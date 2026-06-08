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Γιοτ έπιασε φωτιά στο λιμάνι της Αμφιλοχίας, τραυματίστηκε 28χρονος δείτε βίντεο
Γιοτ έπιασε φωτιά στο λιμάνι της Αμφιλοχίας, τραυματίστηκε 28χρονος δείτε βίντεο
Πυροσβέστες με ειδικό εξοπλισμό μπήκαν στο μηχανοστάσιο του γιοτ από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας στην Αμφιλοχία, όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε πολυτελές γιοτ που βρισκόταν αγκυροβολημένο στην άτυπη μαρίνα της πόλης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 10:00 το πρωί και φέρεται να ξεκίνησε από το μηχανοστάσιο του σκάφους με σημαία Ρουμανίας, το οποίο βρίσκεται εδώ και αρκετές ημέρες ελλιμενισμένο στην περιοχή.
Από το συμβάν τραυματίστηκε ένας 28χρονος αλλοδαπός ο οποίος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Αμφιλοχίας.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με άνδρες με ειδικό προστατευτικό εξοπλισμό που επιχείρησαν μέσα στους χώρους του μηχανοστασίου και έσβησαν τη φωτιά.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 10:00 το πρωί και φέρεται να ξεκίνησε από το μηχανοστάσιο του σκάφους με σημαία Ρουμανίας, το οποίο βρίσκεται εδώ και αρκετές ημέρες ελλιμενισμένο στην περιοχή.
Από το συμβάν τραυματίστηκε ένας 28χρονος αλλοδαπός ο οποίος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Αμφιλοχίας.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με άνδρες με ειδικό προστατευτικό εξοπλισμό που επιχείρησαν μέσα στους χώρους του μηχανοστασίου και έσβησαν τη φωτιά.
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