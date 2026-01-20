Το τελευταίο «αντίο» στη Μέλπω Ζαρόκωστα - Δύσκολη μέρα, τώρα πάει προς τον παράδεισο, είπε ο γιος της
Οικογένεια, φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρέτισαν την ηθοποιό, που έφυγε στα 93 της χρόνια
Οικογένεια, φίλοι και συνάδελφοι συγκεντρώθηκαν στο Πρώτο Κοιμητήριο Αθηνών για να αποχαιρετίσουν τη Μέλπω Ζαρόκωστα, που έφυγε από τη ζωή στα 93 της χρόνια.
Ο γιος της εκλιπούσας ηθοποιού, Αλέξανδρος Παγουλάτος μίλησε για την απώλεια της μητέρας του, αναφερόμενος στην απόφασή του να τη μεταφέρει στο Γηροκομείο Αθηνών, όπου και πέρασε τις τελευταίες της στιγμές. Μεταξύ άλλων, τόνισε πως πρόκειται για μία δύσκολη ημέρα, προσθέτοντας ότι η Μέλπω Ζαρόκωστα «τώρα πάει προς τον παράδεισο».
Πιο αναλυτικά, ο γιος της δήλωσε: «Είναι δύσκολη όντως η ημέρα, διότι συμβολικά είναι ένας αποχαιρετισμός, βέβαια ο δρόμος της Μέλπως προς τον παράδεισο έχει ξεκινήσει, οπότε τώρα πλέον είναι και μία φάση ξεκούρασης γι' αυτήν. Υπάρχει και η ανακούφιση, γιατί τώρα πλέον δεν τη βλέπουμε να υποφέρει τη γυναίκα. Δεν υπέφερε πάρα πολύ. Να ευχαριστήσουμε θερμά το Γηροκομείο Αθηνών, ήταν πάρα πολύ σωστή απόφαση να πάει για να ζήσει τις τελευταίες της στιγμές. Με προέτρεψε η Άννα Φόνσου και ο Σπύρος Μπιμπίλας, και εγώ αισθάνομαι λίγο ένοχος, διότι μετά την πτώση της υγείας της ήταν στο σπίτι για 3-4 μήνες, το οποίο δεν της άρεσε, είχε κάποια κατάθλιψη, δεν έτρωγε. Μόλις πήγε στο περιβάλλον του γηροκομείου, την περιποιήθηκαν όλοι με τον καλύτερο τρόπο».
Φωτογραφίες: NDPPHOTO / Ανδρέας Νικολαρέας
