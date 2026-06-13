Αίγιο: Ράγισαν καρδιές στο τελευταίο αντίο για την μητέρα και τον γιο που δολοφονήθηκαν
Αίγιο: Ράγισαν καρδιές στο τελευταίο αντίο για την μητέρα και τον γιο που δολοφονήθηκαν
Στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου συγγενείς και κάτοικοι του χωριού ενώνονται στον πόνο για να πουν το τελευταίο αντίο σε μια μητέρα και ένα παιδί που έφυγαν άδικα
Μέσα σε βαρύ κλίμα οδύνης και βαθιάς συγκίνησης ο Λόγγος Αιγιαλείας αποχαιρετά σήμερα δύο δικούς του ανθρώπους, τη Μαρία και τον αγαπημένο της γιο, Ολύμπιο.
Στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου συγγενείς και κάτοικοι του χωριού ενώνονται στον πόνο για να πουν το τελευταίο αντίο σε μια μητέρα και ένα παιδί που έφυγαν τόσο άδικα και βίαια από τη ζωή.
Οι καμπάνες ηχούν πένθιμα, πρόσωπα βουρκωμένα και βλέμματα χαμένα στη θλίψη. Στον Άγιο Δημήτριο το «γιατί» αιωρείται βουβό πάνω από τα κεφάλια όλων. Γιατί να χαθούν δύο ζωές με τόσο άδικο τρόπο; Η ατμόσφαιρα ήταν φορτισμένη από νωρίς με λευκά λουλούδια, σφιχτές αγκαλιές και βουβούς λυγμούς.
«Έπεσα από τα σύννεφα, δεν το πίστευα» έλεγε συγγενής της δολοφονημένης Μαρίας, έξω από τον ναό. Ο ίδιος τονίζει ότι είχε την εντύπωση ότι τα πήγαινε καλά το ζευγάρι και όταν ερωτήθηκε για το τι μπορεί να συνέβη είπε ότι «αυτά τα μυστικά τα πήραν μαζί τους, είναι δράμα».
Η μητέρα και ο γιος που δολοφονήθηκαν:
Στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου συγγενείς και κάτοικοι του χωριού ενώνονται στον πόνο για να πουν το τελευταίο αντίο σε μια μητέρα και ένα παιδί που έφυγαν τόσο άδικα και βίαια από τη ζωή.
Οι καμπάνες ηχούν πένθιμα, πρόσωπα βουρκωμένα και βλέμματα χαμένα στη θλίψη. Στον Άγιο Δημήτριο το «γιατί» αιωρείται βουβό πάνω από τα κεφάλια όλων. Γιατί να χαθούν δύο ζωές με τόσο άδικο τρόπο; Η ατμόσφαιρα ήταν φορτισμένη από νωρίς με λευκά λουλούδια, σφιχτές αγκαλιές και βουβούς λυγμούς.
«Έπεσα από τα σύννεφα, δεν το πίστευα» έλεγε συγγενής της δολοφονημένης Μαρίας, έξω από τον ναό. Ο ίδιος τονίζει ότι είχε την εντύπωση ότι τα πήγαινε καλά το ζευγάρι και όταν ερωτήθηκε για το τι μπορεί να συνέβη είπε ότι «αυτά τα μυστικά τα πήραν μαζί τους, είναι δράμα».
Η μητέρα και ο γιος που δολοφονήθηκαν:
Το τελευταίο αντίο πραγματοποιήθηκε λίγα χιλιόμετρα μακριά από τα δικαστήρια του Αιγίου, όπου την ίδια ώρα απολογείται ο 65χρομνος Ιταλός που κατηγορείται ότι σκότωσε μάνα και γιο.
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