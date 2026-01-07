Η Κρίστεν Στιούαρτ εμφανίστηκε με διάφανη φούστα και μαύρο εσώρουχο

τζάκετ

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης στην εκπομπή του Σεθ Μέγιερς, η πρωταγωνίστρια του Twilight και πρέσβειρα του οίκου Chanel μίλησε για το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με την ταινία «The Chronology of Water», κινηματογραφική μεταφορά των απομνημονευμάτων της Λίντια Γιούκναβιτς. Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Καννών την περασμένη χρονιά, κυκλοφόρησε περιορισμένα τον Δεκέμβριο και αναμένεται να προβληθεί ευρύτερα από τις 9 Ιανουαρίου.

Η ηθοποιός επέλεξε ένα εκκεντρικό σύνολο για την εμφάνισή της στην εκπομπή «Late Night With Seth Meyers», καθώς απαθανατίστηκε να μπαίνει στα στούντιο του NBC με μία μακριά διάφανη φούστα από παγιέτα, λευκό T-shirt και μαύρο. Το look της ολοκληρώθηκε με γυαλιά ηλίου και μαύρα ψηλοτάκουνα μποτάκια.