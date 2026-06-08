Με κασκόλ, σημαίες και θαλάσσια στρώματα αποχαιρέτισε την Θεσσαλονίκη ο Φέρρης, δείτε βίντεο
Με κασκόλ, σημαίες και θαλάσσια στρώματα αποχαιρέτισε την Θεσσαλονίκη ο Φέρρης, δείτε βίντεο
Έκλεισε τις εμφανίσεις του στο Barbarella και σύντομα ξεκινά η καλοκαιρινή του περιοδεία
Το καλοκαίρι μπήκες και οι εμφανίσεις σε νυχτερινά κέντρα σταδιακά ολοκληρώνονται. ΟΘοδωρής Φέρρης, ένας από τους δημοφιλέστερους καλλιτέχνες των τελευταίων ετών έκλεισε το βράδυ του Σαββάτου την ανοιξιάτικη πορεία του στην Θεσσαλονίκη. Το πρώτο μισό της σεζόν, ο Φέρρης γέμιζε το Ποσειδώνιο στην παραλιακή, ενώ από τα τέλη Μαρτίου το Barbarella στην Θεσσαλονίκη ήταν η «βάση» του γνωστού τραγουδοποιού.
Εκανε την τελευταία του εμφάνιση στο συγκεκριμένο κέντρο καθώς τις επόμενες εβδομάδες αρχίζει η καλοκαιρινή του περιοδεία, η οποία ξεκινάει από τις δύο sold out συναυλίες στο Κατράκειο στις 24 και 25 Ιουνίου.
Σε όλες τις εμφανίσεις του στο Barbarella, το μαγαζί είχε πάρει... γηπεδικό χαρακτήρα για τον Θοδωρή Φέρρη καθώς υπήρχαν σημαίες, αλλά και κασκόλ αφιερωμένα στα τραγούδια του. Το γνωστό «Είπες» ήταν αυτό που κυριαρχούσε σε αυτό το επίπεδο. Χθες βράδυ μάλιστα εκτός από τα πανέρια που πλημμύρισαν τη σκηνή του γνωστού τραγουδιστή, λίγο πριν το κλείσιμο τις πρώτες πρωινές ώρες του πέταξαν διαφόρων ειδών... θαλάσσια στρώματα σηματοδοτώντας έτσι την έναρξη του καλοκαιριού.
Δείτε βίντεο:
Εκανε την τελευταία του εμφάνιση στο συγκεκριμένο κέντρο καθώς τις επόμενες εβδομάδες αρχίζει η καλοκαιρινή του περιοδεία, η οποία ξεκινάει από τις δύο sold out συναυλίες στο Κατράκειο στις 24 και 25 Ιουνίου.
Σε όλες τις εμφανίσεις του στο Barbarella, το μαγαζί είχε πάρει... γηπεδικό χαρακτήρα για τον Θοδωρή Φέρρη καθώς υπήρχαν σημαίες, αλλά και κασκόλ αφιερωμένα στα τραγούδια του. Το γνωστό «Είπες» ήταν αυτό που κυριαρχούσε σε αυτό το επίπεδο. Χθες βράδυ μάλιστα εκτός από τα πανέρια που πλημμύρισαν τη σκηνή του γνωστού τραγουδιστή, λίγο πριν το κλείσιμο τις πρώτες πρωινές ώρες του πέταξαν διαφόρων ειδών... θαλάσσια στρώματα σηματοδοτώντας έτσι την έναρξη του καλοκαιριού.
Δείτε βίντεο:
@giwtafl2
Χαλαρό closing #viralvideos #fy #friend #ferris♬ πρωτότυπος ήχος - Katerina Lioliou
@musicboxlivegr
Και πώς να κοιμηθώ ~ Θοδωρής Φέρρης📍Barbarella Night Fever #thodorisferris #ferris #kaiposnakoimitho #mpouzoukia #livemusic♬ original sound - Music Box Live
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