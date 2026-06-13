Αίγιο: Ράγισαν καρδιές στο τελευταίο αντίο για την μητέρα και τον γιο που δολοφονήθηκαν

Στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου συγγενείς και κάτοικοι του χωριού ενώνονται στον πόνο για να πουν το τελευταίο αντίο σε μια μητέρα και ένα παιδί που έφυγαν άδικα