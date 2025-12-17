Μίρκα Παπακωνσταντίνου και Παύλος Ορκόπουλος για το «Σόι σου»: Δεν ξαφνιαστήκαμε καθόλου με την απήχηση
Οι δύο ηθοποιοί μίλησαν για τα υψηλά νούμερα τηλεθέασης που κάνει η σειρά

Στέλλα Μούτσιου
Για την απήχηση που έχει η νέα σεζόν της σειράς «Το σόι σου» μίλησαν η Μίρκα Παπακωνσταντίνου και ο Παύλος Ορκόπουλος, με την πρώτη να αναφέρει πως δεν ήταν τόσο αισιόδοξη στην αρχή, σε αντίθεση με τον συνεργάτη της, ο οποίος δήλωσε ότι ήταν σίγουρος για την επιτυχία τους.

Οι δύο ηθοποιοί παραχώρησαν συνέντευξη στο Happy Day την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου και απάντησαν για το σίριαλ το οποίο επέστρεψε φέτος μετά από έξι χρόνια, σημειώνοντας το ίδιο υψηλά νούμερα τηλεθέασης και ακόμη μεγαλύτερα.

Ο Παύλος Ορκόπουλος δήλωσε: «Δεν ξαφνιαστήκαμε καθόλου με την απήχηση, διότι είχαμε τα προηγούμενα έτη, τα οποία μας γέμιζαν χαρά και αγάπη. Και ξέραμε πού βαδίζουμε. Και πάνω σ’ αυτό χτίσαμε πάλι. Δηλαδή πού; Στις όμορφες και συναισθηματικές σχέσεις».

Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου με την σειρά της ανέφερε: «Εγώ πάλι θα σου απαντήσω, όχι τόσο αισιόδοξα όσο ο Παύλος. Η Ρένια κι εγώ είμαστε χειρότερες. Εγώ ποτέ - όχι ότι δεν περιμένω το καλό - δεν λέω "αξίζω, αξίζω". Είμαστε νομίζω ρεαλίστριες. Κάθε φορά ξεκινάς, αυτό είναι στη δουλειά μας και στο θέατρο. Όλοι θέλουμε να κάνουμε το καλύτερο. Βεβαίως ο κόσμος έλεγε, αλλά δεν το ξέρεις αν είχε τέτοια απήχηση».

Δείτε το βίντεο

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-df0c0mbwiwm9)
