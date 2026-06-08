Η Duffy ανακοίνωσε την πρώτη της συναυλία μετά από 15 χρόνια
Η Duffy ανακοίνωσε την πρώτη της συναυλία μετά από 15 χρόνια
Η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια επιστρέφει στη μουσική σκηνή - Στο παρελθόν είχε αποκαλύψει ότι υπήρξε θύμα απαγωγής και κακοποίησης
Μετά από 15 χρόνια ανακοίνωσε ότι επιστρέφει στη σκηνή η Duffy, έπειτα από πολυετή αποχή από τη μουσική βιομηχανία.
Η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια ανακοίνωσε μέσω Instagram ότι θα εμφανιστεί σε μια «μυστική» συναυλία στο Λονδίνο τον επόμενο μήνα, όπου θα παρουσιάσει και νέα κομμάτια, ενώ τα τελευταία 15 χρόνια είναι εκτός των καλλιτεχνικών.
«Θα δώσω μια μυστική συναυλία στο Λονδίνο στις 5 Ιουλίου και θα ήθελα πάρα πολύ να παρευρεθούν κάποιοι από εσάς», έγραψε στα stories της, προσθέτοντας: «Ο χώρος έχει μικρή χωρητικότητα, οπότε μπορούμε να επιλέξουμε μόνο λίγους, αλλά ανυπομονώ πραγματικά γι' αυτό, θα τραγουδήσω μερικά καινούρια τραγούδια». Η είσοδος θα γίνει αποκλειστικά μέσω κλήρωσης, με τους θαυμαστές να δηλώνουν συμμετοχή μέσω των λογαριασμών της στα social media.
Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο μήνα, η καλλιτέχνιδα είχε προϊδεάσει για την επιστροφή της, δημοσιεύοντας μία ασπρόμαυρη φωτογραφία από στούντιο ηχογράφησης, γράφοντας: «Μακάρι να μπορούσα να βρω τις σωστές λέξεις για να εξηγήσω πόσο μου λείψατε όλοι. Δουλεύω για να επιστρέψω κοντά σας».
Δείτε την ανάρτηση
Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, το Disney+ είχε ανακοινώσει ντοκιμαντέρ παραγωγής Hulu Original, στο οποίο η Duffy θα αφηγηθεί για πρώτη φορά την ιστορία της, από τα παιδικά της χρόνια στην Ουαλία, τη μεγάλη επιτυχία των 2000s, τη δεκαετή αποχή και την επίθεση που την οδήγησε στην απομόνωση.
Η Aimée Anne Duffy, γεννημένη στο Bangor της Ουαλίας, έγινε παγκοσμίως γνωστή με το «Rockferry», το οποίο ήταν το άλμπουμ με τις περισσότερες πωλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2008 και της χάρισε τρία BRIT Awards, ένα Grammy και ένα Ivor Novello.
Το «Mercy» έφτασε στο Νο. 8 του Billboard Hot 100 και κατέκτησε την κορυφή των βρετανικών charts για πέντε εβδομάδες. Το δεύτερο άλμπουμ της, «Endlessly», κυκλοφόρησε δύο χρόνια αργότερα, πριν η ίδια αποσυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας, κυκλοφορώντας έκτοτε μόνο δύο ακόμη τραγούδια. Το 2020, η Duffy αποκάλυψε δημόσια τον λόγο της αποχής της, περιγράφοντας ότι είχε πέσει θύμα απαγωγής, ναρκώθηκε σε εστιατόριο κατά τη διάρκεια των γενεθλίων της και μεταφέρθηκε σε ξένη χώρα, όπου υπέστη βιασμό.
Όπως είχε αναφέρει, η εμπειρία την οδήγησε σε τάσεις αυτοκτονίας, ενώ τόνισε πως «κανείς απολύτως» από το περιβάλλον της δεν γνώριζε τι είχε συμβεί μέχρι να μιλήσει δημόσια. Μέχρι σήμερα, δεν έχουν γίνει γνωστές συλλήψεις για την υπόθεση.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια ανακοίνωσε μέσω Instagram ότι θα εμφανιστεί σε μια «μυστική» συναυλία στο Λονδίνο τον επόμενο μήνα, όπου θα παρουσιάσει και νέα κομμάτια, ενώ τα τελευταία 15 χρόνια είναι εκτός των καλλιτεχνικών.
Duffy Announces Surprise Return With First Live Concert in 15 Yearshttps://t.co/UzfKGqT16k— billboard (@billboard) June 7, 2026
Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο μήνα, η καλλιτέχνιδα είχε προϊδεάσει για την επιστροφή της, δημοσιεύοντας μία ασπρόμαυρη φωτογραφία από στούντιο ηχογράφησης, γράφοντας: «Μακάρι να μπορούσα να βρω τις σωστές λέξεις για να εξηγήσω πόσο μου λείψατε όλοι. Δουλεύω για να επιστρέψω κοντά σας».
Δείτε την ανάρτηση
Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, το Disney+ είχε ανακοινώσει ντοκιμαντέρ παραγωγής Hulu Original, στο οποίο η Duffy θα αφηγηθεί για πρώτη φορά την ιστορία της, από τα παιδικά της χρόνια στην Ουαλία, τη μεγάλη επιτυχία των 2000s, τη δεκαετή αποχή και την επίθεση που την οδήγησε στην απομόνωση.
Η Aimée Anne Duffy, γεννημένη στο Bangor της Ουαλίας, έγινε παγκοσμίως γνωστή με το «Rockferry», το οποίο ήταν το άλμπουμ με τις περισσότερες πωλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2008 και της χάρισε τρία BRIT Awards, ένα Grammy και ένα Ivor Novello.
Το «Mercy» έφτασε στο Νο. 8 του Billboard Hot 100 και κατέκτησε την κορυφή των βρετανικών charts για πέντε εβδομάδες. Το δεύτερο άλμπουμ της, «Endlessly», κυκλοφόρησε δύο χρόνια αργότερα, πριν η ίδια αποσυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας, κυκλοφορώντας έκτοτε μόνο δύο ακόμη τραγούδια. Το 2020, η Duffy αποκάλυψε δημόσια τον λόγο της αποχής της, περιγράφοντας ότι είχε πέσει θύμα απαγωγής, ναρκώθηκε σε εστιατόριο κατά τη διάρκεια των γενεθλίων της και μεταφέρθηκε σε ξένη χώρα, όπου υπέστη βιασμό.
Όπως είχε αναφέρει, η εμπειρία την οδήγησε σε τάσεις αυτοκτονίας, ενώ τόνισε πως «κανείς απολύτως» από το περιβάλλον της δεν γνώριζε τι είχε συμβεί μέχρι να μιλήσει δημόσια. Μέχρι σήμερα, δεν έχουν γίνει γνωστές συλλήψεις για την υπόθεση.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα