Το «αντίο» της Σίντι Κρόφορντ στον Βαλεντίνο: Υπήρξε ένας αληθινός μετρ της τέχνης του

Θα είμαι για πάντα ευγνώμων για το προνόμιο που είχα να συνεργαστώ μαζί του, έγραψε το μοντέλο σε ανάρτησή του