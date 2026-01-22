Χρίστος Αντωνιάδης: Είχα εμμονική θαυμάστρια και πήγαμε στην αστυνομία
Χρίστος Αντωνιάδης: Είχα εμμονική θαυμάστρια και πήγαμε στην αστυνομία
Το διαχειρίστηκα με πολλή ψυχραιμία μέχρι που την έχασα, πρόσθεσε ο τραγουδιστής
Για την εμμονική θαυμάστρια που είχε απάντησε ο Χρίστος Αντωνιάδης, εξηγώντας πως αρχικά προσπάθησε να δείξει ψυχραιμία, ωστόσο στο τέλος οδηγήθηκε στην αστυνομία για να αντιμετωπίσει την κατάσταση.
Ο τραγουδιστής μιλώντας στο Happy Day το πρωί της Πέμπτης 22 Ιανουαρίου, αναφέρθηκε και στο φλερτ που δέχεται από γυναίκες αλλά και από άντρες, αποκαλύπτοντας πώς αντιδρά η γυναίκα του, ενώ απάντησε και για την απιστία.
Όσον αφορά στην εμμονική του θαυμάστρια, ο Χρίστος Αντωνιάδης είπε: «Είχα εμμονική θαυμάστρια. Πήγαμε και στην αστυνομία. Το διαχειρίστηκα με πολλή ψυχραιμία, μέχρι που την έχασα. Η δουλειά μας το έχει αυτό το πράγμα. Και τώρα με φλερτάρουν και γυναίκες και άντρες ενώ είμαι παντρεμένος. Μέσα σε λογικά πλαίσια μια χαρά είναι αυτό. Έχει τύχει να με φλερτάρει γυναίκα μπροστά στη σύζυγό μου. Καλά, η σύζυγός μου έγινε έξαλλη, εγώ γελάω».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής απάντησε για την απιστία, δηλώνοντας πως δεν έχει υπάρξει άπιστος, ωστόσο σε προηγούμενη σχέση του που γνώριζε πως θα τελείωνε, προετοίμαζε την κατάσταση, ώστε να βάλει μία άλλη γυναίκα στη ζωή του: «Δεν έχει τύχει να απιστήσω. Ξέρω μια περίπτωση πρώην μου που ήμασταν στα χωρίσματα και η κοπέλα ετοίμαζε τη διάδοχη κατάσταση, αλλά ετοίμαζα κι εγώ», είπε με χιούμορ.
