Δείτε πώς είναι σήμερα το διάσημο μοντέλο Twiggy

Η 76χρονη πλέον Twiggy αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της παγκόσμιας pop κουλτούρας

Άννα Νταλλαρή
Η Twiggy, το μοντέλο-σύμβολο που άλλαξε για πάντα την εικόνα της μόδας τη δεκαετία του 1960, παραμένει έως σήμερα ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της παγκόσμιας pop κουλτούρας.

Με το αγορέ κούρεμα, το δραματικό μακιγιάζ στα μάτια και τη λεπτεπίλεπτη σιλουέτα της, η Twiggy κατάφερε να διαμορφώσει τις τάσεις της εποχής της. Η εμφάνισή της θεωρήθηκε επαναστατική, ανέτρεψε τα έως τότε πρότυπα ομορφιάς και την καθιέρωσε ως το πρώτο πραγματικό supermodel της σύγχρονης εποχής.

Στα 76 της χρόνια σήμερα, η Twiggy πραγματοποιεί σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις, εντυπωσιάζοντας κάθε φορά με την κομψή της παρουσία.

Γεννημένη ως Dame Lesley Lawson, η Twiggy γνώρισε εκρηκτική άνοδο στα μέσα της δεκαετίας του 1960. Αν και είχε ήδη κάνει τα πρώτα της βήματα στο μόντελινγκ, όλα άλλαξαν όταν υιοθέτησε το χαρακτηριστικό κοντό κούρεμα που έμελλε να γίνει σήμα κατατεθέν της. Όπως έχει περιγράψει η ίδια, η απόφαση πάρθηκε σχεδόν τυχαία σε ένα πολυτελές κομμωτήριο στο Mayfair, όταν ο θρυλικός hairstylist Leonard της πρότεινε να δοκιμάσει ένα νέο, ριζοσπαστικό look. Παρά τους αρχικούς της ενδοιασμούς, συμφώνησε και μέσα σε μία μόνο μέρα γεννήθηκε ένα από τα πιο εμβληματικά στιλιστικά σύμβολα του 20ού αιώνα.
Σήμερα, η Twiggy παραμένει ενεργή στον δημόσιο λόγο γύρω από τη μόδα, την τέχνη και τον κινηματογράφο, έχοντας τιμηθεί το 2019 με τον τίτλο της Dame για τη συνολική της προσφορά.

Φωτογραφίες: Courtesy of The Land of Lost Con / Mary Evans Picture Library / Profimedia
