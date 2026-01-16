Έφυγε από τη ζωή η Μέλπω Ζαρόκωστα στα 93 της χρόνια

Η κηδεία της ηθοποιού θα γίνει την Τρίτη στις 13:00 το μεσημέρι στο Πρώτο Νεκροταφείο

Μέλπω Ζαρόκωστα. Η κηδεία της, όπως ανακοίνωσε «Το Σπίτι του Ηθοποιού» θα γίνει την Τρίτη 20 Ιανουαρίου στις 13:00 το μεσημέρι στο Α' Νεκροταφείο.





Η Μέλπω Ζαρόκωστα ζούσε τα τελευταία χρόνια της ζωής της στο Γηροκομείο Αθηνών. Η ίδια είχε πει ότι αισθανόταν άνετα με την απόφασή της, καθώς ήταν δύσκολο να μένει μόνη της.



Facebook ανέφερε ότι η εκλιπούσα ήταν «ο μόνος άνθρωπος στην οικογένεια που είχε καταλάβει την ελάχιστη αυτοεκτίμησή μου και δήλωνε θαυμάστριά μου».









Σπύρος Μπιμπίλας, που τη χαρακτήρισε «σπουδαία ηθοποιό, αγωνίστρια, σπουδαία μεταφράστρια πάμπολλων έργων». «Με βαθύτατη θλίψη πριν απο λίγο μάθαμε από τον αγαπημένο της γιο Αλέξανδρο Παγουλάτο την αποχώρηση απο την ζωή της πολυαγαπημένης μας σπουδαίας ηθοποιού , αγωνιστρίας, σπουδαίας μεταφράστριας πάμπολλων έργων...Δίπλα σε όλους τους αγώνες των ηθοποιών η αγαπημένη μας φίλη που άφησε το αποτύπωμα της σε πάμπολλες υπέροχους ρόλους στον κινηματογράφο και την τηλεόραση..Οσοι την γνωρίσαμε και από το θέατρο και δουλέψαμε μαζί της ζήσαμε το πάθος και την αγάπη της για το θέατρο. ΜΕΛΠΩ ΜΟΥ Σ’ ευχαριστω που με τίμησες με μια μεγάλη φιλία. Θα σε αγαπάμε πάντα... Σε νέα ανάρτηση θα αναφέρουμε πότε και που θα γίνει η έξοδιος ακολουθία», έγραψε.











Η ΚΗΔΕΙΑ ΤΗΣ Κ.ΖΑΡΟΚΩΣΤΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΚΑΙ ΩΡΑ 13.00», αναφέρει σε ανακοίνωσή του «Το Σπίτι του Ηθοποιού».





Λίνα Μενδώνη: Η Μέλπω Ζαρόκωστα ήταν ερμηνεύτρια μεγάλης γκάμας



Τη θλίψη της για τον θάνατο της Μέλπως Ζαρόκωστα εξέφρασε με δήλωσή της η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, κάνοντας λόγο για μια «ερμηνεύτρια μεγάλης γκάμας, ευρύτατου διαμετρήματος και διακριτού αποτυπώματος».





«Η Μέλπω Ζαρόκωστα τίμησε επάξια κάθε ρόλο με τον οποίο αναμετρήθηκε. Την μεγάλη της αφοσίωση στην Τέχνη και τη διάχυσή της πιστοποιεί η πολύπλευρη ενασχόλησή της με αυτή, καθώς δεν περιορίστηκε στην υποκριτική, αλλά συστηματικά επιδόθηκε στη μετάφραση και τη διασκευή έργων για το θέατρο, το ραδιόφωνο και τη μικρή οθόνη», τόνισε.



Η υπουργός Πολιτισμού αναφέρθηκε και στη διακριτική και σεμνή παρουσία της ηθοποιού και εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους της.



Αναλυτικά η δήλωση της υπουργού Πολιτισμού:



Με ιδιαίτερη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια της Μέλπως Ζαρόκωστα, η οποία διέγραψε μια γονιμότατη πορεία δεκαετιών στην Τέχνη. Με στέρεες σπουδές στην υποκριτική στην Αυστραλία, ξεκίνησε εκεί την πολύχρονη σταδιοδρομία της, ερμηνεύοντας από νωρίς απαιτητικούς ρόλους του κλασικού και του σύγχρονου ρεπερτορίου, συμβάλλοντας ιδιαίτερα στην ανάπτυξη του θεάτρου της πολυπληθούς ελληνικής παροικίας. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, η Μέλπω Ζαρόκωστα κέρδισε δικαιωματικά μια εξέχουσα θέση τόσο στο σανίδι, όσο και στη μεγάλη οθόνη, μέσω της οποίας συστήθηκε και έγινε ιδιαίτερα αγαπητή στο ευρύ κοινό, για να συνεχίσει με επιλεκτικές παρουσίες στην τηλεόραση.



Ερμηνεύτρια μεγάλης γκάμας, ευρύτατου διαμετρήματος και διακριτού αποτυπώματος, η Μέλπω Ζαρόκωστα τίμησε επάξια κάθε ρόλο με τον οποίο αναμετρήθηκε. Την μεγάλη της αφοσίωση στην Τέχνη και τη διάχυσή της πιστοποιεί η πολύπλευρη ενασχόλησή της με αυτή, καθώς δεν περιορίστηκε στην υποκριτική, αλλά συστηματικά επιδόθηκε στη μετάφραση και τη διασκευή έργων για το θέατρο, το ραδιόφωνο και τη μικρή οθόνη. Υπήρξε δε πάντοτε μια διακριτική και σεμνή παρουσία στον χώρο, στεκόμενη πάντοτε μακριά από την περιττή και άσκοπη προβολή, κάτι που της προσέφερε αφειδώλευτα την αγάπη και την εκτίμηση των ομοτέχνων.



Στην οικογένειά της, τους φίλους και τους συναδέλφους της απευθύνω ειλικρινέστατα συλλυπητήρια.











Ποια ήταν η Μέλπω Ζαρόκωστα

Η Μέλπω Ζαρόκωστα γεννήθηκε στον Πειραιά το 1933 από την Ηλία Ζαρόκωστα και τη Δέσποινα Σπυροπούλου. Μετά τον Πόλεμο, μετανάστευσε για λίγο καιρό στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και κατόπιν στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, όπου σπούδασε θέατρο στο Metropolitan Theater και στη σχολή ραδιοφωνικών σπουδών Canandale σκηνοθεσία, σενάριο και υποκριτική. Έμεινε εκεί 11 χρόνια και ξεκίνησε την καλλιτεχνική της καριέρα στην τηλεόραση και το θέατρο. Ερμήνευσε στο Σίδνεϊ την Αντιγόνη του Ζαν Ανούιγ, επίσης την Εκάβη στα ελληνικά για την ελληνική παροικία. Το 1957 παντρεύτηκε τον πρώτο της σύζυγο, τον πιανίστα Ανδρέα Διαμαντίδη, και μετέβη μαζί του Λονδίνο, όπου και έμειναν για έναν χρόνο. Λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων επέστρεψε στην Ελλάδα το 1958.



Σχεδόν ταυτόχρονα με την επιστροφή στην Αθήνα, ξεκίνησε και τη συνεργασία της με τον θίασο του Λάμπρου Κωνσταντάρα. Εκεί γνώρισε και τον μετέπειτα δεύτερο σύζυγο της επίσης ηθοποιό και σκηνοθέτη Βίκτορα Παγουλάτο με τον οποίο και απέκτησαν έναν γιο, τον Αλέξανδρο.



Ασχολήθηκε με τη μετάφραση και διασκευή έργων για το θέατρο, ραδιόφωνο και τηλεόραση. Έγραψε το πρώτο της θεατρικό έργο, το Φροντιστήριο γυναικών, στο οποίο και συμπρωταγωνίστησε με τον Ντίνο Ηλιόπουλο, τη Νόρα Βαλσάμη και το Νίκο Απέργη. Έκτοτε αρκετά δικά της έργα παίχθηκαν στην Αθήνα και την επαρχία.



Υπήρξε το πρώτο γυναικείο μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων από το 1960, μέλος του Δ.Σ. από το 1990 και Πρόεδρος της Εταιρείας από το 1999 έως το 2001.