Σίσσυ Φειδά για την κόρη της: Μου έχει ζητήσει να μη λέω πολλά για εκείνη δημόσια και το σέβομαι απόλυτα
Είμαι πολύ ευτυχισμένη που είμαι μαμά της και νιώθω ευλογημένη, πρόσθεσε
Τόσο για τη δουλειά της, όσο και για πιο προσωπικές πτυχές της ζωής της, όπως η μητρότητα, αλλά και οι τηλεοπτικές της συνήθειες μίλησε η Σίσσυ Φειδά. Η διακοσμήτρια αναφέρθηκε στη σχέση με την κόρη της, αποκαλύπτοντας ότι το παιδί της, όσο μεγαλώνει, έχει εκφράσει την επιθυμία να μη γίνεται συχνό θέμα συζήτησης στις δημόσιες τοποθετήσεις της, κάτι που, όπως τόνισε, σέβεται απόλυτα.
Καλεσμένη στην εκπομπή Super Κατερίνα, η Σίσσυ Φειδά δήλωσε αρχικά: «Η κόρη μου μεγαλώνει και μου έχει ζητήσει να μη λέω πολλά για εκείνη δημόσια και σέβομαι απόλυτα την επιθυμία της. Είμαι πολύ ευτυχισμένη που είμαι μαμά της και νιώθω ευλογημένη που ο Θεός μου έδωσε ένα πολύ καλό παιδί και με αξίωσε να γίνω μαμά. Είναι το ωραιότερο και πιο πλήρες κομμάτι της ζωής μου».
«Το πρωί θα δω πρωινές εκπομπές για να ενημερωθώ μόνο σε νέα τα οποία με ενδιαφέρουν, αν και θεωρώ ότι πολλές φορές είναι κουραστικό να ακούς από όλα τα κανάλια, από όλες τις εκπομπές την ίδια θεματολογία και να έχουν το ίδιο προφίλ, αλλά θα τα ακούσω το πρωί», συμπλήρωσε σε άλλο σημείο.
Παράλληλα, μίλησε και για το τι παρακολουθεί στην ελληνική τηλεόραση, αναφέροντας πως επιλέγει συγκεκριμένες εκπομπές κυρίως για λόγους ενημέρωσης, χωρίς όμως να κρύβει ότι η επανάληψη της ίδιας θεματολογίας την κουράζει.
