Φιλαρέτη Κομνηνού: Μια φορά έδωσα το τηλέφωνό μου σε θαυμάστρια και από εκεί ξεκίνησε ένα βάσανο
Φιλαρέτη Κομνηνού: Μια φορά έδωσα το τηλέφωνό μου σε θαυμάστρια και από εκεί ξεκίνησε ένα βάσανο
Ούτε θέλω να τα σκέφτομαι, θέλω να τα ξεχάσω, πρόσθεσε η ηθοποιός
Ένα περιστατικό με εμμονική θαυμάστριά της περιέγραψε η Φιλαρέτη Κομηνού, δηλώνοντας πως δεν θέλει να θυμάται όσα βίωσε. Η ηθοποιός εξήγησε ότι είχε δώσει τον αριθμό του τηλεφώνου της σε ένα κορίτσι που είχε ισχυριστεί πως ήθελε να επικοινωνήσει μαζί της πριν προχωρήσει σε μια σοβαρή επέμβαση. Όταν κατάλαβε ότι τα όσα της είχε μεταφέρει η κοπέλα δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα, «ξεκίνησε ένα βάσανο».
Παραχωρώντας συνέντευξη στην εκπομπή Buongiorno, τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου, η Φιλαρέτη Κομνημού τόνισε ότι κατά τη διάρκεια της καλλιτεχνικής της διαδρομής έχει έρθει πολλές φορές αντιμέτωπη με εμμονικούς θαυμαστές. «Μου έχει συμβεί πολλές φορές. Από τότε από “Τη ζωή μας μια βόλτα”. Έχει συμβεί και έχει συμβεί αρκετές φορές και μάλιστα κάποιες φορές έχω φοβηθεί. Γιατί η πραγματικότητα και η εμμονή αυτών των ανθρώπων που είναι και γυναίκες και μια φορά ήταν άντρας, δεν μένει στο όριο ότι είναι ενοχλητικό, είναι επικίνδυνο. Δηλαδή έχει τύχει να με παρακολουθούνε», είπε χαρακτηριστικά.
Αναφερόμενη σε ένα συγκεκριμένο συμβάν που εξελίχθηκε σε βάσανο για εκείνη, η ηθοποιός αφηγήθηκε: «Θα το πω πολύ σύντομα. Μια φορά είχε έρθει ένα κοριτσάκι μικρό στα καμαρίνια και με ικέτευσε να της δώσω το τηλέφωνό μου γιατί μου είπε ότι την Δευτέρα θα κάνει μια εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς και μου είπε ότι θα ήθελε λίγο πριν να μου μιλήσει. Οπότε μπροστά σε κάτι τέτοιο δεν μπορούσες να αρνηθείς, της έδωσα το τηλέφωνο. Τότε έμενα στην Πλάκα, ήρθε σε ένα καφέ, ευτυχώς σε δημόσιο χώρο το έκανα. Διαπιστώνω από τα πρώτα πέντε λεπτά ότι όλα ήταν ένα ψέμα, ήταν ένα πρόσχημα για να κλείσει αυτό το ραντεβού. Όταν το κατάλαβα και έφυγα από εκεί ξεκίνησε ένα βάσανο».
Δείτε το βίντεο
Όσα πέρασε εκείνη την περίοδο θα ήθελε να τα σβήσει από τη μνήμη της. «Τηλέφωνα, κλάματα, αχ Θεέ μου ούτε θέλω να τα σκέφτομαι. Θέλω να το ξεχάσω. Κάποια στιγμή ζήτησα την συμβουλή της αστυνομίας, παρόλα αυτά δεν φτάσαμε σε τόσο ακραία αντίδραση εκ μέρους μου. Από την άλλη, δεν έχουμε και γνώσεις, μέχρι που συμβουλεύτηκα κάποιον ψυχολόγο για το τι κάνει κάποιος σε αυτή την περίπτωση. Δεν διέκρινα ερωτικό ενδιαφέρον, κάποιες στιγμές πήγαινε προς τα εκεί ή το υποπτευόμουν, θέλω να πιστεύω ότι τελείωσα με αυτές τις ιστορίες», ολοκλήρωσε.
Παραχωρώντας συνέντευξη στην εκπομπή Buongiorno, τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου, η Φιλαρέτη Κομνημού τόνισε ότι κατά τη διάρκεια της καλλιτεχνικής της διαδρομής έχει έρθει πολλές φορές αντιμέτωπη με εμμονικούς θαυμαστές. «Μου έχει συμβεί πολλές φορές. Από τότε από “Τη ζωή μας μια βόλτα”. Έχει συμβεί και έχει συμβεί αρκετές φορές και μάλιστα κάποιες φορές έχω φοβηθεί. Γιατί η πραγματικότητα και η εμμονή αυτών των ανθρώπων που είναι και γυναίκες και μια φορά ήταν άντρας, δεν μένει στο όριο ότι είναι ενοχλητικό, είναι επικίνδυνο. Δηλαδή έχει τύχει να με παρακολουθούνε», είπε χαρακτηριστικά.
Αναφερόμενη σε ένα συγκεκριμένο συμβάν που εξελίχθηκε σε βάσανο για εκείνη, η ηθοποιός αφηγήθηκε: «Θα το πω πολύ σύντομα. Μια φορά είχε έρθει ένα κοριτσάκι μικρό στα καμαρίνια και με ικέτευσε να της δώσω το τηλέφωνό μου γιατί μου είπε ότι την Δευτέρα θα κάνει μια εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς και μου είπε ότι θα ήθελε λίγο πριν να μου μιλήσει. Οπότε μπροστά σε κάτι τέτοιο δεν μπορούσες να αρνηθείς, της έδωσα το τηλέφωνο. Τότε έμενα στην Πλάκα, ήρθε σε ένα καφέ, ευτυχώς σε δημόσιο χώρο το έκανα. Διαπιστώνω από τα πρώτα πέντε λεπτά ότι όλα ήταν ένα ψέμα, ήταν ένα πρόσχημα για να κλείσει αυτό το ραντεβού. Όταν το κατάλαβα και έφυγα από εκεί ξεκίνησε ένα βάσανο».
Δείτε το βίντεο
Όσα πέρασε εκείνη την περίοδο θα ήθελε να τα σβήσει από τη μνήμη της. «Τηλέφωνα, κλάματα, αχ Θεέ μου ούτε θέλω να τα σκέφτομαι. Θέλω να το ξεχάσω. Κάποια στιγμή ζήτησα την συμβουλή της αστυνομίας, παρόλα αυτά δεν φτάσαμε σε τόσο ακραία αντίδραση εκ μέρους μου. Από την άλλη, δεν έχουμε και γνώσεις, μέχρι που συμβουλεύτηκα κάποιον ψυχολόγο για το τι κάνει κάποιος σε αυτή την περίπτωση. Δεν διέκρινα ερωτικό ενδιαφέρον, κάποιες στιγμές πήγαινε προς τα εκεί ή το υποπτευόμουν, θέλω να πιστεύω ότι τελείωσα με αυτές τις ιστορίες», ολοκλήρωσε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα