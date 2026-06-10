Πιέσεις στις ασιατικές αγορές, βουτιά για τον Kospi στη Νότια Κορέα λόγω Μέσης Ανατολής

Οι επενδυτές αναζήτησαν καταφύγιο σε πιο αμυντικούς κλάδους, όπως οι τράπεζες και οι εταιρείες βασικών καταναλωτικών αγαθών - Απώλειες 10% για τη SoftBank