Viral το βίντεο με τον Βενσάν Κασέλ να χαζεύει τα πόδια της Κάρλα Μπρούνι

Δίπλα στον ηθοποιό καθόταν η σύντροφός του, Νάρα Μπαπτίστα

Στέλλα Μούτσιου
Ένα βίντεο με τον Βενσάν Κασέλ να χαζεύει τα πόδια της Κάρλα Μπρούνι έχει γίνει viral.

Το πρωί της Δευτέρας 26 Ιανουαρίου η πρώτη κυρία της Γαλλίας και ο ηθοποιός, ο οποίος συνοδευόταν από τη σύντροφό του Νάρα Μπαπτίστα, παρευρέθηκαν στην επίδειξη μόδας του οίκου Schiaparelli, για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Εβδομάδα Μόδας Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι και κάθισαν δίπλα δίπλα.

Την ώρα που η κάμερα πέρασε από μπροστά τους, ο Βενσάν Κασέλ φαίνεται να κοιτάει επίμονα για λίγα δευτερόλεπτα τα πόδια της Κάρλα Μπρούνι, χαζεύοντάς τη ουσιαστικά, με αποτέλεσμα το στιγμιότυπο να κάνει τον γύρο του ίντερνετ και να σχολιάζεται αρκετά. 

Δείτε το βίντεο

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dfzctnsoipvd)
