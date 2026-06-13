Εξωδικαστικός: Οι 4 αλλαγές που δίνουν ευκαιρίες σε 1 εκατομμύριο οφειλέτες

Δίνεις ακίνητο, γλιτώνεις την κατοικία, παίρνεις κούρεμα και μικρότερη δόση - Από Σεπτέμβριο ανοίγει η πόρτα και για ένα εκατομμύριο μικροοφειλέτες- Επανεντάσσονται με νέα αίτηση και όσοι πήραν ρύθμιση, αλλά την έχασαν