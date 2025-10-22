Κιμ Καρντάσιαν: Mε ψεύτικα τατουάζ και piercing στο TikTok η 12χρονη κόρη της
Η μητέρα της είχε δηλώσει δημόσια πως επιτρέπει στην κόρη της να εκφράζεται μέσω της μόδας και τόνισε πως «δεν θέλει να της στερήσει αυτή τη δημουργικότητα»
Mε ένα τολμηρό λουκ εμφανίστηκε στα social media η Νορθ Γουέστ, λίγες ημέρες μετά τις δηλώσεις της μητέρας της, Kιμ Καρντάσιαν, που υπερασπίστηκε την ελευθερία της μεγαλύτερης κόρης της να εκφράζει το προσωπικό της στυλ.
Σε βίντεο που ανάρτησε στο TikTok, η 12χρονη εμφανίστηκε με ψεύτικα τατουάζ στο πρόσωπο, ανάμεσα στα οποία ένα αστέρι κάτω από το δεξί της μάτι και το όνομά της γραμμένο με καλλιγραφικά στην αριστερή πλευρά του προσώπου της.
Το λουκ της ολοκληρώθηκε με μακριές μπλε πλεξούδες, μαύρα κοσμήματα στα δόντια, ψεύτικο piercing και φακούς επαφής. «Ψεύτικα τατουάζ και piercing για μια ζωή», έγραψε στη λεζάντα του βίντεο η Νορθ Γουέστ. Σε άλλο στιγμιότυπο, εμφανίζεται να ποζάρει στα παρασκήνια μιας συναυλίας τις φίλες της.
Η μητέρα της, Κιμ Καρντάσιαν είχε δεχτεί κριτική τον Αύγουστο για ένα προηγούμενο λουκ της κόρης της στη Ρώμη, όπου η Νορθ φορούσε κορσέ, μίνι φούστα και ψηλές μπότες. Πολλοί εξέφρασαν την αντίρρησή τους, θεωρώντας υπερβολικό το στυλ για ένα 12χρονο κορίτσι.
Κατά τη διάρκεια συνέντευξής της στο Call Me Daddy την περασμένη εβδομάδα, η Κιμ Καρντάσιαν παραδέχτηκε ότι ίσως υπήρξε λάθος επιλογή, αλλά υπερασπίστηκε παράλληλα την αγάπη της κόρης της για τη μόδα. Όπως είπε: «Στο τέλος της ημέρας, ξέρω ότι είναι ένα τόσο καλό και γλυκό κορίτσι. Με ακούει, αλλά σε άλλα θέματα, σκέφτομαι "αν θέλεις μπλε μαλλιά, ας είναι". Δεν θα της πάρω ποτέ αυτή τη δημιουργικότητα».
Kim Kardashian's daughter North West, 12, sports disturbing new look https://t.co/Qog7ETXCgW pic.twitter.com/8GLDKvImt5— Daily Mail (@DailyMail) October 21, 2025
@kimandnorth
fake piercings and fake tatts 4 life♬ original sound - ken_carson_daily - ken_carson_daily
@kimandnorth
preparing for antagonist🫡♬ original sound - soundeffectpack
