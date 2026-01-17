Η Νορθ Γουέστ ραπάρει για piercings, τατουάζ και κοπάνες από το σχολείο
GALA
Νορθ Γουέστ Κάνιε Γουέστ Κιμ Καρντάσιαν Piercing Ραπ Τατουάζ

Η Νορθ Γουέστ ραπάρει για piercings, τατουάζ και κοπάνες από το σχολείο

Η 12χρονη κόρη της Κιμ Καρντάσιαν και του Κάνιε Γουέστ απαντά στην κριτική μέσα από νέο τραγούδι που συνυπογράφει με τον πατέρα της

Η Νορθ Γουέστ ραπάρει για piercings, τατουάζ και κοπάνες από το σχολείο
Επιμέλεια: Αθανασίου Κατερίνα
8 ΣΧΟΛΙΑ
Η Νορθ Γουέστ βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, αυτή τη φορά όχι μόνο για τα piercings της αλλά και για ένα νέο τραγούδι στο οποίο ραπάρει για body art, μόδα και… απουσίες από το σχολείο. Η 12χρονη κόρη της Κιμ Καρντάσιαν και του Κάνιε Γουέστ κυκλοφόρησε το κομμάτι με τίτλο Piercing on My Hand (Ye Version), το οποίο έγραψε μαζί με τον πατέρα της και φαίνεται να αποτελεί απάντηση στα αρνητικά σχόλια που δέχτηκε για την εμφάνισή της.

Στους στίχους του τραγουδιού, η Νορθ αναφέρεται ανοιχτά στα piercings της, στο στιλ της και στη σχέση της με το σχολείο. «Piercing στο χέρι μου, με το άλλο κρατάω χρήματα, χωρίς φίλους, μόνο φίλτρα, δεν θα το καταλάβαινες», ραπάρει, ενώ σε άλλο σημείο λέει: «Πήγα σχολείο δύο μέρες και μετά με απέβαλαν / Κάνω κοπάνες, ναι, σχεδόν κάθε μέρα».
Σε πιο προκλητικούς στίχους, η 12χρονη μιλά για την επιθυμία της για περισσότερα piercings και τατουάζ, για μπλε μαλλιά, δυνατή μουσική και μεγάλη οικονομική άνεση. Το βίντεο με το τραγούδι ανέβηκε στα social media ανήμερα των γενεθλίων της μικρότερης αδελφής της, Σικάγο.



Το τελευταίο διάστημα, η Νορθ έχει απασχολήσει έντονα τα μέσα μετά την εμφάνιση piercings στα δάχτυλά της. Δεν έχει διευκρινιστεί αν πρόκειται για πραγματικά piercings ή για προσωρινά, ωστόσο ήδη από τον περασμένο Αύγουστο είχε αποκαλύψει ένα dermal piercing στο μεσαίο δάχτυλο, με δύο μικρές ασημένιες μπίλιες κάτω από την άρθρωση. Σε αντίθεση με τα κλασικά piercings, τα dermal εισέρχονται κάτω από την επιφάνεια του δέρματος, γεγονός που ενέχει κινδύνους για μολύνσεις, ουλές ή αλλεργικές αντιδράσεις.
Η Νορθ Γουέστ ραπάρει για piercings, τατουάζ και κοπάνες από το σχολείο
Εδώ η ανήλικη εμφανίζεται μαζί με τον πατέρα της, τον ράπερ Κάνιε Γουέστ
Κλείσιμο
Η Νορθ Γουέστ ραπάρει για piercings, τατουάζ και κοπάνες από το σχολείο
Το νέο τραγούδι της 12χρονης Νορθ φαίνεται να αποτελεί την απάντησή της στα αρνητικά σχόλια που δέχτηκε για τις προσωπικές της επιλογές καλλιτεχνικής έκφρασης
Η Νορθ Γουέστ ραπάρει για piercings, τατουάζ και κοπάνες από το σχολείο
Η Νορθ έκανε τις πρώτες τρύπες στα αυτιά της στην ηλικία του ενός έτους, το 2014, και έκτοτε τα piercings έχουν πολλαπλασιαστεί

Η Κιμ Καρντάσιαν έχει δεχθεί έντονη κριτική για το ότι επέτρεψε στην κόρη της να κάνει piercings σε τόσο μικρή ηλικία, με πολλούς να εκφράζουν ανησυχία για την ασφάλειά της. Παρ’ όλα αυτά, πρόσφατη ανάρτηση της Νορθ στο Instagram έδειξε ότι φέρεται να έχει προσθέσει ακόμη δύο dermal piercings στο αριστερό της χέρι, στο μεσαίο και στο παράμεσο δάχτυλο.
Η Νορθ Γουέστ ραπάρει για piercings, τατουάζ και κοπάνες από το σχολείο
Το τραγούδι Piercing on My Hand (Ye Version) γράφτηκε σε συνεργασία με τον πατέρα της, τον ράπερ Κάνιε Γουέστ, και φαίνεται να αποτελεί την απάντηση της Νορθ στα αρνητικά σχόλια που δέχτηκε για τα piercings της

Στη φωτογραφία, η Νορθ ποζάρει με τη γροθιά της στραμμένη προς τον φακό, με μπλε ίσια μαλλιά, μπλουζάκι Balenciaga, γυαλιά ηλίου και μια εντυπωσιακή αλυσίδα με νεκροκεφαλή και σταυρωτά κόκαλα, δώρο της μητέρας της για τα Χριστούγεννα.


Απαντώντας στην κριτική, η 12χρονη ανάρτησε και βίντεο όπου κάνει lip-sync (από το lip synchronization όταν κάποιος κινεί τα χείλη του συγχρονισμένα με ένα τραγούδι ή λόγια που παίζουν ήδη, χωρίς να τραγουδά ή να μιλά πραγματικά εκείνη τη στιγμή) σε τραγούδι με στίχους «Γιατί κλαις; Πόσων χρονών είσαι; Συνέρχεσαι λίγο», σχολιάζοντας στη λεζάντα: «Αυτό είναι για όλους όσοι έχουν θυμώσει για ένα piercing στο δάχτυλο».
Επιμέλεια: Αθανασίου Κατερίνα
8 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης