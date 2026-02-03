Ο Μπραντ Πιτ είχε καλέσει τον Τζέφρι Έπσταϊν σε προβολή ταινίας του πέντε χρόνια μετά την καταδίκη του παιδόφιλου

Πρόσκληση σε προβολή της ταινίας World War Z το 2013 είχε σταλεί στον Τζέφρι Έπσταϊν από τον Μπραντ Πιτ, πέντε χρόνια μετά την καταδίκη του για αδικήματα που σχετίζονταν με ανήλικη, όπως προκύπτει από έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών. Η πρόσκληση αφορούσε στην πρώτη προβολή της ταινίας και το after party που ακολούθησε στη Νέα Υόρκη.
Στα έγγραφα αναφέρεται ότι η πρόσκληση έφερε τα ονόματα του ηθοποιού και του Μπραντ Γκρέι, πρώην διευθύνοντος συμβούλου της Paramount Pictures. Το κείμενο της πρόσκλησης ανέφερε: «Ο Μπραντ Γκρέι και ο Μπραντ Πιτ σας προσκαλούν εσάς και έναν συνοδό στην πρώτη προβολή του WWZ», διευκρινίζοντας ότι η εκδήλωση θα ξεκινούσε στις 19:30 στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης.
Στην ίδια πρόσκληση σημειωνόταν ότι μετά την προβολή θα ακολουθούσε «ιδιωτική δεξίωση» στο 21 Club, στη διεύθυνση 21 West 52nd Street, ενώ επισημαινόταν ότι η πρόσκληση ήταν «μη μεταβιβάσιμη».
Το γεγονός πως η πρόσκληση φέρει το όνομα του Μπραντ Πιτ δεν συνεπάγεται ότι ο ηθοποιός είχε προσωπική σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν ή ότι γνώριζε την παρουσία του στην εκδήλωση. Τα έγγραφα δεν παρέχουν πληροφορίες για το ποιος είχε την ευθύνη της λίστας προσκεκλημένων, ούτε για το αν ο Πιτ είχε άμεση εμπλοκή στην αποστολή των προσκλήσεων.
Παράλληλα, δεν υπάρχουν φωτογραφίες ή άλλα στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο Έπσταϊν παρευρέθηκε τελικά στην προβολή. Ωστόσο, στα ίδια αρχεία περιλαμβάνεται ηλεκτρονικό μήνυμα που απέστειλε ο ίδιος μετά την εκδήλωση, στο οποίο ανέφερε: «Ευχαριστώ! Η πρεμιέρα ήταν διασκεδαστική!!!».
Μετά την προβολή της ταινίας, ο Μπραντ Πιτ εθεάθη να συνομιλεί με γνωστά πρόσωπα του Χόλιγουντ, μεταξύ των οποίων οι Τζίμι Φάλον, Μπρους Γουίλις, Έμα Χέμινγκ, Κέιτι Κούρικ και Κέβιν Μπέικον. Τα έγγραφα του υπουργείου Δικαιοσύνης δεν διευκρινίζουν αν ο Τζέφρι Έπσταϊν βρισκόταν ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ούτε αν υπήρξε οποιαδήποτε επαφή του με τον ηθοποιό.
O Τζέφρι Έπσταϊν παρακολουθούσε την προσωπική ζωή του Μπραντ Πιτ
Συστηματική ενημέρωση για την προσωπική ζωή του Μπραντ Πιτ φαίνεται πως λάμβανε ο Τζέφρι Έπσταϊν, όπως προκύπτει κι από άλλα έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα αρχεία περιλαμβάνονται σε πακέτο περίπου τριών εκατομμυρίων σελίδων, το οποίο αποδεσμεύτηκε μετά από εκτενή έλεγχο των Αρχών.
Σύμφωνα με τα έγγραφα, ο Ρίτσαρντ Καν, στενός επιχειρηματικός συνεργάτης του Έπσταϊν, φέρεται να τον ενημέρωνε μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων για δημοσιεύματα που αφορούσαν την ερωτική και κοινωνική ζωή του ηθοποιού. Ένα από τα email, με ημερομηνία το 2018, έφερε ως θέμα: «Ο Μπραντ Πιτ περνά χρόνο με ροκ σταρ καθηγήτρια του MIT», παραπέμποντας σε άρθρο της Page Six που είχε δημοσιευτεί στις 5 Απριλίου εκείνης της χρονιάς.
Το δημοσίευμα ανέφερε ότι ο Πιτ «περνούσε χρόνο» με την Νέρι Όξμαν, διακεκριμένη αρχιτέκτονα, καλλιτέχνιδα και καθηγήτρια στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης. Όπως σημειωνόταν τότε, οι δύο είχαν γνωριστεί μέσω αρχιτεκτονικού πρότζεκτ του MIT και είχαν αναπτύξει επαγγελματική σχέση, χωρίς να γίνεται λόγος για ερωτική σύνδεση.
Σε δεύτερο email προς τον Έπσταϊν, ο Καν φέρεται να χρησιμοποίησε πιο έντονη γλώσσα, με τίτλο που παρέπεμπε ευθέως στην Αντζελίνα Τζολί και παρουσίαζε τη Νέρι Όξμαν ως τη «νέα γυναίκα» του Πιτ. Στο ίδιο μήνυμα γινόταν αναφορά στο λεγόμενο «φαινόμενο Αμάλ», δηλαδή στη στροφή διάσημων εργένηδων του Χόλιγουντ προς γυναίκες με έντονο ακαδημαϊκό και επαγγελματικό προφίλ, μετά τον γάμο του Τζορτζ Κλούνεϊ με την Αμάλ Αλαμουντίν.
Το email περιέγραφε τον Πιτ ως «τον πιο περιζήτητο εργένη του Χόλιγουντ μετά τον χωρισμό του από την Αντζελίνα Τζολί» και χαρακτήριζε τη Νέρι Όξμαν «βραβευμένη αρχιτέκτονα με διδακτορικό από το MIT», σημειώνοντας ότι ο ηθοποιός τη θεωρούσε «την πιο σέξι γυναίκα που έχει δει ποτέ».
Στα ίδια έγγραφα υπογραμμίζεται ότι ο Τζέφρι Έπσταϊν διατηρούσε στενές σχέσεις με το MIT και τη Νέρι Όξμαν, ενώ πριν από τον θάνατό του, τον Αύγουστο του 2019, είχε χρηματοδοτήσει με περίπου 800.000 δολάρια εργαστήριο του ιδρύματος, γεγονός που είχε προκαλέσει έντονα ερωτήματα και αντιδράσεις.