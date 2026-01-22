Ευθύμης Ζησάκης για το «Το Σόι σου»: Η σειρά έχει αυτή την επιτυχία λόγω των σχέσεών μας
Η συμπάθεια η πραγματική βγαίνει στον κόσμο, πρόσθεσε ο ηθοποιός
Στις σχέσεις που έχουν χτίσει μεταξύ τους οι συντελεστές αποδίδει ο Ευθύμης Ζησάκης την επιτυχία της σειράς «Το Σόι σου», που επέστρεψε με νέο κύκλο έξι χρονιά μετά την ολοκλήρωση του προηγούμενου. Ο ηθοποιός είχε αποχωρήσει από το σίριαλ το 2018, αλλά επανήλθε στον ρόλο του Άρη, του ενός από τους τρεις γιους του Μενέλαου και της Αλεξάνδρας Τριανταφύλλου. Σύμφωνα με εκείνον, η συμπάθεια που νιώθει ο ένας για τον άλλο γίνεται αντιληπτή και στους τηλεθεατές.
Καλεσμένος στην εκπομπή «Super Κατερίνα», την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, ο Ευθύμης Ζησάκης σχολίασε: «Αυτό ήταν debate. Το συζητάγαμε με φίλους και συναδέλφους. Οι μισοί έλεγαν ότι ''θα πάει'', οι άλλοι μισοί ''δεν θα πάει''. «Εν τέλει, ο κόσμος είναι αποφασισμένος και θεωρώ ότι είναι ένα αυθεντικό προϊόν. Αυτή η σειρά έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει όχι λόγω εποχών, όχι λόγω κάποιων ασύλληπτα ωραίων σκηνικών. Έχει επιτυχία λόγω σχέσεων, δηλαδή λατρεύω τη Μίρκα Παπακωνσταντίνου στη ζωή μου, λατρεύω τον Παύλο Ορκόπουλο. Τα αδέρφια μου στη σειρά είναι φίλοι μου. Οπότε η συμπάθεια η πραγματική βγαίνει».
Στα επόμενα επεισόδια περιμένει να δει τον Άρη να ωριμάζει. «Ανυπομονώ να δω με ποιόν τρόπο θα σοβαρευτεί. Και θα έχει και ενδιαφέρον να δούμε τη μετάβαση. Θα ήθελα να τον δω να βρίσκει τον εαυτό του και τα όριά του και να τον δω οικογενειάρχη», κατέληξε.
Όσον αφορά στο τι τον γοητεύει στον ρόλο που ενσαρκώνει, ο ηθοποιός τόνισε: «Είναι αυθόρμητος, ό,τι σκέφτεται το λέει, είναι παιδί, δεν έχει μεγαλώσει και δεν ξέρω αν θα μεγαλώσει και ποτέ. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για εμένα, γιατί πάω σε μονοπάτια τα οποία έχω ξεπεράσει σαν άνθρωπος».
Στα επόμενα επεισόδια περιμένει να δει τον Άρη να ωριμάζει. «Ανυπομονώ να δω με ποιόν τρόπο θα σοβαρευτεί. Και θα έχει και ενδιαφέρον να δούμε τη μετάβαση. Θα ήθελα να τον δω να βρίσκει τον εαυτό του και τα όριά του και να τον δω οικογενειάρχη», κατέληξε.
