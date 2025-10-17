Ο Σωτήρης Τσαφούλιας βρέθηκε στην πρεμιέρα της συντρόφου του, Άννας Μενενάκου - Δείτε φωτογραφίες
Ο Σωτήρης Τσαφούλιας βρέθηκε στην πρεμιέρα της συντρόφου του, Άννας Μενενάκου - Δείτε φωτογραφίες

Το ζευγάρι φωτογραφήθηκε αγκαλιά στο θέατρο Πειραιώς 131

Ο Σωτήρης Τσαφούλιας βρέθηκε στην πρεμιέρα της συντρόφου του, Άννας Μενενάκου - Δείτε φωτογραφίες
Γεωργία Κοτζιά
Στην πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης που συμμετέχει η σύντροφός του, Άννα Μενενάκου εμφανίστηκε ο Σωτήρης Τσαφούλιας.

Το ζευγάρι φωτογραφήθηκε αγκαλιά το βράδυ της Πέμπτης 16 Οκτωβρίου, στο θέατρο Πειραιώς 131, με τον σκηνοθέτη να δείχνει έμπρακτα τη στήριξή του στο νέο επαγγελματικό βήμα της ηθοποιού.

Η Άννα Μενενάκου συμμετέχει στην παράσταση «Πρόσεχε ποιον σκοτώνεις» των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέππα.

Ο Σωτήρης Τσαφούλιας είναι το άλλο μου μισό, αυτός που με συμπληρώνει

Η Άννα Μενενάκου είχε μιλήσει πριν από περίπου έναν χρόνο σε συνέντευξή της για τη σχέση της με τον Σωτήρη Τσαφούλια και τη γνωριμία τους, αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές της κοινής τους ζωής.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα αργά», η ηθοποιός αναφέρθηκε στον σκηνοθέτη, λέγοντας: «Ο Σωτήρης είναι το άλλο μου μισό, αυτός που με συμπληρώνει. Δεν είναι κάτι γενικό, αλλά ειδικό. Ήθελα πάρα πολύ το άλλο μου μισό. Προφανώς κι ήθελα να έχουμε κοινά ενδιαφέροντα, π.χ. να μας αρέσει να βλέπουμε σειρές μαζί και να μην παίρνουμε σβάρνα τα μαγαζιά για τη διασκέδασή μας».

Μιλώντας για την προσωπικότητά της, τόνισε: «Εγώ είμαι άνθρωπος του ανήκειν κι έτσι ξεκίνησα και αυτό το επάγγελμα. Θέλω να ανήκω και θέλω την ομάδα μου».

Φωτογραφίες: NDPPHOTO / Έλλη Πουπουλίδου

