω εγώ. Με ρωτούσαν πράγματα που έκανε ο πρώην της Ελένης, αλλά εγώ δεν έπεσα στην παγίδα, απαντούσα κανονικά. Δεν θα σας πω ποιος ήταν ο πρώην, θα γίνει σκάνδαλο».
Δείτε το βίντεο
