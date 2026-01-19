Το «αντίο» της Σίντι Κρόφορντ στον Βαλεντίνο: Υπήρξε ένας αληθινός μετρ της τέχνης του
Βαλεντίνο Σίντι Κρόφορντ

Το «αντίο» της Σίντι Κρόφορντ στον Βαλεντίνο: Υπήρξε ένας αληθινός μετρ της τέχνης του

Θα είμαι για πάντα ευγνώμων για το προνόμιο που είχα να συνεργαστώ μαζί του, έγραψε το μοντέλο σε ανάρτησή του

Το «αντίο» της Σίντι Κρόφορντ στον Βαλεντίνο: Υπήρξε ένας αληθινός μετρ της τέχνης του
Η Σίντρι Κρόφορντ ήταν ένα ακόμα διάσημο πρόσωπο που αμέσως μόλις έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του Βαλεντίνο τον τίμησε μέσα από τα social media.

Το διάσημο μοντέλο δήλωσε συντετριμμένη από την απώλεια του θρυλικού σχεδιαστή μόδας, ο οποίος πέθανε στα 93 του χρόνια, αλλά και ευγνώμων που περπάτησε στην πασαρέλα, φορώντας δημιουργίες του, ενώ έκανε λόγο για έναν αληθινό μετρ.

Όπως έγραψε στην ανάρτησή της: «Είμαι συντετριμμένη από την είδηση του θανάτου του Βαλεντίνο. Υπήρξε αληθινός μετρ της τέχνης του και θα είμαι για πάντα ευγνώμων για τα χρόνια που είχα το προνόμιο να συνεργαστώ στενά μαζί του».

