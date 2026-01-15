Ρένια Λουιζίδου για την επιστροφή της σειράς «Το Σόι σου»: Δεν ήμουν από τους πιο αισιόδοξους
Προτιμώ να κρατάω μικρό καλάθι, σημείωσε η ηθοποιός, σχολιάζοντας την απήχηση του σίριαλ
Επιφυλακτική ήταν η Ρένια Λουζίδου ως προς την απήχηση που θα είχε η σειρά «Το Σόι σου» που τον περασμένο Νοέμβριο επέστρεψε στη μικρή οθόνη έξι χρόνια μετά την ολοκλήρωση του προηγούμενου κύκλου.
Η ηθοποιός που πρωταγωνιστεί στο σίριαλ ως «Χαρούλα Χαμπέα» εξομολογήθηκε στις τηλεοπτικές κάμερες πως δεν ήταν το ίδιο αισιόδοξη όπως οι υπόλοιποι συντελεστές. Από τη φύση της, όπως είπε, προτιμά να είναι συγκρατημένη.
«Δεν ήμουν από τους πιο αισιόδοξους. Από τη φύση μου δεν είμαι. Και προτιμώ να κρατάω μικρό καλάθι», τόνισε με τις δηλώσεις της να προβάλλονται στην εκπομπή Happy Day, την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου.
Παράλληλα, η ηθοποιός εξομολογήθηκε πως της λείπει το ότι δεν μπορεί να απολαύσει στιγμές ανεμελιάς και ξενύχτια την περίοδο των εορτών, αφού η δουλειά της απαιτεί να είναι παρούσα στη θεατρική σκηνή εκείνες τις μέρες. «Μου λείπει να μην πρέπει να προσέχω μήπως αρρωστήσω, να μη φάω πολύ, να μην πιω, να μην ξενυχτήσω. Η ανεμελιά μου λείπει, αυτό», μοιράστηκε.
