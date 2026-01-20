Η Κλόντια Σίφερ αποχαιρετά τον Βαλεντίνο: Το να δημιουργήσει ο ίδιος το νυφικό μου ήταν μία από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής μου
Η Κλόντια Σίφερ αποχαιρετά τον Βαλεντίνο: Το να δημιουργήσει ο ίδιος το νυφικό μου ήταν μία από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής μου
Το διάσημο μοντέλο απέτισε φόρο τιμής στον Ιταλό σχεδιαστή μόδας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών
Τον Βαλεντίνο αποχαιρέτισε η Κλόντια Σίφερ, εκφράζοντας τη συγκίνησή της για την απώλειά του και τονίζοντας τη σημασία που είχε για εκείνη το γεγονός ότι ο ίδιος δημιούργησε το νυφικό της, μια εμπειρία που χαρακτήρισε ως μία από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής της.
Ο Ιταλός σχεδιαστής μόδας πέθανε σε ηλικία 93 ετών, όπως ανακοινώθηκε τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου από το ίδρυμά του. «Ο Βαλεντίνο Γκαραβάνι έφυγε από τη ζωή σήμερα στην κατοικία του στη Ρώμη, περιτριγυρισμένος από τα αγαπημένα του πρόσωπα», αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση, που εκδόθηκε.
Η Κλόντια Σίφερ, που είχε συνεργαστεί με τον Βαλεντίνο σε καμπάνιες και πασαρέλες, ανάρτησε μετά την είδηση του θανάτου του στον λογαριασμό της στο Instagram, φωτογραφίες από συνεργασίες και κοινές τους στιγμές, γράφοντας: «Συντετριμμένη από την είδηση του θανάτου του παλιού μου φίλου Βαλεντίνου. Είναι ο ορισμός των αληθινών θρύλων, που θα ζουν για πάντα μέσα από το brand που δημιούργησε, την ενσάρκωση της διαχρονικής κομψότητας και γοητείας. Αγαπούσα τις ιδιαίτερες στιγμές όπου "ζωντάνευα" τις δημιουργίες του στην πασαρέλα και εκτός αυτής».
Το μοντέλο συνέχισε αναφερόμενη σε μια από τις αγαπημένες της καμπάνιες στη Ρώμη, όπου ενσάρκωσε την Ανίτα Έκμπεργκ στην ταινία «La Dolce Vita», αλλά και στις διακοπές τους σε Μαδέρα, Ίμπιζα και Σεν Τροπέ. Παράλληλα, έκανε ένα σχόλιο και για το νυφικό της, μια δημιουργία του οίκου Valentino, το οποίο έχει κορνιζάρει στο σπίτι της ως μόνιμη υπενθύμιση της ευγενικής και γενναιόδωρης προσωπικότητας του σχεδιαστή.
Όπως σημείωσε η Σίφερ: «Θα θυμάμαι τις διασκεδαστικές διακοπές που πέρασα μαζί του στη Μαγιόρκα, την Ίμπιζα και το Σεν Τροπέ. Το νυφικό μου Valentino, το οποίο έχω κορνιζάρει στο σπίτι μου, αποτελεί διαρκή υπενθύμιση της τρυφερής, γενναιόδωρης, γλυκιάς και πιστής φύσης του. Το να δημιουργήσει ο ίδιος το νυφικό μου ήταν μία από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής μου, μια στιγμή που θα κρατήσω για πάντα στην καρδιά μου. Νιώθω τόσο υπερήφανη που αποτέλεσα μέρος της ζωής του. Αναπαύσου εν ειρήνη, Βαλεντίνο».
Δείτε την ανάρτησή της
Ο Ιταλός σχεδιαστής μόδας πέθανε σε ηλικία 93 ετών, όπως ανακοινώθηκε τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου από το ίδρυμά του. «Ο Βαλεντίνο Γκαραβάνι έφυγε από τη ζωή σήμερα στην κατοικία του στη Ρώμη, περιτριγυρισμένος από τα αγαπημένα του πρόσωπα», αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση, που εκδόθηκε.
Η Κλόντια Σίφερ, που είχε συνεργαστεί με τον Βαλεντίνο σε καμπάνιες και πασαρέλες, ανάρτησε μετά την είδηση του θανάτου του στον λογαριασμό της στο Instagram, φωτογραφίες από συνεργασίες και κοινές τους στιγμές, γράφοντας: «Συντετριμμένη από την είδηση του θανάτου του παλιού μου φίλου Βαλεντίνου. Είναι ο ορισμός των αληθινών θρύλων, που θα ζουν για πάντα μέσα από το brand που δημιούργησε, την ενσάρκωση της διαχρονικής κομψότητας και γοητείας. Αγαπούσα τις ιδιαίτερες στιγμές όπου "ζωντάνευα" τις δημιουργίες του στην πασαρέλα και εκτός αυτής».
Το μοντέλο συνέχισε αναφερόμενη σε μια από τις αγαπημένες της καμπάνιες στη Ρώμη, όπου ενσάρκωσε την Ανίτα Έκμπεργκ στην ταινία «La Dolce Vita», αλλά και στις διακοπές τους σε Μαδέρα, Ίμπιζα και Σεν Τροπέ. Παράλληλα, έκανε ένα σχόλιο και για το νυφικό της, μια δημιουργία του οίκου Valentino, το οποίο έχει κορνιζάρει στο σπίτι της ως μόνιμη υπενθύμιση της ευγενικής και γενναιόδωρης προσωπικότητας του σχεδιαστή.
Όπως σημείωσε η Σίφερ: «Θα θυμάμαι τις διασκεδαστικές διακοπές που πέρασα μαζί του στη Μαγιόρκα, την Ίμπιζα και το Σεν Τροπέ. Το νυφικό μου Valentino, το οποίο έχω κορνιζάρει στο σπίτι μου, αποτελεί διαρκή υπενθύμιση της τρυφερής, γενναιόδωρης, γλυκιάς και πιστής φύσης του. Το να δημιουργήσει ο ίδιος το νυφικό μου ήταν μία από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής μου, μια στιγμή που θα κρατήσω για πάντα στην καρδιά μου. Νιώθω τόσο υπερήφανη που αποτέλεσα μέρος της ζωής του. Αναπαύσου εν ειρήνη, Βαλεντίνο».
Δείτε την ανάρτησή της
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα