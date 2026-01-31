Όταν η Κάθριν Ο' Χάρα μιλούσε για τη σπάνια πάθηση που είχε διαγνωστεί: Είμαι φρικιό
Όταν η Κάθριν Ο' Χάρα μιλούσε για τη σπάνια πάθηση που είχε διαγνωστεί: Είμαι φρικιό
Η ηθοποιός από το «Μόνος στο Σπίτι» έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 71 ετών
Την τελευταία της πνοή άφησε η Κάθριν Ο' Χάρα, η «μητέρα» του Κέβιν ΜακΚάλιστερ από την ταινία «Μόνος στο Σπίτι», σε ηλικία 71 ετών, με τα αίτια του θανάτου της να παραμένουν ακόμη άγνωστα. Από τη στιγμή που έγινε γνωστή η είδηση για τον θάνατό της, ωστόσο, επανήλθαν στο προσκήνιο δηλώσεις που είχε κάνει η ηθοποιός πρόσφατα για ένα πρόβλημα υγείας της.
Σύμφωνα με το People, η Κάθριν Ο' Χάρα είχε διαγνωστεί με μία σπάνια πάθηση, γνωστή ως situs inversus ή αλλιώς αντιστροφή σπλάχνων, αλλά και με δεξιοκαρδία. Πρόκειται για μία σπάνια γενετική κατάσταση κατά την οποία τα όργανα στο στήθος και την κοιλιά βρίσκονται σε κατοπτρική διάταξη σε σχέση με τη φυσιολογική ανθρώπινη ανατομία, ενώ η καρδιά βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του θώρακα.
Σε συνέντευξη που είχε δώσει η ηθοποιός είχε πει με χιούμορ: «Είμαι φρικιό, ναι!», επισημαίνοντας: «Λατρεύω τη δυτική ιατρική, απλώς δεν θέλω να είμαι μέρος της».
Για τη διάγνωσή της, η Κάθρον Ο' Χάρα είχε αναφέρει πως έκανε εξετάσεις επειδή ένας γιατρός ήθελε να της κάνει ακόμη μία ακτινογραφία: «Μας φωνάζει στο γραφείο του και λέει "Είσαι ο πρώτος άνθρωπος που συναντώ". Και είναι τύπου “Οκ, δεν ξέρω καν το όνομα, γιατί δεν θέλω να ξέρω το όνομα". Κάτι cardi-inversa. Και μετά dextro-cardia-και-κάτι-inversa. Ο κόσμος θα νομίζει ότι είμαι πολύ αδαής που δεν το ξέρω αυτό, αλλά κάπως δεν θέλω να το ξέρω. Γιατί δεν το ήξερα και πριν», είχε εξηγήσει στο E! News.
Φωτογραφία άρθρου: AP Associated Press
Σύμφωνα με το People, η Κάθριν Ο' Χάρα είχε διαγνωστεί με μία σπάνια πάθηση, γνωστή ως situs inversus ή αλλιώς αντιστροφή σπλάχνων, αλλά και με δεξιοκαρδία. Πρόκειται για μία σπάνια γενετική κατάσταση κατά την οποία τα όργανα στο στήθος και την κοιλιά βρίσκονται σε κατοπτρική διάταξη σε σχέση με τη φυσιολογική ανθρώπινη ανατομία, ενώ η καρδιά βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του θώρακα.
Σε συνέντευξη που είχε δώσει η ηθοποιός είχε πει με χιούμορ: «Είμαι φρικιό, ναι!», επισημαίνοντας: «Λατρεύω τη δυτική ιατρική, απλώς δεν θέλω να είμαι μέρος της».
Catherine O'Hara Had Situs Inversus. Here's What to Know About the Rare Condition https://t.co/boBDIVAD4w— People (@people) January 30, 2026
Για τη διάγνωσή της, η Κάθρον Ο' Χάρα είχε αναφέρει πως έκανε εξετάσεις επειδή ένας γιατρός ήθελε να της κάνει ακόμη μία ακτινογραφία: «Μας φωνάζει στο γραφείο του και λέει "Είσαι ο πρώτος άνθρωπος που συναντώ". Και είναι τύπου “Οκ, δεν ξέρω καν το όνομα, γιατί δεν θέλω να ξέρω το όνομα". Κάτι cardi-inversa. Και μετά dextro-cardia-και-κάτι-inversa. Ο κόσμος θα νομίζει ότι είμαι πολύ αδαής που δεν το ξέρω αυτό, αλλά κάπως δεν θέλω να το ξέρω. Γιατί δεν το ήξερα και πριν», είχε εξηγήσει στο E! News.
Φωτογραφία άρθρου: AP Associated Press
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα