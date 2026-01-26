Η Κρίστεν Στιούαρτ εξήγησε γιατί ασχολήθηκε με τη σκηνοθεσία: Οι ηθοποιοί αντιμετωπίζονται σαν σκ@@@
Είναι χειρότερα για τις γυναίκες ηθοποιούς απ’ ότι για τους άνδρες, πρόσθεσε η ηθοποιός
Τον λόγο που αποφάσισε να ασχοληθεί με τη σκηνοθεσία και να μείνει πίσω από τις κάμερες εξήγησε η Κρίστεν Στιούαρτ, επισημαίνοντας πως οι ηθοποιοί δεν έχουν την αντιμετώπιση που θα έπρεπε.
Η ηθοποιός, η οποία σκηνοθέτησε την ταινία «The Chronology of Water», έδωσε συνέντευξη στο Sunday Times το Σάββατο 24 Ιανουαρίου και δήλωσε πως οι γυναίκες έχουν ακόμη χειρότερη αντιμετώπιση από τους άντρες ηθοποιούς.
Η Κρίστεν Στιούαρτ αναλυτικά είπε: «Οι ηθοποιοί αντιμετωπίζονται σαν σκ@τ@, πρέπει να το πω. Οι άνθρωποι νομίζουν ότι ο καθένας μπορεί να γίνει ηθοποιός, αλλά την πρώτη φορά που κάθισα να μιλήσω για την ταινία μου ως σκηνοθέτιδα, σκέφτηκα "Ουάου, αυτή είναι μια εντελώς διαφορετική εμπειρία, μου μιλάνε σαν να είμαι κάποια με μυαλό"».
Έπειτα, πρόσθεσε: «Υπάρχει αυτή η ιδέα ότι οι σκηνοθέτες έχουν σχεδόν υπερφυσικές ικανότητες, κάτι που δεν ισχύει. Είναι μια αντίληψη που συντηρείται από άνδρες. Χωρίς να θέλω να ακούγομαι σαν να παραπονιέμαι συνέχεια, είναι χειρότερα για τις γυναίκες ηθοποιούς απ’ ότι για τους άνδρες — αντιμετωπίζονται σαν μαριονέτες, ενώ δεν είναι».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η ηθοποιός περιέγραψε μια συζήτηση που είχε με έναν άνδρα ηθοποιό που εκτιμά, ώστε να αναδείξει τις αντιλήψεις γύρω από τις διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών ηθοποιών.
Η Στιούαρτ ανέφερε: «Του είπα ότι δεν υπάρχουν γυναίκες Method ηθοποιοί, γιατί η μεθοδική υποκριτική είναι μια ακροβατική επίδειξη που κάνει την υποκριτική να φαίνεται σαν άθλος, ενώ δεν είναι». Και συμπλήρωσε: «Πιστεύω ότι η υποκριτική είναι απλώς παιχνίδι προσποίησης· δεν χρειάζεται να κάνεις 50 κάμψεις πριν από κάθε λήψη. Μόλις έκανα τη διάκριση ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες ηθοποιούς, έγινε αμυντικός και είπε ότι δεν είχε γνωρίσει ποτέ γυναίκα ηθοποιό που να μην είναι τρελή».
Η ηθοποιός, κατέληξε λέγοντας: «Πριν από μερικά χρόνια, ένα τέτοιο σχόλιο θα με έκανε να κοκκινίσω, θα ένιωθα τα αυτιά μου να “καίνε” και θα έμοιαζα ακριβώς με αυτό που ήθελε να δείχνω — μια θυμωμένη γυναίκα. Αντί γι’ αυτό, συνέχισα ψύχραιμα και ολοκλήρωσα τη σκέψη μου. Το να μεγαλώνεις είναι υπέροχο, γιατί κατακτάς την ηρεμία».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Before Kristen Stewart makes her directorial debut with the upcoming film The Chronology of Water, the Twilight star is opening up about her decision to work behind the camera instead of in front of it. https://t.co/E0aWIeA9uy— Us Weekly (@usweekly) January 25, 2026
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
