Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Tο πόρισμα Τυχεροπούλου γύρισε μπούμερανγκ στους κατήγορους - Γιατί κατηγορήθηκαν οι 13 βουλευτές και τι ισχύει



Συρραφή διαλόγων



Καταγγελίες για Τυχεροπούλου

. Σύμφωνα με την Ευρωεισαγγελία, ο κ. Τσιάρας εμφανίζεται ως ηθικός αυτουργός του... ηθικού αυτουργού καθώς απευθείας συνομιλία του δεν υπάρχει. Υπάρχει διάλογος συνεργάτη για την αντιμετώπιση ζητήματος κτηνοτρόφου που κατά την εισαγγελική αρχή είναι παράνομο, ενώ κατά τον κ. Τσιάρα είναι νόμιμο και εύλογο καθώς ο παραγωγός κινδύνευε να χάσει επιδοτήσεις λόγω εργασιών που εκτελούσε η Περιφέρεια Θεσσαλίας προς αποκατάσταση ζημιών από τον «Daniel.Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο κ. Τσιάρας «εκμεταλλευόμενος τη βουλευτική του ιδιότητα συμμετείχε σε αξιόποινη πράξη και ζημιά 22.944,27 ευρώ». Από την άλλη πλευρά, η κυρία Τυχεροπούλου επικαλείται κανονιστικά κείμενα και εγκυκλίους και κατεβάζει τη ζημιά σε 3.145,33 ευρώ. Η περίπτωσή της αναδείχθηκε ως η πιο επιβαρυντική, καθώς της αποδόθηκαν αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος. Η εισαγγελική αρχή παραθέτοντας αποσπασματικούς διαλόγους εμφάνισε τη βουλευτή να συνομιλεί με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δ. Μελά και να του ζητά να γίνει πλαστογραφία ώστε να πέσει στα μαλακά κτηνοτρόφος της περιοχής της, ο οποίος εντοπίστηκε με 12 λιγότερα ζώα από όσα αρχικά είχε δηλώσει.Η εισαγγελική αρχή συμπεραίνει ότι η πράξη της βουλευτού είχε ως συνέπεια να μην αποκλειστεί ο παραγωγός από το σύστημα πληρωμών και να εισπράττει επιδοτήσεις έως το 2024 ύψους 142.000 ευρώ. Από την άλλη πλευρά, η κυρία Τυχεροπούλου μελετώντας τα έντυπα ευρημάτων ελέγχων οδηγείται σε διαφορετικό συμπέρασμα, υποστηρίζοντας ότι ο διάλογος δεν προκάλεσε κανένα αποτέλεσμα. Εγείρει τέλος ήπιες ενστάσεις μόνο για επιμέρους ζητήματα, σημειώνοντας ότι «με δεδομένο ότι δεν έχουν εξεταστεί τα μητρώα της κτηνιατρικής βάσης δεδομένων ώστε να εξακριβωθούν οι μεταβολές στο ζωικό κεφάλαιο... επισφαλής θεωρείται και η συνδεδεμένη ενίσχυση του έτους 2021 η οποία ανέρχεται σε 7.753,21 ευρώ».. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παρέθεσε αποσπάσματα γραπτών μηνυμάτων όπου ο βουλευτής Μαγνησίας εμφανίζεται να ζητά ενημέρωση από τον Δ. Μελά για υπόθεση κτηνοτρόφου της περιοχής του. Χωρίς να διαπιστώσει εάν τελικά ικανοποιήθηκε το αίτημα, υποστήριξε πως «η ζημία δε που προκλήθηκε αιτιωδώς με την επίμαχη παρέμβαση είναι το συνολικό ποσό των ενισχύσεων έτους 2021, αλλά και των επομένων ετών, ύψους 88.725,67 ευρώ». H Εκθεση Τυχεροπούλου εκθέτει τους χειρισμούς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, καθώς αποκαλύπτει ότι δεν προηγήθηκε έρευνα και ως εκ τούτου «δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθεί ζημιά για το Ευρωπαϊκό Ταμείο».. Η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας απέδωσε στον Κώστα Αχ. Καραμανλή «πρωτοφανή θεσμική σκευωρία - πολιτική πίεση» και του επέρριψε αδίκημα κακουργηματικού χαρακτήρα χωρίς καν να υπάρχει συνομιλία δική του ή στενού του συνεργάτη. Τον πρώην υπουργό επικαλούνται μετακλητοί υπάλληλοι του τότε υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιου Λιβανού. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η έμμεση εμπλοκή του κ. Καραμανλή σχετίζεται με υπόθεση 37 παραγωγών στις Σέρρες που εντάχθηκαν στην πληρωμή του «Μέτρου 11» της βιολογικής γεωργίας αν και αρχικά είχαν απορριφθεί οι αιτήσεις τους ως εκπρόθεσμες. Οι 37 παραγωγοί πληρώθηκαν ποσά από 1.186,75 ευρώ έως 20.882,79 ευρώ, με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να χαρακτηρίζει παράνομες τις εκταμιεύσεις, οι οποίες αθροιστικά ανήλθαν σε 224.686,58 ευρώ, μετατρέποντας το αποδιδόμενο αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε κακούργημα. Την έρευνα που όφειλε να κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πραγματοποίησε η κυρία Τυχεροπούλου.Η ειδική συνεργάτης εντοπίζοντας τις καρτέλες των 37 παραγωγών στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ διαπίστωσε πως «από τις εικόνες του συστήματος που περιέχονται στην απάντηση του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι εμφανές ότι ο Οργανισμός Πληρωμών είχε στη διάθεσή του όλες τις πληροφορίες που του ήταν απαραίτητες για να κρίνει ως δικαιολογημένη την τυπική αυτή καθυστέρηση των παραγωγών...», ενώ στη συνέχεια προσθέτει: «Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι ιεραρχικές προσφυγές ορθώς έγιναν δεκτές...»Οι συνομιλίες των 13 βουλευτών και των 2 πρώην υπουργών που αποτέλεσαν το αποκλειστικό υλικό για τη σύνταξη των δικογραφιών που διαβιβάστηκαν τον περασμένο Απρίλιο στη Βουλή αφορούν το 2021. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν αρχικά αρχειοθετηθεί ως μη ενδιαφέρουσες υποθέσεις. Πηγές από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όμως υποστηρίζουν ότι δεν είχαν αξιολογηθεί ορθά, γι’ αυτό και ανασύρθηκαν πριν από λίγους μήνες.Σύμφωνα με τα πραγματικά δεδομένα, η εισαγγελική αρχή στηριζόμενη αποκλειστικά στο περιεχόμενο των προ πενταετίας συνομιλιών, απομονώνοντας φράσεις και ράβοντας διαλόγους ενέπλεξε τα πολιτικά πρόσωπα σε υποθέσεις διασπάθισης ευρωπαϊκών κονδυλίων που αθροιστικά ξεπερνούν το 1,2 εκατ. ευρώ. Οι δικογραφίες διαβιβάστηκαν στη Βουλή, δίχως, όπως φαίνεται, να έχουν προηγηθεί βασικές ελεγκτικές ενέργειες, αν και για υποθέσεις βουλευτών δεν ακολουθείται αμελλητί διαδικασία. Οπως αναφέρουν έμπειροι νομικοί, δεν ερευνήθηκε αν το αίτημα των βουλευτών ήταν νόμιμο ή παράνομο, αν ικανοποιήθηκε και ποιο ήταν το πραγματικό ύψος της φερόμενης ζημιάς.Τελικά, στις 22 Απριλίου οι ασυλίες των 13 βουλευτών ήρθησαν, οι ίδιοι διασύρθηκαν, πολλοί παραιτήθηκαν από υπουργικές θέσεις, ενώ ο Κώστας Αχ. Καραμανλής δήλωσε ότι δεν θα είναι ξανά υποψήφιος. Παράλληλα, οι νέες «αποκαλύψεις» συγκλόνισαν το πολιτικό σκηνικό, με σύσσωμη την αντιπολίτευση να μιλά για κυβέρνηση και πλειοψηφία υπόδικων. Σύμφωνα πάντα με τα έγραφα που έχει στη διάθεσή του το «ΘΕΜΑ», η εντολή ουσιαστικού ελέγχου για τη φερόμενη εμπλοκή των βουλευτών ανατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην ειδική συνεργάτιδα της Αρχής Παρασκευή Τυχεροπούλου στις 28 Απριλίου, έξι μέρες μετά τις άρσεις ασυλίας.Τα καταληκτικά συμπεράσματα του πορίσματος οδηγούν στην αθώωση των περισσότερων προσώπων, ενώ εξίσου απαλλακτικά είναι για τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιο Λιβανό και την υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή. Ωστόσο, η εισαγγελική αρχή, αν και τα είχε στη διάθεσή της ήδη από τις 18 Μαΐου, δεν έκρινε σκόπιμο να τα διαβιβάσει στο Κοινοβούλιο παρά το γεγονός ότι εκκρεμούσε η συζήτηση για το αν θα συγκροτηθεί Προανακριτική Επιτροπή μετά από πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο τομεάρχης Δικαιοσύνης της Χαριλάου Τρικούπη, Χρήστος Κακλαμάνης, δήλωσε σχετικά πως αν η έκθεση είχε κατατεθεί στη Βουλή και εφόσον δεν εντοπίζει ευθύνες στους δύο υπουργούς, «ασφαλώς και δεν θα ζητούσαμε Προανακριτική, αυτονόητο δεν είναι;».Να σημειωθεί ότι η κυρία Τυχεροπούλου θεωρείται καταλυτική συνεργάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Οι γνώσεις και η εμπειρία από τη θητεία της στον ΟΠΕΚΕΠΕ κρίθηκαν κρίσιμες από την Αρχή, γι’ αυτό και την απέσπασε στα γραφεία της αναθέτοντας ρόλο καθοδηγητή των ερευνών. Παρά τις επίσημες εις βάρος της καταγγελίες, με σημαντικότερη εκείνη του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ και έμπειρου δικαστή Νίκου Σαλάτα ότι είχε παρανόμως εγκρίνει πληρωμές (12 ιεραρχικές προσφυγές) εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ προς δεσμευμένα ΑΦΜ, η Εισαγγελία επέλεξε να διατηρήσει τη συνεργατική σχέση μαζί της. Σήμερα, ωστόσο, οι καταγγελίες επανέρχονται πιο δυναμικά στο προσκήνιο.Η πρόσφατη εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Αγρίνιο και Κοζάνη οδήγησε στη σύλληψη προσώπων που συνδέονται με τους καταγγελλόμενους χειρισμούς της. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συλλήψεις αφορούν και ηλικιωμένη κτηνοτρόφο από την Κοζάνη, η οποία φέρεται να εισέπραξε πάνω από 700.000 ευρώ με απόφαση της κυρίας Τυχεροπούλου, αν και προηγουμένως οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές του ΟΠΕΚΕΠΕ είχαν απορρίψει τον φάκελό της.