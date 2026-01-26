Survivor: Η λιποθυμία, τα δάκρυα της Μαντίσα και ο τραυματίας που έφυγε με φορείο από τον αγώνα
Στο επεισόδιο της Κυριακής 25 Ιανουαρίου οι παίκτες του ριάλιτι έφτασαν στα όριά τους
Δύσκολες είναι αυτές οι μέρες για τους παίκτες του Survivor οι οποίοι αρχίζουν να αισθάνονται την πείνα να τους επηρεάζει. Στο επεισόδιο που προβλήθηκε το βράδυ της Κυριακής 25 Ιανουαρίου αρκετοί έφτασαν στα όριά τους εξαιτίας αυτής.
Ο Καρασαϊλίδης μίλησε για το άσχημο περιστατικό που έζησε, καθώς λιποθύμησε, με τους συμπαίκτες του να του εξηγούν τι συνέβη αφού τον βοήθησαν να συνέλθει.
Όπως ο ίδιος εξομολογήθηκε στην κάμερα του ριάλιτι έφτασε στο σημείο να σκέφτεται μέχρι και να αποχωρήσει: «Ήταν πάρα πολύ δύσκολη μέρα χθες. Κυριολεκτικά έφτασα στα όρια μου. Πρώτη φορά στη ζωή μου στα 27 χρόνια λιποθύμησα και δεν ήξερα καν τι συνέβαινε. Τα παιδιά δηλαδή μου έλεγαν, εγώ απλά ξύπνησα ξαφνικά πάνω στην άμμο και αναρωτιόμουν γιατί είχα άμμο παντού. Γενικά ήταν δύσκολη και η βραδιά. Ένιωθα ότι κρυώνω. Πιστεύω ότι για όλο αυτό φταίει σίγουρα ότι είμαστε νηστικοί. Για να είμαι ειλικρινής όμως δεν έχω το αίσθημα της πείνας, απλά δεν έχω πλέον ενέργεια. Δηλαδή το να μην φας, αυτό σου δημιουργεί. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Νιώθεις πως όλα γυρίζουν. Δεν είχα στο μυαλό μου να φύγω, αλλά έφτασα σε ένα σημείο να λιποθυμάω στις 17 μέρες... όταν μπαίνει ο παράγοντας υγεία, το σκέφτομαι πάρα πολύ σοβαρά. Όλα παίζουν στο μυαλό μου», είπε.
Δείτε το βίντεο
Η Μαντίσα Τσότα, από την ομάδα των κόκκινων, ήταν επίσης επηρεασμένη ψυχολογικά εξαιτίας των δύσκολων συνθηκών στις οποίες ζει. «Είδα στο όνειρο μου, χθες το βράδυ, κάτι πίτες που κάνει η μητέρα μου. Κάτι κοτόπιτες, κάτι κολοκυθόπιτες, κάτι κιμαδόπιτες. Είχε κάνει κάτι ταψιά, ας πούμε, τα λιγουρεύτηκα και ένιωθα ότι τα έτρωγα εκείνη τη στιγμή. Ξύπνησα το πρωί και λέω "τι θα φάμε τώρα;". Θα φτιάξουμε πιτούλες για να φάμε και καρύδα. Η αλήθεια είναι ότι ζαλιζόμαστε, δεν μπορούμε οριακά να περπατήσουμε. Δηλαδή περπατάμε και πάμε με το ζόρι, αναγκαστικά, γιατί πρέπει να σηκωθούμε, να περπατήσουμε», δήλωσε δακρυσμένη.
Δείτε το βίντεο
Παρά την πείνα, ωστόσο, οι παίκτες μπήκαν στον στίβο μάχης. Εκεί, άλλη μία δυσάρεστη έκπληξη περίμενε τους κόκκινους, καθώς ο Γιάννης Στίνης τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα και αποχώρησε με φορείο.
Δείτε το βίντεο
