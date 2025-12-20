Το μήνυμά της από τη Νέα Υόρκη
Η 12χρονη Νορθ Γουέστ έκανε λογαριασμό στο Instagram, παρά τις αντιρρήσεις του πατέρα της, Κάνιε Γουέστ
Στο βιογραφικό του προφίλ αναφέρεται ότι τον λογαριασμό τον διαχειρίζονται οι γονείς, ωστόσο παραμένει ασαφές ποιος έχει τον τελικό έλεγχο του περιεχομένου
Το πρώτο της προσωπικό προφίλ στο Instagram δημιούργησε η Νορθ Γουέστ, η 12χρονη κόρη της Κιμ Καρντάσιαν και του Κάνιε Γουέστ, σηματοδοτώντας το επίσημο ντεμπούτο της στα social media με το όνομά της.
Η Νορθ ανέβασε μια καλλιτεχνικά θολή φωτογραφία, ποζάροντας με total black outfit και αξεσουάρ, συνοδεύοντας το post με τη λιτή λεζάντα «πρώτη δημοσίευση». Στο βιογραφικό του προφίλ αναφέρεται ότι τον λογαριασμό τον διαχειρίζονται οι γονείς, ωστόσο παραμένει ασαφές ποιος έχει τον τελικό έλεγχο του περιεχομένου.
Η κίνηση αυτή έρχεται σε αντίθεση με τις δημόσιες τοποθετήσεις του Κάνιε Γουέστ τα προηγούμενα χρόνια, καθώς ο ίδιος έχει εκφράσει επανειλημμένα την έντονη αντίθεσή του στην παρουσία των παιδιών του στα social media. Σε βίντεο που είχε δημοσιεύσει το 2022, και το οποίο επανήλθε πρόσφατα στη δημοσιότητα, είχε δηλώσει ότι δεν επιτρέπει «η κόρη του να χρησιμοποιείται από το TikTok».
Η συζήτηση είχε αναζωπυρωθεί τον Οκτώβριο, όταν η Νορθ είχε αναρτήσει βίντεο στον κοινό λογαριασμό που διατηρεί με τη μητέρα της στο TikTok, εμφανιζόμενη με ψεύτικα τατουάζ στο πρόσωπο και έντονο μακιγιάζ. Οι αντιδράσεις τότε ήταν ανάμεικτες. Λίγες ώρες μετά τις τότε δηλώσεις του Κάνιε Γουέστ, η Κιμ Καρντάσιαν είχε απαντήσει μέσω Instagram Stories, τονίζοντας ότι ως βασική φροντίστρια των παιδιών προσπαθεί να προστατεύσει τη Νορθ, επιτρέποντάς της παράλληλα να εκφράζει τη δημιουργικότητά της υπό επίβλεψη.
Φωτογραφία άρθρου: SL, Terma / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia
