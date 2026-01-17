Η Νορθ Γουέστ ραπάρει για piercings, τατουάζ και κοπάνες από το σχολείο

Το τραγούδι Piercing on My Hand (Ye Version) γράφτηκε σε συνεργασία με τον πατέρα της, τον ράπερ Κάνιε Γουέστ, και φαίνεται να αποτελεί την απάντηση της Νορθ στα αρνητικά σχόλια που δέχτηκε για τα piercings της

Η Κιμ Καρντάσιαν έχει δεχθεί έντονη κριτική για το ότι επέτρεψε στην κόρη της να κάνει piercings σε τόσο μικρή ηλικία, με πολλούς να εκφράζουν ανησυχία για την ασφάλειά της. Παρ’ όλα αυτά, πρόσφατη ανάρτηση της Νορθ στο Instagram έδειξε ότι φέρεται να έχει προσθέσει ακόμη δύο dermal piercings στο αριστερό της χέρι, στο μεσαίο και στο παράμεσο δάχτυλο.Στη φωτογραφία, η Νορθ ποζάρει με τη γροθιά της στραμμένη προς τον φακό, με μπλε ίσια μαλλιά, μπλουζάκι Balenciaga, γυαλιά ηλίου και μια εντυπωσιακή αλυσίδα με νεκροκεφαλή και σταυρωτά κόκαλα, δώρο της μητέρας της για τα Χριστούγεννα.Απαντώντας στην κριτική, η 12χρονη ανάρτησε και βίντεο όπου κάνει lip-sync (από το lip synchronization όταν κάποιος κινεί τα χείλη του συγχρονισμένα με ένα τραγούδι ή λόγια που παίζουν ήδη, χωρίς να τραγουδά ή να μιλά πραγματικά εκείνη τη στιγμή) σε τραγούδι με στίχους «Γιατί κλαις; Πόσων χρονών είσαι; Συνέρχεσαι λίγο», σχολιάζοντας στη λεζάντα: «Αυτό είναι για όλους όσοι έχουν θυμώσει για ένα piercing στο δάχτυλο».