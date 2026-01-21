Γιώργος Γιαννόπουλος: Το Σόι φέτος «μπιπ» και δέρνει που λένε και στο χωριό μου, το περίμενα
Βάζαμε στοιχήματα με τη Βάσω Λασκαράκη ότι θα σκίσει, πρόσθεσε ο ηθοποιός

Στέλλα Μούτσιου
Για την επιτυχία που σημειώνει η σειρά «Το σόι σου» μίλησε ο Γιώργος Γιαννόπουλος, επισημαίνοντας πως περίμενε ότι «θα σκίσει».

Ο ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή Breakfast@Star την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου και ανέφερε πως έβαζε στοιχήματα μαζί με τη συμπρωταγωνίστριά του Βάσω Λασκαράκη για την απήχηση που θα είχε η επιστροφή του σίριαλ.

Ο Γιώργος Γιαννόπουλος είπε με χιούμορ: «Το Σόι φέτος "μπιπ" και δέρνει, που λένε και στο χωριό μου. Έχει μία χημεία χαρακτήρων και μία χημεία ηθοποιών. Δηλαδή φορέθηκαν καλά οι ηθοποιοί στους χαρακτήρες και είναι μία εξαιρετική επιτυχία. Περίμενα αυτή την επιτυχία. Βλέπω το κοινό, τις αντιδράσεις του κόσμου, την αγάπη και την αποδοχή. Το βλέπουν πια οι πάντες, όλες οι ηλικίες πια. Οπότε είμαι πανευτυχής και όλα τα παιδιά είναι. Βάζαμε στοιχήματα με τη Βάσω Λασκαράκη ότι θα σκίσει. Ο κόσμος το αγαπάει πάρα πολύ. Τα νούμερα τηλεθέασης είναι ασύλληπτα, όπως φαίνεται θα πάει και δεύτερη και τρίτη σεζόν. Έχω την αίσθηση ότι το κανάλι όπου θέλει να κλείσει μία τρύπα βάζει το Σόι. Το βάζει παντού. Ας το βάλουν όπου θέλουν, θα σκίσει».

«Το σόι σου» επέστρεψε μετά από έξι χρόνια με νέο κύκλο το βράδυ της Παρασκευής 31 Οκτωβρίου 2025 στο κανάλι του Alpha, ξεπερνώντας το 40% σε νούμερα τηλεθέασης.
