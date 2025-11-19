Κρίστεν Στιούαρτ: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ για το σκηνοθετικό ντεμπούτο της ηθοποιού
Κρίστεν Στιούαρτ: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ για το σκηνοθετικό ντεμπούτο της ηθοποιού
Η ταινία «The Chronology of Water» ξετυλίγει την ιστορία μιας νεαρής κολυμβήτριας που παλεύει με παιδικά τραύματα και εθισμούς
Δόθηκε στη δημοσιότητα το τρέιλερ της ταινίας «The Chronology of Water», που αποτελεί το σκηνοθετικό ντεμπούτο της Κρίστεν Στιούαρτ.
Βασισμένο στο βιβλίο της Λίντια Γιουκνάβιτς που κυκλοφόρησε το 2011, το φιλμ ξετυλίγει την ιστορία μιας νεαρής κολυμβήτριας που παλεύει με παιδικά τραύματα και εθισμούς και τελικά βρίσκει τη λύτρωση στη δύναμη της συγγραφής. Η Αμερικανίδα ηθοποιός και σκηνοθέτρια υπογράφει και τη διασκευή του σεναρίου.
Πρωταγωνιστεί η Ίμοτζεν Πουτς με τους Τζέιμς Μπελούσι, Κιμ Γκόρντον, Θόρα Μπερτς, Τσάρλι Κάρικ, Σουζάνα Φλαντ και Τομ Στάριτζ να βρίσκονται στο πλευρό της.
Δείτε το τρέιλερ
Μετά την πρεμιέρα στο 78ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών η ανεξάρτητη εταιρεία διανομής Forge απέκτησε τα δικαιώματα της ταινίας για την Αμερική.
«Ταινίες σαν τη δική μας θα έπρεπε να βγαίνουν στην οθόνη και είμαι ευγνώμων που βρήκαμε μια ομάδα τόσο αφοσιωμένη στην υποστήριξη ανεξάρτητων κινηματογραφιστών», δήλωσε η Στιούαρτ, η οποία αποκάλυψε ότι χρειάστηκαν οκτώ χρόνια για την ανάπτυξη του «The Chronology of Water».
Την παραγωγή του φιλμ υπογράφουν μεταξύ άλλων ο Τσαρλς Γκίλιμπερτ για λογαριασμό της CG Cinema International και οι Μάγκι ΜακΛέιν, Ντίλαν Μέγερ της Nevermind Pictures, Γιούλια Ζάιτσεβα, Μαξ Πόκλοβ και Σβετλάνα Πούντε μέσω της Forma Pro Films.
Το «The Chronology of Water» θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026.
