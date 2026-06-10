Εκδηλώσεις μνήμης για τη σφαγή του 1944 στο Δίστομο

Δένδιας για τη Σφαγή του Διστόμου: Τιμάμε τη μνήμη των θυμάτων και διατηρούμε ζωντανή την ιστορική αλήθεια, ως ελάχιστο χρέος μας απέναντι στις επόμενες γενιές









Οι εκδηλώσεις λαμβάνουν χώρα στη βιβλιοθήκη του Μουσείου Θυμάτων, όπου επικρατεί έντονη συγκινησιακή φόρτιση, ενώ ιδιαίτερη σημασία δίνεται φέτος στους επιζώντες της σφαγής.



Δένδιας για τη Σφαγή του Διστόμου: Τιμάμε τη μνήμη των θυμάτων και διατηρούμε ζωντανή την ιστορική αλήθεια, ως ελάχιστο χρέος μας απέναντι στις επόμενες γενιές Η Σφαγή του Διστόμου στις 10/6/1944 ήταν ένα από τα πλέον ειδεχθή εγκλήματα κατά αμάχων που διέπραξαν τα ναζιστικά στρατεύματα κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Τιμάμε τη μνήμη των θυμάτων -ανάμεσα στα οποία έγκυες και βρέφη- και διατηρούμε ζωντανή την ιστορική αλήθεια, ως ελάχιστο χρέος μας απέναντι στις επόμενες γενιές. Αυτό τόνισε, με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο «Χ», ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.







«Έσφαξαν νήπια, γυναίκες, ό,τι βρήκαν» Μιλώντας από το χώρο του Μουσείου, ο δικηγόρος, Μιλτιάδης Σφουντούρης, μετέφερε δραματικές προσωπικές μαρτυρίες, περιγράφοντας τη θηριωδία των ναζί: «Δεν σκότωσαν μόνο άνδρες που δήθεν έψαχναν για αντάρτες. Έσφαξαν νήπια, γυναίκες, ό,τι βρήκαν», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Ο ίδιος αναφέρθηκε στην ιστορία της μητέρας του, η οποία σώθηκε ως παιδί πηδώντας από παράθυρο, την ώρα που οι ναζί δολοφονούσαν τα μέλη της οικογένειάς της: «Σκότωσαν τον πατέρα της, τη μητέρα της και τις δύο ανήλικες αδελφές της, που τις κρατούσε στην αγκαλιά της».



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«Πέθαναν 100άδες φορές και έφυγαν αδικαίωτοι» πρόσθεσε ο κ. Σφουντούρης



Αφιέρωση στους επιζώντες



Η φετινή επέτειος είναι αφιερωμένη στους επιζώντες των ναζιστικών εγκλημάτων, με τη συμμετοχή ανθρώπων και από άλλα μαρτυρικά χωριά, σε μια προσπάθεια διατήρησης της ιστορικής μνήμης και ανταλλαγής εμπειριών.



Στο Δίστομο Βοιωτίας πραγματοποιούνται οι ετήσιες εκδηλώσεις μνήμης για τη σφαγή του 1944, ένα από τα πιο φρικτά εγκλήματα των ναζιστικών δυνάμεων κατοχής στην Ελλάδα, με την παρουσία και του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.Οι εκδηλώσεις λαμβάνουν χώρα στη βιβλιοθήκη του Μουσείου Θυμάτων, όπου επικρατεί έντονη συγκινησιακή φόρτιση, ενώ ιδιαίτερη σημασία δίνεται φέτος στους επιζώντες της σφαγής.Η Σφαγή του Διστόμου στις 10/6/1944 ήταν ένα από τα πλέον ειδεχθή εγκλήματα κατά αμάχων που διέπραξαν τα ναζιστικά στρατεύματα κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Τιμάμε τη μνήμη των θυμάτων -ανάμεσα στα οποία έγκυες και βρέφη- και διατηρούμε ζωντανή την ιστορική αλήθεια, ως ελάχιστο χρέος μας απέναντι στις επόμενες γενιές. Αυτό τόνισε, με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο «Χ», ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.«Χρέος μας είναι επίσης η διατήρηση στο ακέραιο των αξιώσεων της Ελλάδας για τις γερμανικές αποζημιώσεις και την επιστροφή του αναγκαστικού δανείου», υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.Μιλώντας από το χώρο του Μουσείου, ο δικηγόρος, Μιλτιάδης Σφουντούρης, μετέφερε δραματικές προσωπικές μαρτυρίες, περιγράφοντας τη θηριωδία των ναζί: «Δεν σκότωσαν μόνο άνδρες που δήθεν έψαχναν για αντάρτες. Έσφαξαν νήπια, γυναίκες, ό,τι βρήκαν», ανέφερε χαρακτηριστικά.Ο ίδιος αναφέρθηκε στην ιστορία της μητέρας του, η οποία σώθηκε ως παιδί πηδώντας από παράθυρο, την ώρα που οι ναζί δολοφονούσαν τα μέλη της οικογένειάς της: «Σκότωσαν τον πατέρα της, τη μητέρα της και τις δύο ανήλικες αδελφές της, που τις κρατούσε στην αγκαλιά της».Όπως τόνισε, οι επιζώντες έζησαν μια ζωή γεμάτη τραύματα: «Μιλάμε πάντα για αυτούς που χάθηκαν. Όμως αυτοί που έμειναν πέθαναν πολλές φορές στη ζωή τους», λέγοντας μάλιστα χαρακτηριστικά πως «η μητέρα μου σε στιγμές που απελπίζονται, θυμάμαι μικρός και στεναχωριόμουν έλεγε «χάθηκε η Γερμανός για μένα;»».«Πέθαναν 100άδες φορές και έφυγαν αδικαίωτοι» πρόσθεσε ο κ. ΣφουντούρηςΑφιέρωση στους επιζώντεςΗ φετινή επέτειος είναι αφιερωμένη στους επιζώντες των ναζιστικών εγκλημάτων, με τη συμμετοχή ανθρώπων και από άλλα μαρτυρικά χωριά, σε μια προσπάθεια διατήρησης της ιστορικής μνήμης και ανταλλαγής εμπειριών.

Αποζημιώσεις: 20 χρόνια δικαστικών μαχών

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη συνεχιζόμενη δικαστική διεκδίκηση αποζημιώσεων από τη Γερμανία.



Σύμφωνα με τον κ. Σφουντούρη έχουν περάσει 20 χρόνια από την απόφαση του Εφετείου Φλωρεντίας που την καθιστά εκτελεστή, όμως το γερμανικό δημόσιο επιχειρεί συστηματικά να μπλοκάρει την εκτέλεσή της, ενώ και τα ιταλικά δικαστήρια απορρίπτουν διαρκώς τις σχετικές προσφυγές



Η τελευταία απόφαση, τον Απρίλιο του 2026, επιτρέπει τη συνέχιση της εκτέλεσης στην Ιταλία.



Αξίζει να σημειωθεί πως το ποσό των αποζημιώσεων, με τους τόκους, ενδέχεται να ξεπερνά τα 80 εκατ. ευρώ.



«Το δίκαιο είναι ιστός αράχνης»

Ωστόσο, ο ίδιος εμφανίστηκε επιφυλακτικός για την τελική έκβαση: «Το δίκαιο είναι ένας ιστός αράχνης. Κρατάει τους μικρούς, αλλά οι μεγάλοι τον σκίζουν», σημείωσε, επισημαίνοντας τις δυσκολίες απέναντι σε ένα ισχυρό κράτος όπως η Γερμανία.



Παράλληλα, υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει αντιπαλότητα με τον γερμανικό λαό, αλλά με τη στάση της κυβέρνησης: «Απέναντι σε μια εκτελεστή απόφαση, ένα κράτος που θέλει να λέγεται πολιτισμένο οφείλει να την εφαρμόσει».