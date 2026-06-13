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Συμφωνία του Σορτς με την Βαλένθια για να διαδεχθεί τον Μοντέρο, γράφουν στην Ισπανία
Συμφωνία του Σορτς με την Βαλένθια για να διαδεχθεί τον Μοντέρο, γράφουν στην Ισπανία
Το Sportando κάνει μάλιστα λόγο για προκαταρκτική συμφωνία μεταξύ του Αμερικανού και της ισπανικής ομάδας
Ο Ολυμπιακός αγωνίζεται σε λίγες ώρες (18:00) στο Game 5 των τελικών της Stoiximan GBL κόντρα στον Παναθηναϊκό, όμως κοιτάει και την επόμενη σεζόν και έχουν κλείσει από τώρα τους Ζαν Μοντέρο και Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ!
Σύμφωνα με τον Αλεσάντρο Λουίτζι Μάτζι του Sportando, η Βαλένθια έχει βρει τον αντικαταστάτη του Μοντέρο και αυτός είναι ο Τι Τζέι Σορτς του Παναθηναϊκού. Μάλιστα γίνεται λόγος για προκαταρκτική συμφωνία
«Ο Σορτς παίρνει χρόνο συμμετοχής σε αυτούς τους τελικούς στην Ελλάδα, όμως το μέλλον του φαίνεται πως βρίσκεται αλλού. Ο Αμερικανός πόιντ γκαρντ έχει ακόμη έναν χρόνο συμβολαίου με τον Παναθηναϊκό και θα χρειαστεί να βρει τρόπο αποχώρησης. Εφόσον πάρει το ‘’πράσινο φως’’, η Βαλένθια εμφανίζεται πλέον ως πιθανός προορισμός.
Η ισπανική ομάδα έχει τοποθετήσει τον Σορτς ως τον διάδοχο του Ζαν Μοντέρο, ενώ ο ίδιος ο παίκτης είναι χαρούμενος που θα βρεθεί ξανά στο επίκεντρο. Υπάρχει ήδη μία προκαταρκτική συμφωνία ανάμεσα στις πλευρές».
Σύμφωνα με τον Αλεσάντρο Λουίτζι Μάτζι του Sportando, η Βαλένθια έχει βρει τον αντικαταστάτη του Μοντέρο και αυτός είναι ο Τι Τζέι Σορτς του Παναθηναϊκού. Μάλιστα γίνεται λόγος για προκαταρκτική συμφωνία
🚨 TJ Shorts is seeing some playing time in these finals in Greece, but his future appears to lie elsewhere.— Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) June 13, 2026
The American point guard still has one year left on his contract with Panathinaikos and will need to find a way out; if he gets the green light, Valencia now appears to… pic.twitter.com/dvGxWxc0u6
«Ο Σορτς παίρνει χρόνο συμμετοχής σε αυτούς τους τελικούς στην Ελλάδα, όμως το μέλλον του φαίνεται πως βρίσκεται αλλού. Ο Αμερικανός πόιντ γκαρντ έχει ακόμη έναν χρόνο συμβολαίου με τον Παναθηναϊκό και θα χρειαστεί να βρει τρόπο αποχώρησης. Εφόσον πάρει το ‘’πράσινο φως’’, η Βαλένθια εμφανίζεται πλέον ως πιθανός προορισμός.
Η ισπανική ομάδα έχει τοποθετήσει τον Σορτς ως τον διάδοχο του Ζαν Μοντέρο, ενώ ο ίδιος ο παίκτης είναι χαρούμενος που θα βρεθεί ξανά στο επίκεντρο. Υπάρχει ήδη μία προκαταρκτική συμφωνία ανάμεσα στις πλευρές».
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