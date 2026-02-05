Αλέξανδρος Λυκουρέζος: Η έκπληξη που δέχτηκε για τα 92α γενέθλιά του, δείτε βίντεο
Ο ποινικολόγος γιόρτασε έχοντας στο πλευρό του τη σύντροφό του, Τζένη Οικονόμου και την κόρη του, Αίθρα Λυκουρέζου
Μια έκπληξη για τα 92α γενέθλιά του δέχτηκε ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος.
Ο ποινικολόγος γιόρτασε την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου έχοντας στο πλευρό του αγαπημένα πρόσωπα, όπως η κόρη του, Αίθρα Λυκουρέζου και η σύντροφός του, Τζένη Οικονόμου. Σε βίντεο που ανάρτησε η κόρη του Αλέξανδρου Λυκουρέζου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε τη στιγμή που ο πατέρας της έμπαινε σε μαγαζί των βορείων προαστίων, όπου είχαν συγκεντρωθεί για να του κάνουν έκπληξη.
Στη συνέχεια, ο δικηγόρος έσβησε χαμογελαστός την τούρτα του, έχοντας δίπλα του τη σύντροφό του, ενώ οι παρευρισκόμενοι του τραγουδούσαν για τα γενέθλιά του.
Η Αίθρα Λυκουρέζου ευχήθηκε στον πατέρα της μέσω μίας ανάρτησης στα social media, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως προσπάθησε πολύ για να τον αγαπήσει, προσθέτοντας «νομίζω ότι το έχω καταφέρει». Πιο αναλυτικά, σημείωσε: «Χρόνια καλά μπαμπά. 92. Έχεις ζήσει πολλά. Φουρτούνες, χαρές, εντάσεις, μάχες, ήττες, επιτυχίες, απώλειες, πόνους. Πολλά! Μάχιμος δικηγόρος 60 χρόνια και... τώρα απέχεις, αλλά το μυαλό σου είναι δυνατό. Πολλές κόντρες μεταξύ μας. Πολλά που ενστερνίζεσαι και πιστεύεις δεν τα ενστερνίζομαι ούτε τα πιστεύω! Προσπάθησα πάρα πολλά χρόνια να συμφιλιωθώ με αυτό. Είμαι παιδί σου. Αλλά όχι εσύ. Ούτε τα θέλω σου ούτε τα πιστεύω σου. Προσπάθησα πολύ να σε αγαπήσω. Νομίζω το έχω καταφέρει. Δεν ξέρω πως πέρασαν τόσα χρόνια. Τόσο γρήγορα. Πότε ήμουνα μικρή και σε έβλεπα να κινείσαι παντού και πάντα. Ποτέ διακοπές. Ποτέ δεν σταμάταγες. Μέσα σε όλα. Αεικίνητος. Ευφυής. Δύσκολος. Έντονος. Τώρα πια άλλη ΖΩΗ. Ήρεμος. Υπομονετικός. Πιο σοφός. Έχεις μάθει να επιβιώνεις στα πάντα! Εύχομαι να μπορέσεις να καταφέρεις κάτι από δω και πέρα που θα σε κάνει να ηρεμήσεις και να αισθανθείς όπως πρέπει! Χρόνια καλά! (πολλά τα έχουμε)».
