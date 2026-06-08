Πάνος Μιχαλόπουλος για την τηλεοπτική πρόταση που δέχτηκε: Πήρα την απόφαση να πω το ναι
Πάνος Μιχαλόπουλος για την τηλεοπτική πρόταση που δέχτηκε: Πήρα την απόφαση να πω το ναι
Εγώ αυτό που ζήτησα σε αυτή τη νέα τηλεοπτική πρόταση είναι να μην κουράζομαι πολύ, είπε ο ηθοποιός
Την πρόταση που δέχτηκε για την τηλεοπτική του επιστροφή επιβεβαίωσε ο Πάνος Μιχαλόπουλος, αποκαλύπτοντας ότι απάντησε θετικά από την πρώτη στιγμή.
Ο ηθοποιός έκανε γνωστό ότι βρίσκεται ένα βήμα πριν από την τηλεοπτική του επιστροφή έπειτα από σχεδόν δύο δεκαετίες απουσίας, εξηγώντας πως η απόφασή του βασίστηκε κυρίως στην εμπιστοσύνη που τρέφει προς τον σεναριογράφο Πάνο Αμαραντίδη.
Ο Πάνος Μιχαλόπουλος μίλησε στην εφημερίδα Espresso και δήλωσε ότι η πρόταση για τη συμμετοχή του σε νέα σειρά προήλθε από τον σεναριογράφο, με τον οποίο είχε συνυπάρξει στο επιτυχημένο σίριαλ «Η Ώρα η Καλή». Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Η αλήθεια είναι ότι μου έγινε πρόταση από τον Πάνο Αμαραντίδη, που τον θεωρώ πάνω από συνεργάτη μου. Είμαστε σαν οικογένεια και έχουμε κάνει μαζί μια τεράστια τηλεοπτική επιτυχία, το “Η Ώρα η Καλή”. Μου είχε κάνει, λοιπόν, πριν από δύο μήνες μια πρόταση. Είχε στα χέρια του ένα πρότζεκτ από την ιταλική RAI και μου είπε: “αν ευοδωθεί αυτή η πρόταση στον Alpha, που σε θέλουν πάρα πολύ, θα πεις το ναι;”. Του είπα λοιπόν αμέσως “θα το κάνω μόνο για σένα”. Εκεί μείναμε».
Αναφερόμενος στην απόφαση να επιστρέψει στην υποκριτική μετά από τόσα χρόνια αποχής, ο ηθοποιός εξήγησε πως λειτουργεί πάντα με γνώμονα το συναίσθημα: «Όπως πήρα την απόφαση τη δεκαετία του 2000 και είπα ότι δεν έχω τίποτα άλλο να κάνω στο επάγγελμά μου και πρέπει να βάλω τελεία, έτσι τώρα πήρα και την απόφαση να πω το ναι. Εγώ παίρνω αποφάσεις εντελώς με την καρδιά και το συναίσθημα. Δεν έχω ούτε πρεμούρα ούτε στερητικό σύνδρομο για το επάγγελμά μου. Τα έχω κάνει όλα και τα έχω γευτεί όλα. Είμαι πλήρης».
Στη συνέχεια, ο Πάνος Μιχαλόπουλος τόνισε ότι αποδέχτηκε την πρόταση χωρίς καν να έχει διαβάσει το σενάριο, καθώς εμπιστεύεται απόλυτα τον δημιουργό: «Δεν έχω στα χέρια μου ούτε κείμενα, ούτε τίποτα άλλο. Του έχω τυφλή εμπιστοσύνη, γιατί θεωρώ πως τα χρόνια που δουλέψαμε μαζί ήταν τα ωραιότερα χρόνια στην επαγγελματική μου πορεία».
Τέλος, μίλησε για την καθημερινότητά του και τις προϋποθέσεις που έθεσε για τη νέα τηλεοπτική συνεργασία, λέγοντας: «Εγώ αυτό που ζήτησα σε αυτή τη νέα τηλεοπτική πρόταση είναι να μην κουράζομαι πολύ. Κρατιέμαι πολύ καλά και αυτό μου το λένε όλοι. Κάνω καθημερινά τη γυμναστική μου, τα μπάνια μου και είμαι σε πολύ καλή φόρμα. Βλέπω μόνο αθλητικά και διαβάζω αρκετά βιβλία».
Ο ηθοποιός έκανε γνωστό ότι βρίσκεται ένα βήμα πριν από την τηλεοπτική του επιστροφή έπειτα από σχεδόν δύο δεκαετίες απουσίας, εξηγώντας πως η απόφασή του βασίστηκε κυρίως στην εμπιστοσύνη που τρέφει προς τον σεναριογράφο Πάνο Αμαραντίδη.
Ο Πάνος Μιχαλόπουλος μίλησε στην εφημερίδα Espresso και δήλωσε ότι η πρόταση για τη συμμετοχή του σε νέα σειρά προήλθε από τον σεναριογράφο, με τον οποίο είχε συνυπάρξει στο επιτυχημένο σίριαλ «Η Ώρα η Καλή». Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Η αλήθεια είναι ότι μου έγινε πρόταση από τον Πάνο Αμαραντίδη, που τον θεωρώ πάνω από συνεργάτη μου. Είμαστε σαν οικογένεια και έχουμε κάνει μαζί μια τεράστια τηλεοπτική επιτυχία, το “Η Ώρα η Καλή”. Μου είχε κάνει, λοιπόν, πριν από δύο μήνες μια πρόταση. Είχε στα χέρια του ένα πρότζεκτ από την ιταλική RAI και μου είπε: “αν ευοδωθεί αυτή η πρόταση στον Alpha, που σε θέλουν πάρα πολύ, θα πεις το ναι;”. Του είπα λοιπόν αμέσως “θα το κάνω μόνο για σένα”. Εκεί μείναμε».
Αναφερόμενος στην απόφαση να επιστρέψει στην υποκριτική μετά από τόσα χρόνια αποχής, ο ηθοποιός εξήγησε πως λειτουργεί πάντα με γνώμονα το συναίσθημα: «Όπως πήρα την απόφαση τη δεκαετία του 2000 και είπα ότι δεν έχω τίποτα άλλο να κάνω στο επάγγελμά μου και πρέπει να βάλω τελεία, έτσι τώρα πήρα και την απόφαση να πω το ναι. Εγώ παίρνω αποφάσεις εντελώς με την καρδιά και το συναίσθημα. Δεν έχω ούτε πρεμούρα ούτε στερητικό σύνδρομο για το επάγγελμά μου. Τα έχω κάνει όλα και τα έχω γευτεί όλα. Είμαι πλήρης».
Στη συνέχεια, ο Πάνος Μιχαλόπουλος τόνισε ότι αποδέχτηκε την πρόταση χωρίς καν να έχει διαβάσει το σενάριο, καθώς εμπιστεύεται απόλυτα τον δημιουργό: «Δεν έχω στα χέρια μου ούτε κείμενα, ούτε τίποτα άλλο. Του έχω τυφλή εμπιστοσύνη, γιατί θεωρώ πως τα χρόνια που δουλέψαμε μαζί ήταν τα ωραιότερα χρόνια στην επαγγελματική μου πορεία».
Τέλος, μίλησε για την καθημερινότητά του και τις προϋποθέσεις που έθεσε για τη νέα τηλεοπτική συνεργασία, λέγοντας: «Εγώ αυτό που ζήτησα σε αυτή τη νέα τηλεοπτική πρόταση είναι να μην κουράζομαι πολύ. Κρατιέμαι πολύ καλά και αυτό μου το λένε όλοι. Κάνω καθημερινά τη γυμναστική μου, τα μπάνια μου και είμαι σε πολύ καλή φόρμα. Βλέπω μόνο αθλητικά και διαβάζω αρκετά βιβλία».
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