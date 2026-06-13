Εξωδικαστικός: Οι 4 αλλαγές που δίνουν ευκαιρίες σε 1 εκατομμύριο οφειλέτες
Εξωδικαστικός: Οι 4 αλλαγές που δίνουν ευκαιρίες σε 1 εκατομμύριο οφειλέτες
Δίνεις ακίνητο, γλιτώνεις την κατοικία, παίρνεις κούρεμα και μικρότερη δόση - Από Σεπτέμβριο ανοίγει η πόρτα και για ένα εκατομμύριο μικροοφειλέτες- Επανεντάσσονται με νέα αίτηση και όσοι πήραν ρύθμιση, αλλά την έχασαν
Τεράστιο άλμα εξέλιξης στις ρυθμίσεις χρεών μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού φέρνουν 3+1 αλλαγές, τις οποίες θεσπίζει το νομοσχέδιο το οποίο έθεσε σε δημόσια διαβούλευση ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και αναμένεται να μπουν σε εφαρμογή τον Σεπτέμβριο.
Με ένα νέο πακέτο αλλαγών στον Εξωδικαστικό, το οικονομικό επιτελείο επιχειρεί να λύσει τρεις γόρδιους δεσμούς που κρατούσαν εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες εκτός ρύθμισης: τα μικρά χρέη, η αδυναμία προστασίας της πρώτης κατοικίας χωρίς να μπλέκει όλη η περιουσία στον αλγόριθμο, και η εξαίρεση όσων έχασαν προηγούμενη ρύθμιση.
Συγκεκριμένα:
■ Η πρώτη μεγάλη αλλαγή ανοίγει την πόρτα του Εξωδικαστικού σε μικροοφειλέτες. Εντάσσονται έτσι έως και 1 εκατομμύριο οφειλέτες οι οποίοι χρωστούν από 5.000 έως 10.000 ευρώ στην ΑΑΔΕ και, κυρίως, στο ΚΕΑΟ/ΕΦΚΑ. Μέχρι σήμερα, όσοι είχαν χρέη (βασική οφειλή) κάτω από 10.000 ευρώ αποκλείονταν αυτομάτως από τον Εξωδικαστικό και δεν μπορούσαν να ωφεληθούν από τις δόσεις και τα κουρέματα που έχουν πετύχει μέχρι σήμερα πάνω από 60.000 άλλοι οφειλέτες.
■ Η δεύτερη -επίσης πολύ μεγάλη- αλλαγή αφορά τη δυνατότητα που αποκτά πλέον ο οφειλέτης να διαχωρίσει και να διασώσει την κύρια κατοικία του, από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία του, εφόσον διαθέτει περισσότερα από ένα ακίνητα. Για πρώτη φορά στα χρονικά εισάγεται η δυνατότητα ο οφειλέτης να επιλέγει ποια ακίνητα θα ρευστοποιηθούν προκειμένου να προστατευτεί η κύρια κατοικία του.
■ Η τρίτη αλλαγή έρχεται ως συνέχεια και προέκταση της δεύτερης: όχι μόνο διαχωρίζεται και προστατεύεται διακριτά η κύρια κατοικία, εφόσον το επιθυμεί ο οφειλέτης, αλλά στην περίπτωση αυτή υπολογίζεται μεγαλύτερο κούρεμα στην τελική οφειλή, ενώ μειώνεται και η δόση που θα πληρώνει τα επόμενα χρόνια ο οφειλέτης.
«Plan B»
Πρακτικά, αφού ψηφιστούν οι αλλαγές αυτές, από τον Σεπτέμβριο η πλατφόρμα του Εξωδικαστικού θα αναβαθμιστεί. Οταν κάθε οφειλέτης θα κάνει αίτηση ρύθμισης, ο αλγόριθμος δεν θα του προτείνει πλέον μόνο μία λύση για τα χρέη του, αλλά δύο εναλλακτικές: μία με βάση το σύνολο της περιουσίας του όπως υπολογίζεται σήμερα και μία δεύτερη, εφόσον ο οφειλέτης επιλέξει να διαχωρίσει την κατοικία του από την υπόλοιπη περιουσία. Τότε, στην οθόνη του θα βλέπει δύο διαφορετικά σενάρια ρύθμισης και θα επιλέγει σε ποιο θέλει να ενταχθεί.
Κερδισμένοι τότε όμως από τις αλλαγές αυτές δεν θα βγουν μόνο όσοι θα κάνουν στο μέλλον αίτηση για ρύθμιση στον Εξωδικαστικό, αλλά και χιλιάδες άλλοι οφειλέτες οι οποίοι είχαν πετύχει στο παρελθόν να ενταχθούν και πήραν ρύθμιση, αλλά, παρότι την είχαν αποδεχθεί, τελικώς δεν κατάφεραν να φανούν συνεπείς μέχρι τέλους και την έχασαν.
Ερχεται έτσι να προστεθεί κι ένα νέο «κρυφό» παράθυρο για τουλάχιστον 7.000 οφειλέτες. Αυτοί, με τα σημερινά δεδομένα, αποκλείονται από τον Εξωδικαστικό για τα παλιά τους χρέη, επειδή αθέτησαν τη συμφωνία που αποδέχθηκαν, αφήνοντας τουλάχιστον τρεις δόσεις απλήρωτες.
Από Σεπτέμβριο όμως αυτό αλλάζει: για έξι μήνες (μέχρι τον Μάρτιο του 2027) θα έχουν τη δυνατότητα κι αυτοί να κάνουν νέα αίτηση για τα χρέη που -χωρίς επιτυχία- είχαν ρυθμίσει ώστε να τους προσφερθεί η νέα εναλλακτική, εφόσον έχουν και δεύτερο ακίνητο. Η επιλογή αυτή μπορεί να αφορά μεγαλύτερο κούρεμα οφειλής, μικρότερη δόση αποπληρωμής σε σχέση με τη ρύθμιση που είχαν, αλλά και την προστασία της κατοικίας, εφόσον έχουν άλλο ακίνητο.
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Με ένα νέο πακέτο αλλαγών στον Εξωδικαστικό, το οικονομικό επιτελείο επιχειρεί να λύσει τρεις γόρδιους δεσμούς που κρατούσαν εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες εκτός ρύθμισης: τα μικρά χρέη, η αδυναμία προστασίας της πρώτης κατοικίας χωρίς να μπλέκει όλη η περιουσία στον αλγόριθμο, και η εξαίρεση όσων έχασαν προηγούμενη ρύθμιση.
Συγκεκριμένα:
■ Η πρώτη μεγάλη αλλαγή ανοίγει την πόρτα του Εξωδικαστικού σε μικροοφειλέτες. Εντάσσονται έτσι έως και 1 εκατομμύριο οφειλέτες οι οποίοι χρωστούν από 5.000 έως 10.000 ευρώ στην ΑΑΔΕ και, κυρίως, στο ΚΕΑΟ/ΕΦΚΑ. Μέχρι σήμερα, όσοι είχαν χρέη (βασική οφειλή) κάτω από 10.000 ευρώ αποκλείονταν αυτομάτως από τον Εξωδικαστικό και δεν μπορούσαν να ωφεληθούν από τις δόσεις και τα κουρέματα που έχουν πετύχει μέχρι σήμερα πάνω από 60.000 άλλοι οφειλέτες.
■ Η δεύτερη -επίσης πολύ μεγάλη- αλλαγή αφορά τη δυνατότητα που αποκτά πλέον ο οφειλέτης να διαχωρίσει και να διασώσει την κύρια κατοικία του, από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία του, εφόσον διαθέτει περισσότερα από ένα ακίνητα. Για πρώτη φορά στα χρονικά εισάγεται η δυνατότητα ο οφειλέτης να επιλέγει ποια ακίνητα θα ρευστοποιηθούν προκειμένου να προστατευτεί η κύρια κατοικία του.
■ Η τρίτη αλλαγή έρχεται ως συνέχεια και προέκταση της δεύτερης: όχι μόνο διαχωρίζεται και προστατεύεται διακριτά η κύρια κατοικία, εφόσον το επιθυμεί ο οφειλέτης, αλλά στην περίπτωση αυτή υπολογίζεται μεγαλύτερο κούρεμα στην τελική οφειλή, ενώ μειώνεται και η δόση που θα πληρώνει τα επόμενα χρόνια ο οφειλέτης.
«Plan B»
Πρακτικά, αφού ψηφιστούν οι αλλαγές αυτές, από τον Σεπτέμβριο η πλατφόρμα του Εξωδικαστικού θα αναβαθμιστεί. Οταν κάθε οφειλέτης θα κάνει αίτηση ρύθμισης, ο αλγόριθμος δεν θα του προτείνει πλέον μόνο μία λύση για τα χρέη του, αλλά δύο εναλλακτικές: μία με βάση το σύνολο της περιουσίας του όπως υπολογίζεται σήμερα και μία δεύτερη, εφόσον ο οφειλέτης επιλέξει να διαχωρίσει την κατοικία του από την υπόλοιπη περιουσία. Τότε, στην οθόνη του θα βλέπει δύο διαφορετικά σενάρια ρύθμισης και θα επιλέγει σε ποιο θέλει να ενταχθεί.
Κερδισμένοι τότε όμως από τις αλλαγές αυτές δεν θα βγουν μόνο όσοι θα κάνουν στο μέλλον αίτηση για ρύθμιση στον Εξωδικαστικό, αλλά και χιλιάδες άλλοι οφειλέτες οι οποίοι είχαν πετύχει στο παρελθόν να ενταχθούν και πήραν ρύθμιση, αλλά, παρότι την είχαν αποδεχθεί, τελικώς δεν κατάφεραν να φανούν συνεπείς μέχρι τέλους και την έχασαν.
Ερχεται έτσι να προστεθεί κι ένα νέο «κρυφό» παράθυρο για τουλάχιστον 7.000 οφειλέτες. Αυτοί, με τα σημερινά δεδομένα, αποκλείονται από τον Εξωδικαστικό για τα παλιά τους χρέη, επειδή αθέτησαν τη συμφωνία που αποδέχθηκαν, αφήνοντας τουλάχιστον τρεις δόσεις απλήρωτες.
Από Σεπτέμβριο όμως αυτό αλλάζει: για έξι μήνες (μέχρι τον Μάρτιο του 2027) θα έχουν τη δυνατότητα κι αυτοί να κάνουν νέα αίτηση για τα χρέη που -χωρίς επιτυχία- είχαν ρυθμίσει ώστε να τους προσφερθεί η νέα εναλλακτική, εφόσον έχουν και δεύτερο ακίνητο. Η επιλογή αυτή μπορεί να αφορά μεγαλύτερο κούρεμα οφειλής, μικρότερη δόση αποπληρωμής σε σχέση με τη ρύθμιση που είχαν, αλλά και την προστασία της κατοικίας, εφόσον έχουν άλλο ακίνητο.
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