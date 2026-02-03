Ο Μπραντ Πιτ είχε καλέσει τον Τζέφρι Έπσταϊν σε προβολή ταινίας του πέντε χρόνια μετά την καταδίκη του παιδόφιλου

Το δημοσίευμα ανέφερε ότι ο Πιτ «περνούσε χρόνο» με την Νέρι Όξμαν, διακεκριμένη αρχιτέκτονα, καλλιτέχνιδα και καθηγήτρια στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης. Όπως σημειωνόταν τότε, οι δύο είχαν γνωριστεί μέσω αρχιτεκτονικού πρότζεκτ του MIT και είχαν αναπτύξει επαγγελματική σχέση, χωρίς να γίνεται λόγος για ερωτική σύνδεση.Σε δεύτερο email προς τον Έπσταϊν, ο Καν φέρεται να χρησιμοποίησε πιο έντονη γλώσσα, με τίτλο που παρέπεμπε ευθέως στην Αντζελίνα Τζολί και παρουσίαζε τη Νέρι Όξμαν ως τη «νέα γυναίκα» του Πιτ. Στο ίδιο μήνυμα γινόταν αναφορά στο λεγόμενο «φαινόμενο Αμάλ», δηλαδή στη στροφή διάσημων εργένηδων του Χόλιγουντ προς γυναίκες με έντονο ακαδημαϊκό και επαγγελματικό προφίλ, μετά τον γάμο του Τζορτζ Κλούνεϊ με την Αμάλ Αλαμουντίν.Το email περιέγραφε τον Πιτ ως «τον πιο περιζήτητο εργένη του Χόλιγουντ μετά τον χωρισμό του από την Αντζελίνα Τζολί» και χαρακτήριζε τη Νέρι Όξμαν «βραβευμένη αρχιτέκτονα με διδακτορικό από το MIT», σημειώνοντας ότι ο ηθοποιός τη θεωρούσε «την πιο σέξι γυναίκα που έχει δει ποτέ».Στα ίδια έγγραφα υπογραμμίζεται ότι ο Τζέφρι Έπσταϊν διατηρούσε στενές σχέσεις με το MIT και τη Νέρι Όξμαν, ενώ πριν από τον θάνατό του, τον Αύγουστο του 2019, είχε χρηματοδοτήσει με περίπου 800.000 δολάρια εργαστήριο του ιδρύματος, γεγονός που είχε προκαλέσει έντονα ερωτήματα και αντιδράσεις.