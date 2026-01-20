Το «αντίο» της Λίντα Εβαντζελίστα στον Βαλεντίνο: Ευχαριστώ για τις τόσο υπέροχες αναμνήσεις
Το «αντίο» της Λίντα Εβαντζελίστα στον Βαλεντίνο: Ευχαριστώ για τις τόσο υπέροχες αναμνήσεις
Ο σχεδιαστής έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών
Δημόσια αποχαιρέτισε τον Βαλεντίνο η Λίντα Εβαντζελίστα, η οποία είχε συνεργαστεί πολλές φορές μαζί του, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για τις υπέροχες αναμνήσεις που της χάρισε.
Το μοντέλο ανέβασε στο Instagram πολλές φωτογραφίες από τις δημιουργίες του σχεδιαστή της οποίες φόρεσε σε πασαρέλες αλλά και φωτογραφίσεις, όπως και στιγμιότυπα μαζί με εκείνον και στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Κύριε Βαλεντίνο, σας ευχαριστώ για τις τόσο υπέροχες αναμνήσεις όχι μόνο της συνεργασίας μαζί σας, αλλά της ευκαιρίας να βιώσω το ταλέντο και την κομψότητα σας από πρώτο χέρι. Αναπαύσου εν ειρήνη».
Δείτε τις φωτογραφίες
Ο Ιταλός σχεδιαστής μόδας Βαλεντίνο έφυγε από τη ζωή στα 93 του χρόνια. Ο θάνατός του ανακοινώθηκε από το ίδρυμά του, με την επίσημη ανακοίνωση για τον θάνατό του, η οποία εκδόθηκε τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου, να γράφει: «Ο Βαλεντίνο Γκαραβάνι έφυγε από τη ζωή σήμερα στην κατοικία του στη Ρώμη, περιτριγυρισμένος από τα αγαπημένα του πρόσωπα».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
