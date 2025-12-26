Η Ελένη Χατζίδου για τη διαφορά ηλικίας με τον Ετεοκλή Παύλου: Με κέρδισε με την ωριμότητα και τον χαρακτήρα του
Ποτέ δεν με ενδιέφερε, ούτε με απασχόλησε, δήλωσε με τη σειρά του ο σύζυγός της
Για τη διαφορά ηλικίας που έχει με τον Ετεοκλή Παύλου απάντησε η Ελένη Χατζίδου, επισημαίνοντας πως αυτό που την κέρδισε σε εκείνον είναι η ωριμότητα και ο χαρακτήρας του.
Η τραγουδίστρια, η οποία είναι μεγαλύτερη κατά δέκα χρόνια από τον σύζυγό της, και ο ίδιος παραχώρησαν κοινή συνέντευξη στο περιοδικό ΟΚ και ο παρουσιαστής δήλωσε με τη σειρά του πως δεν τον απασχόλησε ποτέ αυτό το θέμα, καθώς ένιωσε πως βρήκε ουσιαστικά το άλλο του μισό.
Η Ελένη Χατζίδου είπε χαρακτηριστικά για τη διαφορά ηλικίας που έχει με τον Ετεοκλή Παύλου: «Ο Ετεοκλής δεν έδειχνε καθόλου την ηλικία του και με κέρδισε με την ωριμότητα και τον χαρακτήρα του. Είναι πολύ έξυπνος και κάθε συζήτηση μαζί του είναι τροφή για σκέψη. Επίσης, είναι πολύ συμπονετικός. Στον πολύ κόσμο που είχα γνωρίσει τόσα χρόνια ήταν σαν τη μύγα μες στο γάλα. Τόσο μεγάλη διαφορά μου έκανε».
Ο σύζυγός της, ανέφερε στη συνέχεια: «Ποτέ δεν με ενδιέφερε, ούτε με απασχόλησε. Το θέμα είναι να βρεις τον άνθρωπο που αγαπάς και να ζήσεις μαζί του. Άλλοι δεν βρίσκουν τον άνθρωπό τους σε όλη τους τη ζωή και εγώ θα σκεφτώ κάτι τέτοιο;», ενώ τόνισε ακόμη: «Ο έρωτας και η αγάπη δεν εξηγούνται. Απλά ξέρεις ότι βρήκες το άλλο σου μισό. Είναι αυτό που λέμε το “ταίριασμα”. Γι’ αυτό και είναι μαγικό, γιατί δεν μπορείς να το εξηγήσεις με λόγια».
Η σχέση του Ετεοκλή Παύλου και της Ελένης Χατζίδου ξεκίνησε την άνοιξη του 2018. Ένα χρόνο αργότερα, τον Ιούνιο του 2019 το ζευγάρι παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο, ενώ τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους ήρθε στη ζωή η κόρη τους, Μελίτα-Δήμητρα. Στις 4 Σεπτεμβρίου 2021 το ζευγάρι τέλεσε και θρησκευτικό γάμο, μαζί με τη βάφτιση του παιδιού τους.
