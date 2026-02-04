Αίθρα Λυκουρέζου για τον πατέρα της Αλέξανδρο: Προσπάθησα πολύ να σε αγαπήσω, νομίζω το έχω καταφέρει
Η κόρη του ποινικολόγου του ευχήθηκε για τα γενέθλιά του με μία μακροσκελή ανάρτηση

Στέλλα Μούτσιου
Μία ανάρτηση για τα γενέθλια του Αλέξανδρου Λυκουρέζου έκανε η κόρη του, Αίθρα Λυκουρέζου, δηλώνοντας πως προσπάθησε πολύ να τον αγαπήσει με τα χρόνια και πιστεύει πως το έχει καταφέρει.

Ο ποινικολόγος έκλεισε τα 92 του χρόνια την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου και η κόρη του δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μερικές φωτογραφίες του, τις οποίες συνόδευσε με ένα μακροσκελές κείμενο κατά το οποίο μιλάει για τον χαρακτήρα του και τη σχέση που έχουν χτίσει.

Η Αίθρα Λυκουρέζου έγραψε στη λεζάντα: «Χρόνια καλά μπαμπά….. 92… Έχεις ζήσει πολλά. Φουρτούνες, χαρές, εντάσεις, μάχες, ήττες, επιτυχίες, απώλειες, πόνους….. Πολλά! Μάχιμος δικηγόρος 60 χρόνια και…. Τώρα απέχεις , αλλά το μυαλό σου είναι δυνατό. Πολλές κόντρες μεταξύ μας. Πολλά που ενστερνίζεσαι και πιστεύεις δεν τα ενστερνίζομαι ούτε τα πιστεύω! Προσπάθησα πάρα πολλά χρόνια να συμφιλιωθώ με αυτό! Είμαι παιδί σου. Αλλά όχι εσύ. Ούτε τα θέλω σου ούτε τα πιστεύω σου. Προσπάθησα πολύ να σε αγαπήσω. Νομίζω το έχω καταφέρει. Δεν ξέρω πως πέρασαν τόσα χρόνια. Τόσο γρήγορα. Πότε ήμουνα μικρή και σε έβλεπα να κινείσαι παντού και πάντα. Ποτέ διακοπές. Ποτέ δεν σταμάταγες! Μέσα σε όλα. Αεικίνητος! Ευφυής. Δύσκολος. Έντονος. Τώρα πια άλλη ΖΩΗ. Ήρεμος. Υπομονετικός. Πιο σοφός. Έχεις μάθει να επιβιώνεις στα πάντα! Εύχομαι να μπορέσεις να καταφέρεις κάτι από δω και πέρα που θα σε κάνει να ηρεμήσεις και να αισθανθείς όπως πρέπει! Χρόνια καλά! (πολλά τα έχουμε)».

