Χρίστος Αντωνιάδης: Είχα εμμονική θαυμάστρια και πήγαμε στην αστυνομία
GALA
Χρίστος Αντωνιάδης Εμμονική θαυμάστρια

Χρίστος Αντωνιάδης: Είχα εμμονική θαυμάστρια και πήγαμε στην αστυνομία

Το διαχειρίστηκα με πολλή ψυχραιμία μέχρι που την έχασα, πρόσθεσε ο τραγουδιστής

Χρίστος Αντωνιάδης: Είχα εμμονική θαυμάστρια και πήγαμε στην αστυνομία
Στέλλα Μούτσιου
Για την εμμονική θαυμάστρια που είχε απάντησε ο Χρίστος Αντωνιάδης, εξηγώντας πως αρχικά προσπάθησε να δείξει ψυχραιμία, ωστόσο στο τέλος οδηγήθηκε στην αστυνομία για να αντιμετωπίσει την κατάσταση.

Ο τραγουδιστής μιλώντας στο Happy Day το πρωί της Πέμπτης 22 Ιανουαρίου, αναφέρθηκε και στο φλερτ που δέχεται από γυναίκες αλλά και από άντρες, αποκαλύπτοντας πώς αντιδρά η γυναίκα του, ενώ απάντησε και για την απιστία.

Όσον αφορά στην εμμονική του θαυμάστρια, ο Χρίστος Αντωνιάδης είπε: «Είχα εμμονική θαυμάστρια. Πήγαμε και στην αστυνομία. Το διαχειρίστηκα με πολλή ψυχραιμία, μέχρι που την έχασα. Η δουλειά μας το έχει αυτό το πράγμα. Και τώρα με φλερτάρουν και γυναίκες και άντρες ενώ είμαι παντρεμένος. Μέσα σε λογικά πλαίσια μια χαρά είναι αυτό. Έχει τύχει να με φλερτάρει γυναίκα μπροστά στη σύζυγό μου. Καλά, η σύζυγός μου έγινε έξαλλη, εγώ γελάω».

Δείτε το βίντεο

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dfuwoc7nceld)

Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής απάντησε για την απιστία, δηλώνοντας πως δεν έχει υπάρξει άπιστος, ωστόσο σε προηγούμενη σχέση του που γνώριζε πως θα τελείωνε, προετοίμαζε την κατάσταση, ώστε να βάλει μία άλλη γυναίκα στη ζωή του: «Δεν έχει τύχει να απιστήσω. Ξέρω μια περίπτωση πρώην μου που ήμασταν στα χωρίσματα και η κοπέλα ετοίμαζε τη διάδοχη κατάσταση, αλλά ετοίμαζα κι εγώ», είπε με χιούμορ.
Στέλλα Μούτσιου

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν είσοδο και δράσεις για όλους, είναι μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να συνδημιουργήσουν και να πειραματιστούν μέσα από μία σειρά καινοτόμων διαδραστικών εμπειριών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης