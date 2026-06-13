Συμφωνία του Σορτς με την Βαλένθια για να διαδεχθεί τον Μοντέρο, γράφουν στην Ισπανία
SPORTS
Τι Τζέι Σορτς Παναθηναϊκός Βαλένθια

Συμφωνία του Σορτς με την Βαλένθια για να διαδεχθεί τον Μοντέρο, γράφουν στην Ισπανία

Το Sportando κάνει μάλιστα λόγο για προκαταρκτική συμφωνία μεταξύ του Αμερικανού και της ισπανικής ομάδας

Συμφωνία του Σορτς με την Βαλένθια για να διαδεχθεί τον Μοντέρο, γράφουν στην Ισπανία
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Ο Ολυμπιακός αγωνίζεται σε λίγες ώρες (18:00) στο Game 5 των τελικών της Stoiximan GBL κόντρα στον Παναθηναϊκό, όμως κοιτάει και την επόμενη σεζόν και έχουν κλείσει από τώρα τους Ζαν Μοντέρο και Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ!

Σύμφωνα με τον Αλεσάντρο Λουίτζι Μάτζι του Sportando, η Βαλένθια έχει βρει τον αντικαταστάτη του Μοντέρο και αυτός είναι ο Τι Τζέι Σορτς του Παναθηναϊκού. Μάλιστα γίνεται λόγος για προκαταρκτική συμφωνία


«Ο Σορτς παίρνει χρόνο συμμετοχής σε αυτούς τους τελικούς στην Ελλάδα, όμως το μέλλον του φαίνεται πως βρίσκεται αλλού. Ο Αμερικανός πόιντ γκαρντ έχει ακόμη έναν χρόνο συμβολαίου με τον Παναθηναϊκό και θα χρειαστεί να βρει τρόπο αποχώρησης. Εφόσον πάρει το ‘’πράσινο φως’’, η Βαλένθια εμφανίζεται πλέον ως πιθανός προορισμός.

Η ισπανική ομάδα έχει τοποθετήσει τον Σορτς ως τον διάδοχο του Ζαν Μοντέρο, ενώ ο ίδιος ο παίκτης είναι χαρούμενος που θα βρεθεί ξανά στο επίκεντρο. Υπάρχει ήδη μία προκαταρκτική συμφωνία ανάμεσα στις πλευρές».
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