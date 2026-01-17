Σίσσυ Φειδά για τη γέννηση της κόρης της: Ήταν η χρονιά που η ζωή μου ξανάρχισε
Η διακοσμήτρια έγινε μητέρα για πρώτη φορά το 2016
Ως την πιο καθοριστική χρονιά της ζωής της χαρακτήρισε η Σίσσυ Φειδά το 2016, όποτε και γεννήθηκε η κόρη της, Διώνη.
Η διακοσμήτρια ακολούθησε το viral trend του 2016 στο Instagram, δημοσιεύοντας μία φωτογραφία που ξεχωρίζει από εκείνη την εποχή. Πιο αναλυτικά, το Σάββατο 17 Ιανουαρίου, η Σίσσυ Φειδά κοινοποίησε ένα κοινό στιγμιότυπο με το παιδί της, στο οποίο εμφανίζονται αγκαλιά.
Περιγράφοντας τα συναισθήματά της για τη γέννηση της κόρης, που απέκτησε με τον σύζυγό της, Γιώργο Ανδρίτσο, η διακοσμήτρια έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης που έκανε: «Η χρονιά που έγινα μητέρα, η χρονιά που ένιωσα βαθιά ανιδιοτελή αγάπη, η χρονιά που η ζωή μου ξανάρχισε, η χρονιά που οι αξίες μου έγιναν πιο ξεκάθαρες, η χρονιά που έγινα πιο δυνατή και συνεννοήθηκα καλύτερα με τους ανθρώπους, αυτό είναι το throwback μου για το 2016».
