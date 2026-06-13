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Τραγωδία στο Ηράκλειο: Πέθανε 18 μηνών βρέφος, επί 48 λεπτά πάλευαν οι γιατροί του ΠΑΓΝΗ για να το σώσουν
Τραγωδία στο Ηράκλειο: Πέθανε 18 μηνών βρέφος, επί 48 λεπτά πάλευαν οι γιατροί του ΠΑΓΝΗ για να το σώσουν
Με εισαγγελική εντολή συνελήφθη ο παππούς του για το αδίκημα της έκθεσης
Επί 48 λεπτά οι γιατροί στο ΠΑΓΝΗ, το βράδυ της Παρασκευής (12/6), έδιναν έναν τιτάνιο αγώνα για να σώσουν ένα 18 μηνών κοριτσάκι, που νωρίτερα είχε διακομιστεί από τον παππού του στο νοσοκομείο Ηρακλείου.
Το βρέφος, Ρομά στην καταγωγή, τις τελευταίες ημέρες δεν αισθανόταν καλά. Μάλιστα, από αστυνομικές πηγές προκύπτει ότι λίγα 24ωρα νωρίτερα το παιδί είχε εξεταστεί από παιδίατρο, ο οποίος του είχε χορηγήσει αγωγή. Όμως, η κατάστασή του επιδεινώθηκε.
Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα cretalive.gr, ο 45χρονος παππούς του, που το φρόντιζε καθώς οι γονείς του μωρού εργάζονται εκτός Κρήτης, μετέφερε το εγγόνι του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.
Οι γιατροί, αμέσως, άρχισαν να τού κάνουν ΚΑΡΠΑ. Δυστυχώς, όμως, το παιδάκι άφησε την τελευταία του πνοή.
Με εισαγγελική εντολή, ο παππούς συνελήφθη για το αδίκημα της έκθεσης, προκειμένου να διερευνηθεί από τις αρμόδιες αρχές τι ακριβώς έγινε.
Το βρέφος, Ρομά στην καταγωγή, τις τελευταίες ημέρες δεν αισθανόταν καλά. Μάλιστα, από αστυνομικές πηγές προκύπτει ότι λίγα 24ωρα νωρίτερα το παιδί είχε εξεταστεί από παιδίατρο, ο οποίος του είχε χορηγήσει αγωγή. Όμως, η κατάστασή του επιδεινώθηκε.
Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα cretalive.gr, ο 45χρονος παππούς του, που το φρόντιζε καθώς οι γονείς του μωρού εργάζονται εκτός Κρήτης, μετέφερε το εγγόνι του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.
Συνελήφθη ο παππούς τουΣύμφωνα με τις πληροφορίες, το παιδί είχε σηπτική εικόνα, όπως διαπιστώθηκε από το ιατρικό προσωπικό του νοσηλευτικού ιδρύματος. Στην πορεία, το βρέφος έκανε επεισόδιο καρδιοαναπνευστικής ανακοπής.
Οι γιατροί, αμέσως, άρχισαν να τού κάνουν ΚΑΡΠΑ. Δυστυχώς, όμως, το παιδάκι άφησε την τελευταία του πνοή.
Με εισαγγελική εντολή, ο παππούς συνελήφθη για το αδίκημα της έκθεσης, προκειμένου να διερευνηθεί από τις αρμόδιες αρχές τι ακριβώς έγινε.
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