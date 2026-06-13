Κύπρος: Σε κρίσιμη κατάσταση ένας 49χρονος τεχνίτης μετά από έκρηξη συμπιεστή κλιματιστικού
ΕΛΛΑΔΑ
Κύπρος κλιματιστικό

Κύπρος: Σε κρίσιμη κατάσταση ένας 49χρονος τεχνίτης μετά από έκρηξη συμπιεστή κλιματιστικού

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα διερευνώνται από τον Κεντρικό Αστυνομικό Σταθμό Λευκωσίας και το Τμήμα Επιθεωρήσεως Εργασίας

Κύπρος: Σε κρίσιμη κατάσταση ένας 49χρονος τεχνίτης μετά από έκρηξη συμπιεστή κλιματιστικού
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Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες άντρας ηλικίας 49 ετών τραυματίστηκε σοβαρά, σε ατύχημα που συνέβη την Παρασκευή στη Λευκωσία, διερευνά η κυπριακή Αστυνομία. Σύμφωνα με το sigmalive o 49χρονος νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, σε κρίσιμη κατάσταση.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 5.30 χθες το απόγευμα, στην περιοχή Στροβόλου, όπου ο 49χρονος εργαζόταν στο εξωτερικό ενός κτιρίου, για επιδιόρθωση συμπιέστη κλιματιστικού, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο συμπιεστής εξερράγη, με αποτέλεσμα ο 49χρονος να τραυματιστεί.

Πλήρωμα ασθενοφόρου μετέφερε τον 49χρονο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, διασωληνωμένος, σε κρίσιμη κατάσταση.

Τη σκηνή επισκέφθηκαν για εξετάσεις μέλη της Αστυνομίας, μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και λειτουργός του Τμήματος Επιθεωρήσεως Εργασίας.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα διερευνώνται από τον Κεντρικό Αστυνομικό Σταθμό Λευκωσίας και το Τμήμα Επιθεωρήσεως Εργασίας.

Σύμφωνα με ειδικούς που μίλησαν στο skai.gr το συγκεκριμένο συμβάν μπορεί να συμβεί μόνο σε ακραίες συνθήκες και πιθανότατα οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος.
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