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Γιοτ έπιασε φωτιά στο λιμάνι της Αμφιλοχίας, τραυματίστηκε 28χρονος δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Αμφιλοχία Γιοτ

Γιοτ έπιασε φωτιά στο λιμάνι της Αμφιλοχίας, τραυματίστηκε 28χρονος δείτε βίντεο

Πυροσβέστες με ειδικό εξοπλισμό μπήκαν στο μηχανοστάσιο του γιοτ από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά

Γιοτ έπιασε φωτιά στο λιμάνι της Αμφιλοχίας, τραυματίστηκε 28χρονος δείτε βίντεο
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας στην Αμφιλοχία, όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε πολυτελές γιοτ που βρισκόταν αγκυροβολημένο στην άτυπη μαρίνα της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 10:00 το πρωί και φέρεται να ξεκίνησε από το μηχανοστάσιο του σκάφους με σημαία Ρουμανίας, το οποίο βρίσκεται εδώ και αρκετές ημέρες ελλιμενισμένο στην περιοχή.

Από το συμβάν τραυματίστηκε ένας 28χρονος αλλοδαπός ο οποίος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Αμφιλοχίας.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με άνδρες με ειδικό προστατευτικό εξοπλισμό που επιχείρησαν μέσα στους χώρους του μηχανοστασίου και έσβησαν τη φωτιά.

Φωτιά σε πολυτελές γιοτ στη μαρίνα Αμφιλοχίας - Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής

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