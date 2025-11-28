Σίσσυ Φειδά για την κόρη της: Μου έχει ζητήσει να μη λέω πολλά για εκείνη δημόσια και το σέβομαι απόλυτα
GALA
Σίσσυ Φειδά Κόρη Μητρότητα

Σίσσυ Φειδά για την κόρη της: Μου έχει ζητήσει να μη λέω πολλά για εκείνη δημόσια και το σέβομαι απόλυτα

Είμαι πολύ ευτυχισμένη που είμαι μαμά της και νιώθω ευλογημένη, πρόσθεσε

Σίσσυ Φειδά για την κόρη της: Μου έχει ζητήσει να μη λέω πολλά για εκείνη δημόσια και το σέβομαι απόλυτα
Γεωργία Κοτζιά
6 ΣΧΟΛΙΑ
Τόσο για τη δουλειά της, όσο και για πιο προσωπικές πτυχές της ζωής της, όπως η μητρότητα, αλλά και οι τηλεοπτικές της συνήθειες μίλησε η Σίσσυ Φειδά. Η διακοσμήτρια αναφέρθηκε στη σχέση με την κόρη της, αποκαλύπτοντας ότι το παιδί της, όσο μεγαλώνει, έχει εκφράσει την επιθυμία να μη γίνεται συχνό θέμα συζήτησης στις δημόσιες τοποθετήσεις της, κάτι που, όπως τόνισε, σέβεται απόλυτα.

Καλεσμένη στην εκπομπή Super Κατερίνα, η Σίσσυ Φειδά δήλωσε αρχικά: «Η κόρη μου μεγαλώνει και μου έχει ζητήσει να μη λέω πολλά για εκείνη δημόσια και σέβομαι απόλυτα την επιθυμία της. Είμαι πολύ ευτυχισμένη που είμαι μαμά της και νιώθω ευλογημένη που ο Θεός μου έδωσε ένα πολύ καλό παιδί και με αξίωσε να γίνω μαμά. Είναι το ωραιότερο και πιο πλήρες κομμάτι της ζωής μου».

Δείτε το βίντεο
Παράλληλα, μίλησε και για το τι παρακολουθεί στην ελληνική τηλεόραση, αναφέροντας πως επιλέγει συγκεκριμένες εκπομπές κυρίως για λόγους ενημέρωσης, χωρίς όμως να κρύβει ότι η επανάληψη της ίδιας θεματολογίας την κουράζει.

«Το πρωί θα δω πρωινές εκπομπές για να ενημερωθώ μόνο σε νέα τα οποία με ενδιαφέρουν, αν και θεωρώ ότι πολλές φορές είναι κουραστικό να ακούς από όλα τα κανάλια, από όλες τις εκπομπές την ίδια θεματολογία και να έχουν το ίδιο προφίλ, αλλά θα τα ακούσω το πρωί», συμπλήρωσε σε άλλο σημείο.

Ειδήσεις σήμερα:

Ηχητικό Ντοκουμέντο: «Σε παρακαλώ αγόρι μου, πάρε ό,τι θες και φύγε...», η 75χρονη από τη Σαλαμίνα ικετεύει για τη ζωή της

Είμαι παραδομένος στον Χριστό, δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο παρά να κερδίσω την αιώνια ζωή, δήλωσε ο Νίκος Οικονομόπουλος

Επιστροφή ενοικίου: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν λάβατε την ενίσχυση - Έως πότε υπάρχει δυνατότητα υποβολής αιτήματος επανεξέτασης
Γεωργία Κοτζιά
6 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Πως η COSMOTE TELEKOM ένωσε δρομείς, θεατές και αξίες στο κορυφαίο δρομικό γεγονός

Τεράστια επιτυχία, παγκόσμια απήχηση, αισιοδοξία, πάθος και μια συναρπαστική «ωδή» στον αθλητισμό που δεν άφησε κανέναν ασυγκίνητο, μαζί με την αυθόρμητη χαρά του τερματισμού και της συμμετοχής: Αυτά είναι μερικά από όσα αφήνει πίσω του ο πρόσφατος, 42ος Μαραθώνιος της Αθήνας, ο Αυθεντικός, στον οποίο συμμετείχαν περίπου 72.800 δρομείς από όλον τον κόσμο

Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία που μετατρέπει την τεχνογνωσία σε κοινωνική δύναμη

Η DEMO εξελίσσεται σε στρατηγικό πυλώνα του εθνικού συστήματος υγείας, επενδύοντας στη βιοτεχνολογία, ενισχύοντας την επάρκεια φαρμάκων και δημιουργώντας την πρώτη ολοκληρωμένη εγχώρια παραγωγή προηγμένων θεραπειών στην Ελλάδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης