Κύπρος: Σε κρίσιμη κατάσταση ένας 49χρονος τεχνίτης μετά από έκρηξη συμπιεστή κλιματιστικού

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα διερευνώνται από τον Κεντρικό Αστυνομικό Σταθμό Λευκωσίας και το Τμήμα Επιθεωρήσεως Εργασίας