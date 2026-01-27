Μετανιωμένη η Φανή στο Survivor: Είπα πάνω στα νεύρα μου ότι θέλω να αλλάξω ομάδα, έκανα βλακεία
Όταν νευριάζω πολύ, θολώνω και λέω πράγματα που δεν ισχύουν, είπε η παίκτρια των «Επαρχιωτών», ξεσπώντας σε κλάματα
Μετανιωμένη εμφανίστηκε η Φανή στο νέο επεισόδιο του Survivor μετά τη δήλωσή της στο συμβούλιο του νησιού ότι θα ήθελε να αλλάξει ομάδα.
Η παίκτρια από την ομάδα των «Επαρχιωτών», συζήτησε με τους συμπαίκτες της, ενώ δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της. Εκείνοι εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για τα λεγόμενά της, υποστηρίζοντας ότι βλέπει εχθρούς γύρω της. Από τη μεριά της, η Φανή τόνισε ότι δεν εννοούσε όσα είπε και ότι παρασύρθηκε από τα νεύρα της.
Μιλώντας στην κάμερα και ξεσπώντας σε κλάματα, η Φανή εξομολογήθηκε στο επεισόδιο της Τρίτης 27 Ιανουαρίου: «Όταν νευριάζω πολύ, θολώνω και λέω πράγματα που δεν ισχύουν. Έκανα λάθος σε αυτό. Εννοείται πως το πιστεύει και η ομάδα μου ότι δεν θα την άφηνα. Έκανα βλακεία που το είπα. Το είπα πάνω στα νεύρα μου. Το λέω μέσα από την καρδιά μου. Μπλε ήρθα και μπλε θα φύγω».
Στη συνέχεια, η Φανή αναγνώρισε ότι θα πρέπει να είναι πιο συγκρατημένη, όταν νευριάζει. «Δεν ξέρω, αν πρέπει να μιλάς ή να μη μιλάς, αλλά εγώ όταν νιώθω κάτι, θέλω να το πω. Υπάρχουν στιγμές που μπορεί να νιώσω αδικημένη και θέλω να πατήσω πόδι. Απλά πιστεύω ότι πρέπει να μιλάω πιο λίγο και να λέω τα πράγματα, όταν πρέπει, γιατί όταν έχω νεύρα, χάνω το δίκιο μου», πρόσθεσε.
