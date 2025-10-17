Ελένη Χατζίδου για Ετεοκλή Παύλου: Με έχει κάνει καλύτερο άνθρωπο, και μόνο που τον βλέπει κάποιος παίρνει έμπνευση
Ελένη Χατζίδου για Ετεοκλή Παύλου: Με έχει κάνει καλύτερο άνθρωπο, και μόνο που τον βλέπει κάποιος παίρνει έμπνευση
Άλλαξα τη στάση και τη νοοτροπία μου από τότε που γνώρισα τον Ετεοκλή, δήλωσε η τραγουδίστρια και παρουσιάστρια
Τον τρόπο που επηρέασε θετικά τη ζωή και τη σκέψη της η γνωριμία της με τον Ετεοκλή Παύλου, περιέγραψε η Ελένη Χατζίδου, τονίζοντας ότι η στάση ζωής του αποτελεί πηγή έμπνευσης.
Η τραγουδίστρια και παρουσιάστρια δήλωσε πως νιώθει τυχερή που πορεύεται μαζί με τον σύζυγό της, αναφερόμενη στη θετική επιρροή που έχει δεχτεί από τη στάση ζωής του, μετά τον πυροβολισμό του πριν από αρκετά χρόνια, ο οποίος οδήγησε στον ακρωτηριασμό του ενός ποδιού του.
Την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, η Ελένη Χατζίδου είπε μέσω της εκπομπής τους «Breakfast@Star», απευθυνόμενη στον Ετεοκλή Παύλου: «Ήμουν πολύ τυχερή σε αυτό, γιατί άλλαξα τη στάση και τη νοοτροπία μου από τότε που γνώρισα τον Ετεοκλή. Πολύ τυχερή. Χωρίς να συμβεί κάτι σε εμένα, ήταν σαν να μου συνέβη. Ερχόμενος ο Ετεοκλής στη ζωή μου, μου δίδαξε αυτό. Ευχαριστώ πολύ αγάπη μου. Με έχει κάνει καλύτερο άνθρωπο. Δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι, και μόνο που σε βλέπει κάποιος παίρνει έμπνευση».
Ακούγοντας τα λόγια της, ο παρουσιαστής απάντησε ξαφνιασμένος: «Είναι πολύ γλυκό αυτό, δεν το ήξερα. Δεν το αντιλαμβάνομαι εγώ για τον εαυτό μου, με συγκινεί αυτό που λες».
