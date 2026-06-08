Dj Stephan για Έλενα Τσαγκρινού και Λάμπρο Κωνσταντάρα: Είναι μια πάρα πολύ όμορφη κοπέλα, ελεύθερη είναι, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει

Όσο για την πατρότητα και τη σχέση με τον γιο του, δήλωσε:

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Σε άλλο σημείο ο

καλλιτέχνης περιέγραψε τις σχέσεις με την πρώην σύντροφό του μετά τον χωρισμό:

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Η Έλενα Τσαγκρινού και ο Dj Stephan ήταν ζευγάρι από το 2022. Το καλοκαίρι του 2023 η τραγουδίστρια είχε δεχτεί πρόταση γάμου από τον τότε σύντροφό της και ένα χρόνο αργότερα, στις 9 Αυγούστου του 2024 ήρθε στη ζωή το πρώτο τους παιδί, ο Ηρακλής-Τριαντάφυλλος. Τον Ιανουάριο, η Έλενα Τσαγκρινού



Στις 2 Ιουνίου, τραγουδίστρια













».Η Έλενα Τσαγκρινού και ο Dj Stephan ήταν ζευγάρι από το 2022. Το καλοκαίρι του 2023 η τραγουδίστρια είχε δεχτεί πρόταση γάμου από τον τότε σύντροφό της και ένα χρόνο αργότερα, στις 9 Αυγούστου του 2024 ήρθε στη ζωή το πρώτο τους παιδί, ο Ηρακλής-Τριαντάφυλλος. Τον Ιανουάριο, η Έλενα Τσαγκρινού έκανε γνωστό ότι χώρισε Στις 2 Ιουνίου, τραγουδίστρια επιβεβαίωσε ότι είναι σε σχέση με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα σε δηλώσεις της στην εκπομπή «Super Κατερίνα», αναφέροντας ότι το νέο της κομμάτι, με τίτλο «Καίγομαι» «τα λέει όλα». Λίγες ώρες μετά την αποκάλυψη για την προσωπική της ζωή, η Έλενα Τσαγκρινού ανάρτησε στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram ένα κοινό τους στιγμιότυπο

Εγώ είμαι μπαμπάς. Περνάω αρκετό χρόνο με τον γιο μου, προσπαθώ να είμαι πολύ κοντά του. Και τις μέρες που δεν τον έχω, και τον έχει η μαμά, προσπαθώ να καλύψω όλο τον χρόνο αυτό, κατάλαβες που δεν έχω δουλέψει, κάνω focus στο παιδί και στη δουλειά. Είναι δύσκολο να είσαι χωρισμένος μπαμπάς, δεν είναι εύκολο, αλλά όταν υπάρχει αλληλοσεβασμός και σέβεται ο ένας τον άλλον, προσπαθείς να είσαι όσο καλύτερα μπορείς. Και είναι πολύ σημαντικό να έχεις καλή επικοινωνία. Ας πούμε, εμείς έχουμε καθημερινή επικοινωνία. Όταν έχω εγώ το μικρό μιλάμε, έρχεται η Έλενα τον βλέπει, όταν τον έχει εκείνη γίνεται αντίστοιχα το ίδιο πράγμα, παίρνω κι εγώ τον βλέπω. Έχουμε μια πολύ καλή σχέσηΗ σχέση μου με την Έλενα είναι πάρα πολύ καλή. Το πιο βασικό πράγμα όταν χωρίζεις είναι να έχεις μια καλή επικοινωνία και κυρίως για το παιδί. Γιατί το παιδί δεν φταίει σε κάτι να βλέπει δύο γονείς να τρώγονται και να σκοτώνονται. Εμείς ευτυχώς δεν έχουμε τέτοια θέματα, δεν είχαμε ποτέ. Και αυτό χτίζεται κιόλας ενώ είσαι και σε σχέση, κατάλαβες; Δηλαδή όταν είσαι καλά με τον άλλον και τραβάτε μετά δύο ξεχωριστούς δρόμους, εφόσον το έχεις χτίσει αυτό και έχεις μια καλή επικοινωνία μέσα στη σχέση, μπορεί να διατηρηθεί και μετά. Το έχουμε βρει, και όπως σας ανακοίνωσε και η Έλενα, βοηθάνε και οι γονείς της. Η Έλενα έχει μια πάρα πολύ καλή μητέρα που μας στηρίζει και μας βοηθάει και στο μεγάλωμα του παιδιού οπότε έχουμε και βοήθεια. Το ίδιο και η δικιά μου μητέρα. Οπότε είμαστε αρκετά καλά