Για τον Όμιλο Sani/Ikos, η βιωσιμότητα αποτελεί μια διαρκή διαδικασία προσαρμογής και εξέλιξης, που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι εμπειρίες φιλοξενίας
Στο μικροσκόπιο οι 4 Παλαιστίνιοι που συνελήφθησαν στην Κύπρο ως τρομοκράτες της Χαμάς: Στο επίκεντρο ένας 57χρονος με παιδιά σε σώματα ασφαλείας
Στο μικροσκόπιο οι 4 Παλαιστίνιοι που συνελήφθησαν στην Κύπρο ως τρομοκράτες της Χαμάς: Στο επίκεντρο ένας 57χρονος με παιδιά σε σώματα ασφαλείας
Οι αρχές της Κύπρου εξετάζουν όχι μόνο το ρόλο των τεσσάρων συλληφθέντων αλλά και το κατά πόσον η υπόθεση αφορά ευρύτερο δίκτυο, με διασυνδέσεις σε Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες
Νέες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση των τεσσάρων Παλαιστινίων που συνελήφθησαν στη Λάρνακα για υπόθεση τρομοκρατίας και φερόμενη συμμετοχή σε δίκτυο της Χαμάς, καθώς οι έρευνες των κυπριακών αρχών συνδέονται πλέον με την υπόθεση σύλληψης 37χρονου Παλαιστίνιου στην Κρήτη.
Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται πλέον όχι μόνο ο ρόλος των τεσσάρων συλληφθέντων στην Κύπρο, αλλά και το κατά πόσον η υπόθεση αφορά ευρύτερο δίκτυο, με διασυνδέσεις σε Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η έρευνα διεξάγεται σε συνθήκες αυξημένης προσοχής, καθώς τα στοιχεία που έχουν συλλεγεί παραπέμπουν, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, σε προετοιμασία τρομοκρατικών χτυπημάτων σε ισραηλινούς στόχους.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες φέρονται να έχουν εξετάσει αυτή την πτυχή της υπόθεσης. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν έχει προκύψει οτιδήποτε εις βάρος των παιδιών του υπόπτου που να προκαλεί ανησυχία για την ασφάλεια του κράτους. Το ζήτημα, ωστόσο, παρακολουθείται από την Αστυνομία, την Εθνική Φρουρά και την ΚΥΠ, καθώς η φύση της υπόθεσης δεν επιτρέπει χαλαρούς χειρισμούς.
Το στοιχείο αυτό αξιολογείται στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας, χωρίς από μόνο του να συνιστά απόδειξη συμμετοχής σε τρομοκρατική οργάνωση. Ωστόσο, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα ευρήματα, προσδίδει βάρος στην εκτίμηση των αρχών ότι η υπόθεση δεν αφορά απλώς μεμονωμένες κινήσεις, αλλά πιθανή οργανωμένη δομή με επιχειρησιακό προσανατολισμό.
Στη συνέχεια συνελήφθησαν ακόμη δύο πρόσωπα, ηλικίας 54 και 57 ετών, τα οποία φέρονται ως συνεργάτες των πρώτων δύο. Οι 32χρονος και 38χρονος θεωρούνται από τις αρχές οι πλέον κομβικοί στην κυπριακή υπόθεση. Ο 38χρονος φέρεται να εισήλθε παράνομα στην Κυπριακή Δημοκρατία, πιθανόν από τα κατεχόμενα, και οι αρχές εξετάζουν κατά πόσον ήρθε στην Κύπρο για να δώσει οδηγίες στην κατασκευή εκρηκτικών και στον καθορισμό στόχων.
Οι τέσσερις αναμένεται να οδηγηθούν εκ νέου ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, με διαδικασία κεκλεισμένων των θυρών, και σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες η υπόθεση οδεύει προς απευθείας παραπομπή ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου.
Κρίσιμη θεωρείται η πληροφορία ότι ο 37χρονος που συνελήφθη στην Κρήτη είχε επαφή με έναν από τους συλληφθέντες στην Κύπρο και ότι οι δύο φέρονται να είχαν ταξιδέψει στη Μαλαισία για εκπαίδευση στην κατασκευή εκρηκτικών με εμπορικά διαθέσιμες χημικές ουσίες.
Σύμφωνα με ασφαλείς πηγές που επικαλείται η ιστοσελίδα Cyprus Times, ο ένας εκ των συλληφθέντων στην Κύπρο όχι μόνο είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη στην Ελλάδα, αλλά είχε το προηγούμενο διάστημα και συνάντηση μαζί του στην Τουρκία όπου εκεί φαίνεται να είχαν και οικονομικές συναλλαγές.
Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται πλέον όχι μόνο ο ρόλος των τεσσάρων συλληφθέντων στην Κύπρο, αλλά και το κατά πόσον η υπόθεση αφορά ευρύτερο δίκτυο, με διασυνδέσεις σε Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η έρευνα διεξάγεται σε συνθήκες αυξημένης προσοχής, καθώς τα στοιχεία που έχουν συλλεγεί παραπέμπουν, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, σε προετοιμασία τρομοκρατικών χτυπημάτων σε ισραηλινούς στόχους.
Τέσσερα παιδιά σε σώματα ασφαλείας;Ιδιαίτερη παράμετρος της υπόθεσης είναι το γεγονός ότι ένας από τους τέσσερις συλληφθέντες στη Λάρνακα έχει τέσσερα παιδιά που φέρονται να υπηρετούν σε σώματα ασφαλείας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με το philenews, ένα από τα παιδιά του υπηρετεί στην Αστυνομία Κύπρου, σε πόστο που θεωρείται νευραλγικό λόγω πρόσβασης σε βάσεις δεδομένων με στοιχεία ημεδαπών και αλλοδαπών, ενώ ακόμη τρία υπηρετούν στην Εθνική Φρουρά ως Συμβασιούχοι Οπλίτες. Τουλάχιστον δύο εξ αυτών φέρονται να υπηρετούν στην ίδια μονάδα.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες φέρονται να έχουν εξετάσει αυτή την πτυχή της υπόθεσης. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν έχει προκύψει οτιδήποτε εις βάρος των παιδιών του υπόπτου που να προκαλεί ανησυχία για την ασφάλεια του κράτους. Το ζήτημα, ωστόσο, παρακολουθείται από την Αστυνομία, την Εθνική Φρουρά και την ΚΥΠ, καθώς η φύση της υπόθεσης δεν επιτρέπει χαλαρούς χειρισμούς.
Το προφίλ του υπόπτουΟ συγκεκριμένος ύποπτος βρίσκεται στην Κύπρο εδώ και δεκαετίες και έχει αποκτήσει κυπριακή υπηκοότητα. Οι αρχές εξετάζουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες φέρεται να είχε ριζοσπαστικοποιηθεί εδώ και καιρό. Κατά το ίδιο ρεπορτάζ, στις υπηρεσίες ασφαλείας υπάρχει πληροφόρηση ότι είχε συμμετάσχει σε εκδηλώσεις υπέρ της επίθεσης της Χαμάς κατά του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.
Το στοιχείο αυτό αξιολογείται στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας, χωρίς από μόνο του να συνιστά απόδειξη συμμετοχής σε τρομοκρατική οργάνωση. Ωστόσο, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα ευρήματα, προσδίδει βάρος στην εκτίμηση των αρχών ότι η υπόθεση δεν αφορά απλώς μεμονωμένες κινήσεις, αλλά πιθανή οργανωμένη δομή με επιχειρησιακό προσανατολισμό.
Η Λάρνακα στο επίκεντροΗ υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται στα τέλη Μαΐου, όταν οι κυπριακές αρχές προχώρησαν αρχικά στη σύλληψη δύο Παλαιστινίων, ηλικίας 32 και 38 ετών. Σε δύο σπίτια, στην Ακτή του Κυβερνήτη στη Λεμεσό και στις Καμάρες Λάρνακας, εντοπίστηκαν χημικές ουσίες και υλικά που, σύμφωνα με τις αρχές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή εκρηκτικών υλών υψηλής ισχύος.
Στη συνέχεια συνελήφθησαν ακόμη δύο πρόσωπα, ηλικίας 54 και 57 ετών, τα οποία φέρονται ως συνεργάτες των πρώτων δύο. Οι 32χρονος και 38χρονος θεωρούνται από τις αρχές οι πλέον κομβικοί στην κυπριακή υπόθεση. Ο 38χρονος φέρεται να εισήλθε παράνομα στην Κυπριακή Δημοκρατία, πιθανόν από τα κατεχόμενα, και οι αρχές εξετάζουν κατά πόσον ήρθε στην Κύπρο για να δώσει οδηγίες στην κατασκευή εκρηκτικών και στον καθορισμό στόχων.
Οι τέσσερις αναμένεται να οδηγηθούν εκ νέου ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, με διαδικασία κεκλεισμένων των θυρών, και σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες η υπόθεση οδεύει προς απευθείας παραπομπή ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου.
Η σύνδεση με την ΚρήτηΗ υπόθεση απέκτησε διεθνή διάσταση μετά τη σύλληψη 37χρονου Παλαιστίνιου στην Κρήτη, για φερόμενη συμμετοχή του στη Χαμάς.
Κρίσιμη θεωρείται η πληροφορία ότι ο 37χρονος που συνελήφθη στην Κρήτη είχε επαφή με έναν από τους συλληφθέντες στην Κύπρο και ότι οι δύο φέρονται να είχαν ταξιδέψει στη Μαλαισία για εκπαίδευση στην κατασκευή εκρηκτικών με εμπορικά διαθέσιμες χημικές ουσίες.
Σύμφωνα με ασφαλείς πηγές που επικαλείται η ιστοσελίδα Cyprus Times, ο ένας εκ των συλληφθέντων στην Κύπρο όχι μόνο είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη στην Ελλάδα, αλλά είχε το προηγούμενο διάστημα και συνάντηση μαζί του στην Τουρκία όπου εκεί φαίνεται να είχαν και οικονομικές συναλλαγές.
Η πληροφορία αυτή συνδέει απευθείας τις έρευνες σε Κύπρο και Ελλάδα και ενισχύει την εκτίμηση ότι οι αρχές βρίσκονται ενώπιον δικτύου με υπερεθνική δράση. Στο πλαίσιο αυτό, Κύπρος και Ελλάδα ανταλλάσσουν πληροφορίες, ενώ φαίνεται να έχουν ενημερωθεί και υπηρεσίες άλλων ευρωπαϊκών χωρών.
Για τη Λευκωσία, η υπόθεση έχει διπλή σημασία. Πρώτον, αφορά την αποτροπή ενδεχόμενου χτυπήματος σε κυπριακό έδαφος. Δεύτερον, αναδεικνύει ότι η Κύπρος, λόγω γεωγραφίας, σχέσεων με το Ισραήλ και παρουσίας σημαντικών δυτικών υποδομών, βρίσκεται σε περιβάλλον αυξημένων κινδύνων.
Για τη Λευκωσία, η υπόθεση έχει διπλή σημασία. Πρώτον, αφορά την αποτροπή ενδεχόμενου χτυπήματος σε κυπριακό έδαφος. Δεύτερον, αναδεικνύει ότι η Κύπρος, λόγω γεωγραφίας, σχέσεων με το Ισραήλ και παρουσίας σημαντικών δυτικών υποδομών, βρίσκεται σε περιβάλλον αυξημένων κινδύνων.
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