Κάρλα Μπρούνι: «Έγινα 58 και είμαι υπερήφανη γι' αυτό» - Το βίντεο από την πασαρέλα για τα γενέθλιά της
Τα 58α γενέθλιά της γιόρτασε την Τρίτη το διάσημο πρώην μοντέλο Κάρλα Μπρούνι που είναι και σύζυγός του πρώην προέδρου της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί.
Η ίδια «γιόρτασε» με ένα βίντεό της από την πασαρέλα, εκεί όπου έγραψε τις μεγάλες επιτυχίες της ως μοντέλο.
Σχολιάζοντας, μάλιστα, το γεγονός ότι ακόμα μπορεί και στέκεται επάξια στην πασαρέλα, η Κάρλα Μπρούνι έγραψε στη λεζάντα του βίντεο που ανήρτησε στο Instagram: Έγινα 58 και είμαι υπερήφανη γι' αυτό
Όπως ήταν αναμενόμενο η ανάρτηση «πλημμύρισε» από καρδούλες, ευχές και αποθεωτικά σχόλια όπως «είσαι πανέμορφη», «είσαι καταπληκτική», «είσαι εκθαμβωτική».
