Η πρώτη δημόσια εμφάνιση των Μπέκαμ μετά το ξέσπασμα του Μπρούκλιν, δείτε φωτογραφίες
GALA
Βικτόρια Μπέκαμ Ντέιβιντ Μπέκαμ εμφάνιση Μπρούκλιν Μπέκαμ Οικογένεια Παρίσι

Η πρώτη δημόσια εμφάνιση των Μπέκαμ μετά το ξέσπασμα του Μπρούκλιν, δείτε φωτογραφίες

Ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ, συνοδευόμενοι από τρία τους παιδιά, βρέθηκαν στην Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι

Η πρώτη δημόσια εμφάνιση των Μπέκαμ μετά το ξέσπασμα του Μπρούκλιν, δείτε φωτογραφίες
Ιωάννα Μαρίνου
6 ΣΧΟΛΙΑ
Η οικογένεια Μπέκαμ έκανε την πρώτη κοινή δημόσια εμφάνισή της στο Παρίσι μετά το ξέσπασμα του Μπρούκλιν Μπέκαμ στα social media, με τον Ντέιβιντ και τη Βικτόρια να δίνουν το «παρών» στην Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής συνοδευόμενοι από τα παιδιά τους Ρομέο, Κρουζ και Χάρπερ.

Η εμφάνιση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, την ίδια ημέρα που η Βικτόρια Μπέκαμ τιμήθηκε με το Τάγμα των Τεχνών και των Γραμμάτων από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Παρά τη δημόσια ένταση με τον Μπρούκλιν Μπέκαμ, που στις 22 Ιανουαρίου ανέφερε σε ανάρτησή του στο Instagram ότι δεν επιθυμεί να «συμφιλιωθεί» με την οικογένειά του και κατηγόρησε τους γονείς του ότι προσπαθούσαν να παρέμβουν στη σχέση με τη σύζυγό του, Νίκολα Πελτζ, οι Μπέκαμ εμφανίστηκαν ενωμένοι στο Παρίσι.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

@parismatch

Première sortie familiale pour les Beckham à Paris après le drama avec Brooklyn 🇫🇷 C’est en famille unie que les Beckham ont fait une apparition remarquée à Paris ce lundi 26 janvier à l’occasion de la Fashion Week parisienne. Victoria Beckham, main dans la main avec David, était suivie de près par Harper, Roméo et Cruz et leurs girlfriends Jackie Apostel et Kim Turnbull. #beckham #davidbeckham #victoriabeckham #pfw #onregardequoi

♬ original sound - 🕸
Η πρώτη δημόσια εμφάνιση των Μπέκαμ μετά το ξέσπασμα του Μπρούκλιν, δείτε φωτογραφίες
O Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ
Η πρώτη δημόσια εμφάνιση των Μπέκαμ μετά το ξέσπασμα του Μπρούκλιν, δείτε φωτογραφίες
Η πρώτη δημόσια εμφάνιση των Μπέκαμ μετά το ξέσπασμα του Μπρούκλιν, δείτε φωτογραφίες
Ο Κρουζ με τη σύντροφό του
Η πρώτη δημόσια εμφάνιση των Μπέκαμ μετά το ξέσπασμα του Μπρούκλιν, δείτε φωτογραφίες
Ο Ρομέο με τη σύντροφό του
Η πρώτη δημόσια εμφάνιση των Μπέκαμ μετά το ξέσπασμα του Μπρούκλιν, δείτε φωτογραφίες
Η Βικτόρια Μπέκαμ με την κόρη της, Χάρπερ

Φωτογραφίες: Aissaoui Nacer / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia
Ιωάννα Μαρίνου
6 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ολοκληρωμένες λύσεις ασφάλειας για περιβάλλοντα υψηλών απαιτήσεων

Η ICTS Hellas αποτελεί σημείο αναφοράς στον τομέα των ολοκληρωμένων λύσεων ασφαλείας στην Ελλάδα, με παρουσία σχεδόν τεσσάρων δεκαετιών στη χώρα και υλοποίηση απαιτητικών έργων σε κρίσιμους τομείς, όπως για παράδειγμα σε data centers.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης