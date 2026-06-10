Πιέσεις στις ασιατικές αγορές, βουτιά για τον Kospi στη Νότια Κορέα λόγω Μέσης Ανατολής
Πιέσεις στις ασιατικές αγορές, βουτιά για τον Kospi στη Νότια Κορέα λόγω Μέσης Ανατολής
Οι επενδυτές αναζήτησαν καταφύγιο σε πιο αμυντικούς κλάδους, όπως οι τράπεζες και οι εταιρείες βασικών καταναλωτικών αγαθών - Απώλειες 10% για τη SoftBank
Απώλειες κατέγραψαν την Τετάρτη οι αγορές της Κίνας και του Χονγκ Κονγκ, καθώς η νέα κλιμάκωση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν επιβάρυνε το επενδυτικό κλίμα και ενίσχυσε τη διάθεση αποφυγής κινδύνου στις ασιατικές αγορές.
Οι επενδυτές αντέδρασαν στις πληροφορίες για νέες επιθέσεις του Ιράν εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στην Ιορδανία και σε άλλες περιοχές του Κόλπου, ως αντίποινα για τα αμερικανικά πλήγματα κοντά στα Στενά του Ορμούζ. Η εξέλιξη αναζωπύρωσε τις ανησυχίες για τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή και τις πιθανές επιπτώσεις στις παγκόσμιες ενεργειακές ροές.
Ο δείκτης της Σανγκάης υποχώρησε κατά 1,04%, κλείνοντας στις 3.968,42 μονάδες, ενώ ο CSI 300 έχασε περίπου 1%. Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng σημείωσε πτώση 1,17% στις 24.277,26 μονάδες και ο Hang Seng Tech υποχώρησε κατά 1,7%.
Το αρνητικό κλίμα επεκτάθηκε και στις υπόλοιπες μεγάλες αγορές της περιοχής.
Ο ιαπωνικός Nikkei 225 σημείωσε πτώση 2,09% στις 64.050,56 μονάδες, ενώ ο νοτιοκορεατικός KOSPI βρέθηκε στο επίκεντρο των πιέσεων, καταγράφοντας απώλειες 6,74% στις 7.551 μονάδες.
Αρνητικά κινήθηκε και η αγορά της Σιγκαπούρης, με τον βασικό δείκτη να υποχωρεί κατά 1,15% στις 4.965,30 μονάδες.
Αντίθετα, η Ινδία διαφοροποιήθηκε από το υπόλοιπο ασιατικό ταμπλό, με τον δείκτη Sensex να ενισχύεται κατά 0,68%, κλείνοντας στις 74.417,94 μονάδες.
Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρέθηκε η SoftBank Group, η οποία υποχώρησε σχεδόν 10%, καταγράφοντας μία από τις μεγαλύτερες ημερήσιες απώλειες μεταξύ των μεγάλων τεχνολογικών ομίλων της Ασίας.
Η μετοχή πιέστηκε τόσο από τη γενικότερη αποδυνάμωση του κλάδου όσο και από πληροφορίες ότι οι προσπάθειες της εταιρείας να εξασφαλίσει χρηματοδότηση τουλάχιστον 6 δισ. δολαρίων μέσω δανείου με εγγύηση τη συμμετοχή της στην OpenAI συνάντησαν εμπόδια.
Σύμφωνα με το Bloomberg, η SoftBank εξετάζει πλέον εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται η επιστροφή στο συγκεκριμένο σχέδιο σε μεταγενέστερο στάδιο.
Οι επενδυτές αντέδρασαν στις πληροφορίες για νέες επιθέσεις του Ιράν εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στην Ιορδανία και σε άλλες περιοχές του Κόλπου, ως αντίποινα για τα αμερικανικά πλήγματα κοντά στα Στενά του Ορμούζ. Η εξέλιξη αναζωπύρωσε τις ανησυχίες για τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή και τις πιθανές επιπτώσεις στις παγκόσμιες ενεργειακές ροές.
Ο δείκτης της Σανγκάης υποχώρησε κατά 1,04%, κλείνοντας στις 3.968,42 μονάδες, ενώ ο CSI 300 έχασε περίπου 1%. Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng σημείωσε πτώση 1,17% στις 24.277,26 μονάδες και ο Hang Seng Tech υποχώρησε κατά 1,7%.
Το αρνητικό κλίμα επεκτάθηκε και στις υπόλοιπες μεγάλες αγορές της περιοχής.
Ο ιαπωνικός Nikkei 225 σημείωσε πτώση 2,09% στις 64.050,56 μονάδες, ενώ ο νοτιοκορεατικός KOSPI βρέθηκε στο επίκεντρο των πιέσεων, καταγράφοντας απώλειες 6,74% στις 7.551 μονάδες.
Αρνητικά κινήθηκε και η αγορά της Σιγκαπούρης, με τον βασικό δείκτη να υποχωρεί κατά 1,15% στις 4.965,30 μονάδες.
Αντίθετα, η Ινδία διαφοροποιήθηκε από το υπόλοιπο ασιατικό ταμπλό, με τον δείκτη Sensex να ενισχύεται κατά 0,68%, κλείνοντας στις 74.417,94 μονάδες.
Απώλειες 10% για τη SoftBankΙσχυρές πιέσεις δέχθηκαν την Τετάρτη οι ασιατικές μετοχές τεχνολογίας και ημιαγωγών, ακολουθώντας το αρνητικό κλίμα της Wall Street, καθώς οι επενδυτές εμφανίζονται ολοένα πιο επιφυλακτικοί απέναντι στις αποτιμήσεις που έχουν δημιουργηθεί γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.
Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρέθηκε η SoftBank Group, η οποία υποχώρησε σχεδόν 10%, καταγράφοντας μία από τις μεγαλύτερες ημερήσιες απώλειες μεταξύ των μεγάλων τεχνολογικών ομίλων της Ασίας.
Η μετοχή πιέστηκε τόσο από τη γενικότερη αποδυνάμωση του κλάδου όσο και από πληροφορίες ότι οι προσπάθειες της εταιρείας να εξασφαλίσει χρηματοδότηση τουλάχιστον 6 δισ. δολαρίων μέσω δανείου με εγγύηση τη συμμετοχή της στην OpenAI συνάντησαν εμπόδια.
Σύμφωνα με το Bloomberg, η SoftBank εξετάζει πλέον εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται η επιστροφή στο συγκεκριμένο σχέδιο σε μεταγενέστερο στάδιο.
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