Η Κρίστεν Στιούαρτ εμφανίστηκε με διάφανη φούστα και μαύρο εσώρουχο
Η ηθοποιός έκανε μία εκκεντρική εμφάνιση στη Νέα Υόρκη
Με μία διάφανη φούστα μέσα από την οποία διακρινόταν το μαύρο εσώρουχό της, εμφανίστηκε η Κρίστεν Στιούαρτ στη Νέα Υόρκη.
Η ηθοποιός επέλεξε ένα εκκεντρικό σύνολο για την εμφάνισή της στην εκπομπή «Late Night With Seth Meyers», καθώς απαθανατίστηκε να μπαίνει στα στούντιο του NBC με μία μακριά διάφανη φούστα από παγιέτα, λευκό T-shirt και μαύρο τζάκετ. Το look της ολοκληρώθηκε με γυαλιά ηλίου και μαύρα ψηλοτάκουνα μποτάκια.
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης στην εκπομπή του Σεθ Μέγιερς, η πρωταγωνίστρια του Twilight και πρέσβειρα του οίκου Chanel μίλησε για το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με την ταινία «The Chronology of Water», κινηματογραφική μεταφορά των απομνημονευμάτων της Λίντια Γιούκναβιτς. Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Καννών την περασμένη χρονιά, κυκλοφόρησε περιορισμένα τον Δεκέμβριο και αναμένεται να προβληθεί ευρύτερα από τις 9 Ιανουαρίου.
Φωτογραφίες: AP / Getty Images/ Ideal Image
Kristen Stewart was spotted walking into NBC studios in a totally sheer sequin dress. ✨ 📸: Ulices Ramales / BACKGRID pic.twitter.com/XfjQFECZHD— Page Six (@PageSix) January 6, 2026
