Αλέξανδρος Μπουρδούμης για το γκεστ του Γιώργου Καπουτζίδη στο «Σόι σου»: Έπαιξε πάρα πολύ ωραία τον ρόλο του, είναι υπέροχος
Ο ηθοποιός μίλησε για τη συνεργασία τους στα γυρίσματα
Για την γκεστ εμφάνιση του Γιώργου Καπουτζίδη στο «Σόι σου» μίλησε ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης, δηλώνοντας πως πρόκειται για έναν υπέροχο άνθρωπο και πολύ δοτικό.
Ο ηθοποιός, ο οποίος υποδύεται τον Κωνσταντίνο Τριανταφύλλου στο σίριαλ, επισήμανε πως ο Γιώργος Καπουτζίδης βρέθηκε σε γύρισμα για μία ολόκληρη ημέρα και πέρασαν πολύ όμορφα όλοι μαζί. Μιλώντας στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» το Σάββατο 31 Ιανουαρίου, ανέφερε επίσης πως αντιλαμβάνεται ότι ένα πρόγραμμα με καθημερινά γυρίσματα δεν είναι αυτό που ενδιαφέρει τον σεναριογράφο και ηθοποιό αυτή τη στιγμή.
Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης είπε αναλυτικά: «Ήταν πολύ ωραία. Ήταν μία μέρα ολόκληρη μπροστά στο γύρισμα. Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος. Τον είχα γνωρίσει παλαιότερα. Είχα κάνει κι εγώ ένα γκεστ και ήμουν πολύ χαρούμενος που το έκανα στις "Σέρρες". Με είχε φωνάξει να κάνω κάτι εκεί. Υπέροχος άνθρωπος, πολύ δοτικός. Ήρθε, έπαιξε πάρα πολύ ωραία τον ρόλο του. Όπως λέει και ο ίδιος "εγώ δεν είμαι για πολλά πολλά". Η καθημερινότητα μιας σειράς δεν είναι εύκολη για έναν ηθοποιό και απ΄ότι έχω καταλάβει ο Γιώργος προτιμά να γράφει, να επιμελείται και να κάνει κάποια πρότζεκτ».
Δείτε το βίντεο
