Γιώργος Γιαννόπουλος: Έχω την αίσθηση ότι το «Σόι σου» μπορεί να πάει μέχρι το 2080
Δεν είμαι μάντης, απλά βλέπω τις αντιδράσεις του κόσμου, σχολίασε ο ηθοποιός
Μία πρόβλεψη για την πορεία της σειράς «Το Σόι σου» έκανε ο Γιώργος Γιαννόπουλος, σχολιάζοντας ότι κατά τη γνώμη του το σίριαλ θα προβάλλεται για πολλά χρόνια, μέχρι το 2080, όπως χαρακτηριστικά είπε.
Ο ηθοποιός έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», οι οποίες προβλήθηκαν την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου, με τον Γιώργο Γιαννόπουλο να μιλάει για την επιστροφή της σειράς έπειτα από έξι χρόνια, αλλά και την απήχηση που έχει στον κόσμο.
Πιο συγκεκριμένα, ο Γιώργιος Γιαννόπουλος ξεκαθάρισε με χιούμορ ότι δεν έχει μαντικές ικανότητες, απλώς επεξεργάζεται την αγάπη και τις αντιδράσεις του κόσμου σχετικά με το «Σόι σου» και έτσι οδηγείται σε ορισμένα συμπεράσματα για την πορεία της σειράς. Σε κάθε περίπτωση πρόσθεσε ότι τον βασικό λόγο τον έχει το κανάλι. Όπως είπε: «Το "Σόι" καλά να είμαστε, έχω την αίσθηση ότι αν το χειριστεί καλά ο σταθμός, θα πάει μέχρι το 2080. Δεν είμαι ούτε Τειρεσίας, ούτε μάντης, ούτε τίποτα, απλά βλέπω τις αντιδράσεις του κόσμου».
Δείτε το βίντεο
